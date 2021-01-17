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    Суперэкспресс на выходные. Коэффициент: 72.02

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на выходные
    «Лион» продолжает опережать «ПСЖ» в таблице Лиги 1
    Мы снова выбрали шесть матчей, из которых получился очередной суперэкспресс. И он действительно «супер». Каждая мысль — на вес золота. Если что, рассматривать лучше по отдельности. Это, как говорится, по секрету. Но нас интересует, прежде всего, совокупный итог — однажды он доедет!

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    Крутейший матч, во всяком случае, афиша уж точно сводит с ума, а как получится на деле — увидим в воскресенье вечером. Но уже сейчас очевидно, что «Манчестер Юнайтед» за последний год превратился из амбициозной легенды в реального претендента на чемпионский титул.

    Просто для сравнения: год назад где-то на экваторе сезона «МЮ» отставал от «Ливерпуля» на...на 24 очка! А сейчас «Ливерпуль» позади, пусть и всего лишь на три очка. Зато сейчас уже точно никто не скажет, что у команды Оле-Гуннара Сульшера нет шансов. Тут еще надо разобраться, в чью пользу окажется больше аргументов. Но разбираться в этом чересчур долго, у нас банально нет на это времени.

    Поэтому самое логичное решение — пройти мимо ставки на исход.

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    • Сложно сказать, получится ли матч результативным, возможно, команды, как это часто бывает, утонут в своих тактических хитростях, но эмоции точно будут бить через край. Соответственно, судье придется как-то решать эту проблему.

    Ставка: тотал желтых карточек больше 4,5 за 2.70.

    «Сассуоло» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

    И что здесь делает этот непонятный матч, спросите вы. А все просто — внимательный любитель ставок хорошо знает, что в Италии сейчас нет команды хуже, чем «Парма». Сплошные поражения при абсолютно невнятной игре — с таким багажом прямая дорога в Серию Б.

    «Сассуоло» на прошлой неделе даже вдесятером создавал проблемы «Ювентусу» (в гостях, если что), а, представьте, что они сделают с «Пармой»...

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    Будет странно, если прекрасным шансом улучшить и без свое комфортное положение в турнирной таблице Серии А.

    Ставка: тотал «Сассуоло» больше 2,0 за 2.17.

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    Когда видишь подобный матч, сразу же появляется вполне нормальное желание зарядить на голы «Сити». Это логично: в каждой игре у команды Хосепа Гвардиолы тьма-тьмущая опасных моментов, вот далеко не все из этого в итоге конвертируется в голы.

    Так было, например, среди недели в игре с «Брайтоном». Еще к перерыву «Ман Сити» запросто забивать два-три мяча, но ограничился только одним. Матч, к слову, так и закончиля — 1:0. Рахим Стерлинг на последней минуте решил, что не забивать можно даже с пенальти. Бывает.

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    • Но тенденция такова, что после подобного матча «Сити», как правило, «выносит» своего следующего соперника. У «Кристал Пэлас» нет шансов.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.86.

    «Айнтрахт» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. 16-й тур

    Официально: «Шальке» — жив. На прошлой неделе клуб из Гельзенкирхена наконец-то прервал свою катастрофическую серию без побед в рамках Бундеслиги, которая продолжалась ровно год.

    «Шальке» разгромил дома «Хоффенхайм» со счетом 4:0, а героем матча стал молодой американец Мэтью Хопп, оформивший хет-трик. И вот уже все не так печально, «Шальке» поднялся с последнего места, а от спасительной 15-й строчки отделяют какие-то четыре очка. И впереди еще половина дистанции.

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    Ставить на победу «Шальке» во Франкфурте не стоит, это уже чересчур, но очевидно, что гости могут рассчитывать хотя бы на один гол. В общем, «Шальке» забьет, а дальше видно будет.

    Ставка: тотал «Шальке» больше 1,0 за 2.22.

    «Лион» — «Метц»

    Футбол. Чемпионат Франции. 20-й тур

    «Лион» продолжает лидировать, но это не так уж и легко, учитывая, что совсем рядом находится звездный «Пари Сен-Жермен». Команда Руди Гарсии сейчас в той ситуации, когда ошибаться вообще нельзя. Но судя по всему, «Лион» готов к этой нервотрепке. И порой создается впечатление, что «Лиону» это надо куда больше, чем пресытившемуся внутренними титулами «ПСЖ».

    «Метц» в этом сезоне очень даже неплох, но для «Лиона» — очередной вполне проходимый соперник. «Лион» очень хорош в текущем сезоне, команда полностью сконцентрирована на чемпионате, даже Мемфис Депай, похоже, решил остаться до лета, хотя изначально в его планах был зимний трансфер — куда-нибудь в «Барселону», например.

    Свои три очка в этом матче «Лион» возьмет. Проблем не должно возникнуть.

    Ставка: победа «Лиона» + тотал матча больше 2,5 за 1.84.

    «Аталанта» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

    Всколыхнувший всю футбольную Италию конфликт лидера «Аталанты» Папу Гомеса с главным тренером Джанпьеро Гасперини сейчас уже вспоминается, обычное недоразумение — ну было и было. Оказалось, что «Аталанта» может конкурировать с лучшими и без Гомеса. Еще одно подтверждение, что незаменимых нет.

    Сейчас у «Аталанты» в чемпионате серия из семи матчей без поражений, в том числе пять побед. Пусть не за Скудетто, но за путевку в Лигу чемпионов команда из Бергамо поборется, это даже не обсуждается.

    Что касается ставки на предстоящий матч, «Аталанта», вероятно, распишется в гостевых воротах и до перерыва, и после. В атаку команда Гасперини по-прежнему несется, как болид «Формулы-1» по трассе в Монце.

    Ставка: «Аталанта» забьет в обоих таймах за 1.68.

    Общий коэффициент — 72.02.

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