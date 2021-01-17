Суперэкспресс на выходные. Коэффициент: 72.02

Мы снова выбрали шесть матчей, из которых получился очередной суперэкспресс. И он действительно «супер». Каждая мысль — на вес золота. Если что, рассматривать лучше по отдельности. Это, как говорится, по секрету. Но нас интересует, прежде всего, совокупный итог — однажды он доедет!

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

Крутейший матч, во всяком случае, афиша уж точно сводит с ума, а как получится на деле — увидим в воскресенье вечером. Но уже сейчас очевидно, что «Манчестер Юнайтед» за последний год превратился из амбициозной легенды в реального претендента на чемпионский титул.

Просто для сравнения: год назад где-то на экваторе сезона «МЮ» отставал от «Ливерпуля» на...на 24 очка! А сейчас «Ливерпуль» позади, пусть и всего лишь на три очка. Зато сейчас уже точно никто не скажет, что у команды Оле-Гуннара Сульшера нет шансов. Тут еще надо разобраться, в чью пользу окажется больше аргументов. Но разбираться в этом чересчур долго, у нас банально нет на это времени.

Поэтому самое логичное решение — пройти мимо ставки на исход.

Сложно сказать, получится ли матч результативным, возможно, команды, как это часто бывает, утонут в своих тактических хитростях, но эмоции точно будут бить через край. Соответственно, судье придется как-то решать эту проблему.

Ставка: тотал желтых карточек больше 4,5 за 2.70.

«Сассуоло» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

И что здесь делает этот непонятный матч, спросите вы. А все просто — внимательный любитель ставок хорошо знает, что в Италии сейчас нет команды хуже, чем «Парма». Сплошные поражения при абсолютно невнятной игре — с таким багажом прямая дорога в Серию Б.

«Сассуоло» на прошлой неделе даже вдесятером создавал проблемы «Ювентусу» (в гостях, если что), а, представьте, что они сделают с «Пармой»...

Будет странно, если прекрасным шансом улучшить и без свое комфортное положение в турнирной таблице Серии А.

Ставка: тотал «Сассуоло» больше 2,0 за 2.17.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

Когда видишь подобный матч, сразу же появляется вполне нормальное желание зарядить на голы «Сити». Это логично: в каждой игре у команды Хосепа Гвардиолы тьма-тьмущая опасных моментов, вот далеко не все из этого в итоге конвертируется в голы.

Так было, например, среди недели в игре с «Брайтоном». Еще к перерыву «Ман Сити» запросто забивать два-три мяча, но ограничился только одним. Матч, к слову, так и закончиля — 1:0. Рахим Стерлинг на последней минуте решил, что не забивать можно даже с пенальти. Бывает.

Но тенденция такова, что после подобного матча «Сити», как правило, «выносит» своего следующего соперника. У «Кристал Пэлас» нет шансов.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.86.

«Айнтрахт» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. 16-й тур

Официально: «Шальке» — жив. На прошлой неделе клуб из Гельзенкирхена наконец-то прервал свою катастрофическую серию без побед в рамках Бундеслиги, которая продолжалась ровно год.

«Шальке» разгромил дома «Хоффенхайм» со счетом 4:0, а героем матча стал молодой американец Мэтью Хопп, оформивший хет-трик. И вот уже все не так печально, «Шальке» поднялся с последнего места, а от спасительной 15-й строчки отделяют какие-то четыре очка. И впереди еще половина дистанции.

Все прогнозы на Бундеслигу

Ставить на победу «Шальке» во Франкфурте не стоит, это уже чересчур, но очевидно, что гости могут рассчитывать хотя бы на один гол. В общем, «Шальке» забьет, а дальше видно будет.

Ставка: тотал «Шальке» больше 1,0 за 2.22.

«Лион» — «Метц»

Футбол. Чемпионат Франции. 20-й тур

«Лион» продолжает лидировать, но это не так уж и легко, учитывая, что совсем рядом находится звездный «Пари Сен-Жермен». Команда Руди Гарсии сейчас в той ситуации, когда ошибаться вообще нельзя. Но судя по всему, «Лион» готов к этой нервотрепке. И порой создается впечатление, что «Лиону» это надо куда больше, чем пресытившемуся внутренними титулами «ПСЖ».

«Метц» в этом сезоне очень даже неплох, но для «Лиона» — очередной вполне проходимый соперник. «Лион» очень хорош в текущем сезоне, команда полностью сконцентрирована на чемпионате, даже Мемфис Депай, похоже, решил остаться до лета, хотя изначально в его планах был зимний трансфер — куда-нибудь в «Барселону», например.

Свои три очка в этом матче «Лион» возьмет. Проблем не должно возникнуть.

Ставка: победа «Лиона» + тотал матча больше 2,5 за 1.84.

«Аталанта» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

Всколыхнувший всю футбольную Италию конфликт лидера «Аталанты» Папу Гомеса с главным тренером Джанпьеро Гасперини сейчас уже вспоминается, обычное недоразумение — ну было и было. Оказалось, что «Аталанта» может конкурировать с лучшими и без Гомеса. Еще одно подтверждение, что незаменимых нет.

Сейчас у «Аталанты» в чемпионате серия из семи матчей без поражений, в том числе пять побед. Пусть не за Скудетто, но за путевку в Лигу чемпионов команда из Бергамо поборется, это даже не обсуждается.

Что касается ставки на предстоящий матч, «Аталанта», вероятно, распишется в гостевых воротах и до перерыва, и после. В атаку команда Гасперини по-прежнему несется, как болид «Формулы-1» по трассе в Монце.

Ставка: «Аталанта» забьет в обоих таймах за 1.68.

Общий коэффициент — 72.02.