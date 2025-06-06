Фон Дайхманн — Богдан. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

Фон Дайхманн
Теннисистка из Лихтенштейна получила прямую путёвку в четвертьфинал, так как игра против австралийки Астры Шармы завершилась досрочно (2:1).
В стартовой игре итальянского турнира Фон Дайхманн нанесла поражение японской сопернице Мэи Ямагучи (6:4, 6:3).
В этом поединке спортсменка из Лихтенштейна не выполнила эйсов, допустила девять ошибок на собственной подаче и реализовала девять брейк-пойнтов из десяти.
В рейтинге WTA Фон Дайхманн занимает 169 место.
Богдан
Ана Богдан также получила прямую путёвку в четвертьфинал турнира в Бари, так как её соперница полька Майя Хвалинска не явилась на матч.
В первом круге соревнований Ана Богдан переиграла американку Варвару Лепченко из США (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 40 минут.
Ана Богдан выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
Ана Богдан занимает 173 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Богдан в этом матче можно поставить за 1.52, на победу Фон Дайхманн букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: Встречаются спортсменки примерно одного уровня, кто одержит победу и выйдет в полуфинал, сложно предугадать. Однако теннисистки могут устроить яркую игру. Ставим на тотал больше 20.5.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.