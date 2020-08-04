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    Экспресс дня 4 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 августа
    «Брентфорд» — «Фулхэм»
    4 августа в английском Чемпионшипе состоится финал плей-офф за выход в АПЛ, в Италии матчи плей-офф за повышения только стартуют, а в первом дивизионе Норвегии пройдет один матч. 4 августа в английском Чемпионшипе состоится финал плей-офф за выход в АПЛ, в Италии матчи плей-офф за повышения только стартуют, а в первом дивизионе Норвегии пройдет один матч..

    «Брентфорд» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. Плей-офф. Финал

    «Брентфорд» завершил регулярное первенство Чемпионшипа на третьем месте в турнирной таблице, отстав на два очка от прямого повышения.

    Отметим, что в чемпионате «пчелы» стали самыми результативными, забив 80 мячей. В полуфинале плей-офф они прошел «Суонси». В Уэльсе было поражение (0:1), но в ответном поединке они на своем поле праздновали викторию (3:1).

    «Фулхэм» завершил регулярку на четвертой строке, набрав одинаковое количество очков с предстоящим соперником, но уступил ему по результатам очных встреч.

    На полуфинальной стадии плей-офф «дачники» по сумме двух поединков были сильней «Кардифф Сити». В первой игре на выезде «Фулхэм» выиграл 2:0, а в ответке в родных стенах проиграл (1:2).

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    • В регулярном чемпионата «пчелы» дважды обыгрывали «дачников» (1:0 и 2:0), но в финале мы отдаем предпочтение более опытному «Фулхэму». Ставим на проход коллектива с «Крейвен Коттедж».

    Ставка: проход «Фулхэма» за 2.20.

    «Кьево» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала

    «Кьево» по итогам регулярного чемпионата Серии В занял в турнирной таблице шестое место, очень сильно проиграв напрямую выходящему месту.

    Клуб из Вероны неплохо сыграл в заключительных трех турах первенства, выиграв три матча подряд. Сначала «летающие ослы» дома разгромили «Читтаделлу» (4:1), а затем по 1:0 обыграли «Беневенто» и «Пескару».

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    «Эмполи» в турнирной таблице регулярки Серии Б финишировал седьмым, отстав от предстоящего соперника на два пункта.

    Завершили «синие» первенство с выездной победы над аутсайдером «Ливорно» (2:0), а перед этим в родных стенах были нещадно биты середняком «Козенцей» (1:5).

    В текущем сезоне команды дважды разошлись миром по 1:1, и в данном поединке особо высокой результативности ожидать тоже не стоит.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.60.

    «Лиллестрем» — «Согндал»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. Первая лиги. 7-й тур

    В первом норвежском дивизионе «Лиллестрем» идет только девятым среди 16 участников, имея на своем счету восемь баллов, опережая опасную зону на пять пунктов.

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    «Желтые» не могут победить в последних четырех проведенных встречах первенства, дважды проиграв при двух мировых исходах. В минувшем туре они в гостях сыграли вничью (2:2) с соседом по турнирке.

    «Согндал» идет в турнирной таблице первой норвежской лиги на две строки выше, чем предстоящий противник, заработав на балл больше.

    В минувшем туре коллектив дома одолел одного из претендентов на вылет (1:0), а перед этим проиграл в трех играх чемпионата подряд.

    «Лиллестрем» хоть и идет ниже, но является фаворитом в данном поединке. Рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев.

    Ставка: П1 с 0 форой за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 4.99. 0

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    Экспресс дня 4 августа. Прогнозы и ставки на футбол. 4 августа в английском Чемпионшипе состоится финал плей-офф за выход в АПЛ, в Италии матчи плей-офф за повышения только стартуют, а в первом дивизионе Норвегии пройдет один матч.. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.99
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