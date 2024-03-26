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    «Нью-Йорк» оформит разгромную победу?

    «Нью-Йорк» — «Детройт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Детройт»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 26 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» постепенно разрешаются, а место в пятерке сильнейших на Востоке даже не пошатнулось.

    Последние матчи: «Никс» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч, а Тибодо максимально оптимизировал баскетбол своей команды в отсутствии лидеров.

    Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Нью-Йорка постепенно начинают возвращаться в строй травмированные игроки. Сейчас не могут играть только Ануоби, Робинсон и Рэндл.

    Общий тонус клуба: Даже при отсутствии вышеперечисленных мастеров у хозяев паркета не возникнет сложностей расправиться с аутсайдером всей лиги.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Надежд на поднятие с последней строчки Востока у «Детройта» практически не осталось.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: На протяжении последних шести поединок был только один случай, когда коллектив Монти Уильямса реально мог претендовать на победу.
    Однако сейчас попросту некому играть.

    Травмированные игроки: На клуб из Мичигана внезапно свалился вал травм. К игре против «Никс» точно не смогут попасть в заявку Дюрен, Умуде, Гибсон, Граймс, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.

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    Общий тонус клуба: при таких кадровых проблемах рассчитывать на успех в поединке против почти восстановившегося «Нью-Йорка» по крайней мере наивно.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» не может выиграть у «Нью-Йорка» с 2021 года

    • «Никс» за четыре последних домашних поединка смогли победить три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.07, а на победу «Детройта» — 10.00.

    Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет этот матч с закрытыми глазами.

    Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал хозяев будет зашкаливать.

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 113 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» оформит разгромную победу?
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