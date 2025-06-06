Фон Дайхманн — Богдан. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

Катинка фон Дайхманн из Лихтенштейна сыграет против Аны Богдан из Румынии в четвертьфинале. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Богдан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фон Дайхманн

Теннисистка из Лихтенштейна получила прямую путёвку в четвертьфинал, так как игра против австралийки Астры Шармы завершилась досрочно (2:1).

В стартовой игре итальянского турнира Фон Дайхманн нанесла поражение японской сопернице Мэи Ямагучи (6:4, 6:3).

В этом поединке спортсменка из Лихтенштейна не выполнила эйсов, допустила девять ошибок на собственной подаче и реализовала девять брейк-пойнтов из десяти.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Фон Дайхманн занимает 169 место.

Богдан

Ана Богдан также получила прямую путёвку в четвертьфинал турнира в Бари, так как её соперница полька Майя Хвалинска не явилась на матч.

В первом круге соревнований Ана Богдан переиграла американку Варвару Лепченко из США (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 40 минут.

Ана Богдан выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Ана Богдан занимает 173 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Богдан в этом матче можно поставить за 1.52, на победу Фон Дайхманн букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Встречаются спортсменки примерно одного уровня, кто одержит победу и выйдет в полуфинал, сложно предугадать. Однако теннисистки могут устроить яркую игру. Ставим на тотал больше 20.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.