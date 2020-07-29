Экспресс дня 29 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 29 июля, в итальянской Серии А пройдут поединки предпоследнего тура. В среду, 29 июля, в итальянской Серии А пройдут поединки предпоследнего тура..

«Сассуоло» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

За два тура до финиша Серии А «Сассуоло» расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Выше команда уже не поднимется, но и вниз существенно не опустится.

«Черно-зеленые» не могут победить уже в четырех встречах подряд, дважды сыграв вничью и дважды проиграв, в двух последних турах дома 1:2 «Милану» и 0:2 в гостях «Наполи».

«Дженоа» еще не решил вопрос с сохранением прописки. На данный момент «грифоны» идут 17, а зону вылета опережают на четыре пункта.

Генуэзцы в минувшем туре дома были разгромлены «Интером» (0:3), но перед этим они выиграли две встречи подряд, одолев по 2:1 «Лечче» и «Сампдорию».

Генуэзцам очки нужнее и к тому же, в пяти предыдущих очных встречах они потерпели всего одно поражение. Думаем, что гости смогут зацепиться за очки.

Ставка: Х2 за 1.62.

«Лацио» — «Брешиа»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

«Лацио» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, но вторая строчка находится на расстоянии всего одного балла.

Римляне отлично провели два последних поединка. Сперва они в родных стенах одолели 2:1 «Кальяри», а накануне они на выезде разгромили «Верону» — 5:1. Четыре мяча в этих встречах провел Иммобиле.

«Брешиа» уже лишилась шансов на сохранение прописки в элите, «львы» уступают 17 спасительной строчке 12 очков за два тура до конца первенства.

В пяти последних играх «Брешиа» один матч выиграла, одолев последний СПАЛ (2:1), а также четыре игры проиграла. В минувшем туре было фиаско в родных стенах от «Пармы» (1:2).

«Лацио» набрал к концу сезона неплохую форму. В этом поединке ждем очередной голевой феерии в исполнении римлян и голов от Иммобиле.

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 1.53.

«Кальяри» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

«Кальяри» за два тура до финиша первенства находится на 14 позиции в турнирной таблице, решив уже все свои вопросы на текущей сезон.

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У островитян на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четыре встречи свели вничью и столько же игр проиграли. В минувшем туре они дома уступили «Удинезе» (0:1).

«Ювентус» после победы в прошлом туре дома над «Сампдорией» (2:0) досрочно оформил очередной чемпионский титул.

Отметим, что «сухая» виктория над генуэзцами стала первой за последние восемь игр для туринцев. До этого они пропускали в семи матчах чемпионата кряду.

В Кальяри чемпион вряд ли привезет основной состав, поэтому хозяева вполне могут рассчитывать на набранные пункты.

Ставка: 1Х за 2.55.

Итоговый коэффициент — 6.32. 0