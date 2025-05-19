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    Баптист спокойно выйдет во второй круг?

    Баптист — Розателло. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

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    Хейли Баптист
    Американка Хейли Баптист и итальянка Камилла Розателло встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Розателло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 19 Мая 2025 года

    Хейли Баптист

  • США
    •  Хейли Баптист 14:30 Камилла Розателло

    Камилла Розателло

  • Италия
    •

    Хейли Баптист

    Относительно молодая американская теннисистка делает шаги на пути закрепления в первой сотне рейтинга.

    Последние турниры для Баптист складываются более, чем прилично, поскольку она практически на всех стартах преодолевала два первых раунда розыгрышей.

    На последнем сыгранном челленджере в Париже этого сделатьне удалось, поскольку американка проиграла Грачевой после победы над Парри.

    Во встерче против Розателло все козыри будут на руках у Хейли, и только от неё будет зависеть, как она ими распорядится.

    Камилла Розателло

    Не самая молодая итальянка продоладет играть так, как у неё получается это делать, и в последних поединках наметилась положительная тенденция по результатам.

    Прогнозы на теннис

    В четырех последних матчах Розателло проиграла только раз, а квалификацию в рабате она прошла на одном дыхании.

    Она не отдала своим соперницам ни одного сета за два матча, а уверенность в действиях была такая, что за всю карьеру такую Камиллу удавалось наблюдать считанные разы.

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    Даже против куда более мощной Баптист можно будет побороться за выход во второй круг, но Хейли имеет кула больше шансов там оказаться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Баптист — 1.17, победа Розателло — 5.10.

    Прогноз: Баптист без особых проблем заберет себе эту встречу.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Борьбы в этом матче не получится, поэтому на большое количество геймов рассчитывать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баптист — Розателло?

    Матч Баптист — Розателло состоится 19 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баптист — Розателло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баптист — Розателло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баптист — Розателло?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баптист — Розателло?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Баптист — Розателло: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 19.05.202514:30. Баптист спокойно выйдет во второй круг?
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