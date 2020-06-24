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    «Реал» не будет иметь дома проблем с «Мальоркой»?

    Экспресс дня 24 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 июня
    «Реал»
    В среду, 24 июня, в чемпионатах Испании, Англии и Италии будут сыграны ряд поединков очередных туров.

    «Реал» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур

    «Реал» на текущий момент является лидером испанской Примеры, опережая вторую «Барселону» только за счет результатов личных встреч.

    На выходных «сливочные» на выезде смогли добыть трудную победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 2:1, а в двух предыдущих встречах после рестарта первенства они в родных стенах разобрались с «Эйбаром» (3:1) и «Валенсией» (3:0).

    «Мальорка» находится на противоположном полюсе в турнирной таблице Примеры. На данный момент островитяне идут 18, отставая от 17 спасительного места всего на три очка.

    После паузы коллектив за три матча набрал только один балл, сыграв в прошлом туре вничью 1:1 с «Леганесом» дома, а перед этим он поочередно проиграл в родных стенах «Барселоне» (0:4) и «Вильярреалу» (0:1) на выезде.

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    • «Королевский клуб», пребывающий в превосходной форме, наверняка легко разберется с аутсайдером в родных стенах.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.51.

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

    «Ливерпуль» за восемь туров до конца чемпионата уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая второе место аж на 20 баллов.

    Отметим, что в Премьер-лиге «красные» всего в трех матчах теряли очки, проиграв только раз. После рестарта дружина Клоппа разошлась миром в дерби с «Эвертоном» (0:0).

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    «Кристал Пэлас» с 42 очками расположился на девятой позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, проигрывая пятому еврокубковому месту всего лишь четыре балла.

    В первой игре после возобновления первенства «стекольщик» добились выездной победы над «Борнмутом» со счетом 2:0, продлив т.с. серию викторий до четырех встреч, где они даже не пропускали.

    «Кристал Пэлас» надежно играет в обороне, пропусти в 30 матчах 32 гола, поэтому не думаем, что без пяти минут чемпион сможет крупно победить.

    Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (+2,5) за 1.40.

    «Интер» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Англии. 27-й тур

    «Интер» с 57 набранными очками находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на девять пунктов, но имеет одну игру в запасе.

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    После карантина миланцы успели провести два поединка. Сперва они в Кубке страны сыграли вничью 1:1 с «Наполи», но вылетели из турнира, а в чемпионате была добыта домашняя виктория над «Сампдорией» (2:1).

    «Сассуоло» расположился с 32 пунктами в середине турнирной таблице итальянского первенства, на 12 месте, опережая зону вылета на семь баллов.

    Рестарт сезона вышел для «зелено-черных» неудачным. Они были разгромлены на выезде «Аталантой» (1:4), размочив счет только в компенсированное к матчу время.

    «Интер», еще не теряющий надежду на Скудетто, обязан брать три очка в родных стенах с середняком лиги.

    Ставка: победа «Интера» за 1.40.

    Итоговый коэффициент — 2.95. 0

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