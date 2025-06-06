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    Теннисистки устроят яркую игру на итальянском корте?

    Фон Дайхманн — Богдан. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

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    Ана Богдан
    Катинка фон Дайхманн из Лихтенштейна сыграет против Аны Богдан из Румынии в четвертьфинале. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Богдан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фон Дайхманн

    Теннисистка из Лихтенштейна получила прямую путёвку в четвертьфинал, так как игра против австралийки Астры Шармы завершилась досрочно (2:1).

    В стартовой игре итальянского турнира Фон Дайхманн нанесла поражение японской сопернице Мэи Ямагучи (6:4, 6:3).

    В этом поединке спортсменка из Лихтенштейна не выполнила эйсов, допустила девять ошибок на собственной подаче и реализовала девять брейк-пойнтов из десяти.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Фон Дайхманн занимает 169 место.

    Богдан

    Ана Богдан также получила прямую путёвку в четвертьфинал турнира в Бари, так как её соперница полька Майя Хвалинска не явилась на матч.

    В первом круге соревнований Ана Богдан переиграла американку Варвару Лепченко из США (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 40 минут.

    Ана Богдан выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

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    Ана Богдан занимает 173 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Богдан в этом матче можно поставить за 1.52, на победу Фон Дайхманн букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: Встречаются спортсменки примерно одного уровня, кто одержит победу и выйдет в полуфинал, сложно предугадать. Однако теннисистки могут устроить яркую игру. Ставим на тотал больше 20.5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фон Дайхманн — Богдан?

    Матч Фон Дайхманн — Богдан состоится 06 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фон Дайхманн — Богдан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 20.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фон Дайхманн — Богдан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 20.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фон Дайхманн — Богдан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фон Дайхманн — Богдан?

    Коэффициенты букмекеров: : На Богдан в этом матче можно поставить за 1.52, на победу Фон Дайхманн букмекеры предлагают за 2.45.

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    Фон Дайхманн — Богдан: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 06.06.202516:00. Теннисистки устроят яркую игру на итальянском корте?
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