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    Все новости спорта

    У «Ман Сити» не будет проблем с сенсационным «Лионом»?

    Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 августа
    Хосеп Гвардиола
    В субботу, 15 августа, пройдет заключительный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, а в российском первенстве состоятся игры второго игрового дня.

    «Манчестер Сити» — «Лион»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

    «Манчестер Сити» на групповом этапе ЛЧ стал победителем своего квартете, выиграв четыре игры при двух ничьих. «Горожане» опередили «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

    В 1/8 финала дружина Гвардиолы выбила мадридский «Реал», дважды обыграв «сливочных» по 2:1. На внутренней арене «Сити» финишировал вторым в АПЛ и взял Кубок Лиги.

    «Лион» не без проблем преодолел групповую стадию, став вторым в своем квартете, выиграв две игры при двух ничьих и поражениях. «Ткачи» оказались ниже «РБ Лейпциг», но обошли «Бенфику» и «Зенит».

    На первой стадии плей-офф французский клуб неожиданно вышел победителем в противостоянии с «Ювентусом», выиграв дома 1:0 и проиграв в гостях 1:2. В досрочно завершившемся чемпионате Франции «Лион» стал только седьмым.

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    • «Ман Сити» по всем компонентам превосходит «Лион». Ожидаем от этого поединка убедительной виктории «горожан».

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.41.

    ЦСКА — «Тамбов»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    В прошлом розыгрыше РПЛ ЦСКА стал только четвертым, и заработал себе путевку в групповой этап Лиги Европы.

    Новый чемпионат России «армейцы» начали с выездной виктории над «Химками» (2:0), оба мяча забив в первом тайме. С учетом минувшего сезона «сине-красные» уступили лишь раз за последние проведенные восемь игр.

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    «Тамбов» в прошлом сезоне в Премьер-лиге боролся за выживание, заняв 14 место, обойдя «Крылья Советов» только за счет личных встреч, и сохранив прописку в элите.

    Текущее первенстве «волки» начали в родных стенах поединком с «Ростовов», уступив ему со счетом 0:1. Отметим, что в летний период тамбовцы дважды победили при семи поражениях.

    В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА дважды по 2:0 одолел «Тамбов». Скорее всего, «армейцы» продолжат убедительно обыгрывать «волков».

    Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.75.

    «Локомотив» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша Премьер-лиги стал вторым, однако уступив лидеру очень много, а третью строчку обошел на пять очков.

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    Начали этот сезон «железнодорожники» с Суперкубка страны, где проиграли «Зениту» со счетом 1:2. В стартовой игре чемпионата они в Казани разобрались с местным «Рубином» (2:0).

    «Краснодар» предыдущий розыгрыш Премьер-лиги завершил на третьей позиции, добыв путевку в квалификацию Лигу чемпионов.

    Текущее первенство «быки» начали хорошо, разгромив на выезде «Уфу» со счетом 3:0, забив все голы после перерыва. За летний период коллектив добыл четыре виктории, трижды проиграл и два раза сыграл вничью.

    В минувшем первенстве между собой эти команды сыграли дважды по 1:1. Отметим, что за последние восемь из 10 противостояний команды забивали не менее двух голов. Ожидаем и от этой игры пару результативных действий.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.45. 0

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