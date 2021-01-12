Экспресс дня 12 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединок чемпионата Англии, а также две игры Кубка Италии и Португалии.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

«Бернли» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги располагается только на 16 строчке, опережая на пять очков зону вылета при двух играх в запасе.

«Бордовые» в этом первенстве семь раз терпели поражения, а также по четыре раза играли вничью и побеждали. В прошлом туре они дома одолели последний «Шеффилд Юнайтед» (1:0), после чего в рамках Кубка Англии по пенальти прошли «МК Донс».

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии идет вторым, но имеет одинаковое количество очков с первым местом, и в случае благоприятного исхода в этом матче возглавит турнирную таблицу.

У «манкунианцев» в Премьер-лиге десять викторий, три ничьи и три поражения. При этом они не проигрывают в первенстве уже десять туров, одержав восемь побед. На днях «МЮ» в Кубке Англии дома справился с «Уотфордом» (1:0).

«Бернли» в родных стенах способен дать бой любому сопернику, и даже если и проигрывает, то зачастую минимально. Поэтому ставим в этой игре с форой +2 на хозяев.

Ставка: победа «Бернли» с форой (+2) за 1.37.

«Милан» — «Торино»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Милан» с 40 набранными очками в текущем чемпионате Италии удерживает первую строчку, имея запас перед второй позицией в три балла.

«Россонери» в этой Серии А проигрывали всего раз, еще четыре раза сыграли вничью и 12 матчей выиграли. Напомним, что единственное поражение в первенстве они потерпели неделю назад дома от «Ювентуса» (1:3), после которого «Милан» одолел предстоящего соперника со счетом 2:0.

«Торино» сейчас в находится в зоне вылета Серии А, на 19 позиции. До безопасной строки коллективу недостает всего лишь двух баллов.

«Быки» в этом чемпионате всего дважды побеждали, еще шесть матчей свели вничью и девять раз проигрывали. Отметим, что туринская команда в Кубке уже прошла два раунда, одолев «Лечче» (3:1 ОТ) и «Энтеллу» (2:0).

Наверняка «Милан» во второй раз за последнюю неделю сумеет одержать победу над «Торино».

Ставка: победа «Милана» за 1.58.

«Насьонал» — «Порту»

Футбол. Кубок Португалии. 1/8 финала

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Насьонал» находится всего на 13 строке, опережая зону понижения только на два очка. За 12 матчей первенства клуб из Фуншала выиграл всего три поединка.

В своей последней проведенной встрече островитяне уступили в родных стенах лидирующему «Спортингу» (0:2). Отметим, что в текущем кубковом соревновании они прошли два этапа, справившись на них с коллективами из низших лиг.

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«Порту» в этом чемпионате страны пока идет на второй строчке, отставая от первой позиции всего лишь на четыре пункта. В 13 проведенных играх «драконы» 10 раз победили при одной ничьей и двух поражениях.

Сейчас у «сине-белых» серия из девяти викторий в различных турнирах. На выходных они в гостях разгромили «Фамаликан» (4:1) в чемпионате. В Кубке же «Порту» также прошел уже два этапа.

Вряд ли у набравшего отменный ход «Порту» будут проблемы в Фуншале. Ставим на викторию хозяев еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «Порту» за 1.38.

Общий коэффициент — 2.98.