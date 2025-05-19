Ли — Тимофеева. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

Американка Энн Ли и россиянка Мария Тимофеева встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Тимофеева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энн Ли

Сейчас Ли переживает едва ли не лучший отрезок в своей карьере, поскольку она вплотную приблизилась к топ-50 рейтинга.

На относительно недавно завершившемся турнире в Мадриде Ли сделала все возможное, чтобы забраться по сетке как можно дальше, но её путь завершился на стадии третьего круга.

Там она програла более сильной Коко Гауфф, хотя по матчу смотрелась ничуть не хуже своей соотечественницы.

Против Тимофеевой получится разминочный матч, в котором Энн будет доминировать на протяжении всей встречи.

Мария Тимофеева

По прошлому сезону Тимофеева всем доказала, что из неё может получиться действительно сильный игрок, но пока до действительно серьезных результатов ей довольно далеко.

Прогнозы на теннис

У россиянки неплохой удар слева, но при этом скорость передвижения по корту и подходы к удару оставляют желать лучшего.

За пять последних матчей Мария смогла одержать только одну победу, и то обыграть Мартинцову на грунте было не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

Против заряженной на проход дальше Ли будет тяжело, но у американки может быть не самый лучший день, коих у неё в этом календарном году было уже немало.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Ли — 1.36, победа Тимофеевой — 3.17.

Прогноз: Ли без особых проблем оформит проход в следующий раунд.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Продолжительного матча ждать не стоит, поскольку слишком велика разница в классе.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.75.