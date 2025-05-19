Баптист — Розателло. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

Американка Хейли Баптист и итальянка Камилла Розателло встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Розателло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хейли Баптист

Относительно молодая американская теннисистка делает шаги на пути закрепления в первой сотне рейтинга.

Последние турниры для Баптист складываются более, чем прилично, поскольку она практически на всех стартах преодолевала два первых раунда розыгрышей.

На последнем сыгранном челленджере в Париже этого сделатьне удалось, поскольку американка проиграла Грачевой после победы над Парри.

Во встерче против Розателло все козыри будут на руках у Хейли, и только от неё будет зависеть, как она ими распорядится.

Камилла Розателло

Не самая молодая итальянка продоладет играть так, как у неё получается это делать, и в последних поединках наметилась положительная тенденция по результатам.

Прогнозы на теннис

В четырех последних матчах Розателло проиграла только раз, а квалификацию в рабате она прошла на одном дыхании.

Она не отдала своим соперницам ни одного сета за два матча, а уверенность в действиях была такая, что за всю карьеру такую Камиллу удавалось наблюдать считанные разы.

Даже против куда более мощной Баптист можно будет побороться за выход во второй круг, но Хейли имеет кула больше шансов там оказаться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Баптист — 1.17, победа Розателло — 5.10.

Прогноз: Баптист без особых проблем заберет себе эту встречу.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Борьбы в этом матче не получится, поэтому на большое количество геймов рассчитывать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.80.