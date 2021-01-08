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    «Бавария» и «Ливерпуль» проведут результативные матчи?

    Экспресс дня 8 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 января
    «Бавария»
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. Рассмотрим игры чемпионатов Испании и Германии, а также один поединок Кубка Англии.

    «Боруссия» М — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 15-й тур

    Перед стартом этого тура «Боруссия» в турнирной таблице занимает всего седьмую строчку, уступая четвертому месту четыре очка.

    Клуб из Менхенгладбаха в текущем первенстве трижды проигрывал, шесть раз сыграл вничью и добился пяти викторий. В первом поединке 2021 года «жеребята» в гостях одолели «Арминию» (1:0), а еще в конце прошлого года в родных стенах проиграли «Хоффенхайму» (1:2).

    «Бавария» — лидер текущего розыгрыша Бундеслиги, однако от второй строчки мюнхенский клуб оторвался всего на два очка.

    Пока за всю турнирную дистанцию команда Флика проиграла лишь раз, а также она три раза сыграла вничью и в десяти матчах одерживала виктории. Так в предыдущем туре «Бавария» на своей арене разгромила «Майнц» (5:2), проигрывая после первой половины игры 0:2.

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    • Оба коллектива предпочитают атакующий футбол, так что наверняка голы будут в исполнении обоих соперников.

    Ставка: обе забьют: да за 1.40.

    «Сельта» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    «Сельта» набрала 23 очка и идет на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, проигрывая зоне еврокубков четыре пункта.

    В прошлые выходные команда из Виго проиграла на выезде «Реалу» со счетом 0:2, тем самым прервав 6-матчевую беспроигрышную серия, в ходе которой она одержала пять побед. Накануне «кельты» резервным составом были выбиты из Кубка Испании, разгромно уступив «Ибице» — 2:5.

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    После 17 игровых дней у «Вильярреала» в копилке числится 29 очков и он идет на пятом месте в турнирной таблице Примеры, отставая от топ-4 на один балл.

    В своем последнем сыгранном матче чемпионата «подводники» обыграли дома «Леванте» со счетом 2:1, а туром ранее потерпели гостевое фиаско от «Севильи» (0:2). В отличии от своего соперника «желтая субмарина» в Кубке прошла дальше, разгромив в гостях клуб из третьей лиги — 4:1.

    «Сельта» в последнее время набрала неплохую форму, поэтому вполне может рассчитывать на очки в домашней игре с «подводниками».

    Ставка: 1Х за 1.67.

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

    Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

    «Астон Вилла» проводит неплохой сезон. Команда из Бирмингема в турнирной таблице АПЛ занимает седьмое место, отставая от четвертой строчки всего на три балла.

    «Виллианы» в своем последнем матче потерпели поражение в гостях от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. Это фиаско стало для них первым за последние шесть поединков. До этого у них были три победы и две ничьи.

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    «Ливерпуль» подошел к данному поединку после гостевого поражения от «Саутгемптона» в чемпионате Англии (0:1), а перед этим он два раза подряд играл вничью, так что его безвыигрышная серия составляет уже три поединка.

    В турнирной таблице Премьер-лиги «красные» пока идут первыми, однако они имеет одинаковое количество баллов с «Манчестером Юнайтед», сыграв при этом на один матч больше.

    В этом сезоне в рамках АПЛ «мерсисайдцы» в гостях уступили данному сопернику со счетом 2:7. Ожидаем, что и в этой игре сумеют отличится оба коллектива.

    Ставка: обе забьют: да за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.53. 0

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