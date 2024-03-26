В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 26 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» постепенно разрешаются, а место в пятерке сильнейших на Востоке даже не пошатнулось.

Последние матчи: «Никс» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч, а Тибодо максимально оптимизировал баскетбол своей команды в отсутствии лидеров.

Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Нью-Йорка постепенно начинают возвращаться в строй травмированные игроки. Сейчас не могут играть только Ануоби, Робинсон и Рэндл.

Общий тонус клуба: Даже при отсутствии вышеперечисленных мастеров у хозяев паркета не возникнет сложностей расправиться с аутсайдером всей лиги.

«Детройт»

Турнирное положение: Надежд на поднятие с последней строчки Востока у «Детройта» практически не осталось.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: На протяжении последних шести поединок был только один случай, когда коллектив Монти Уильямса реально мог претендовать на победу.

Однако сейчас попросту некому играть.

Травмированные игроки: На клуб из Мичигана внезапно свалился вал травм. К игре против «Никс» точно не смогут попасть в заявку Дюрен, Умуде, Гибсон, Граймс, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.

Общий тонус клуба: при таких кадровых проблемах рассчитывать на успех в поединке против почти восстановившегося «Нью-Йорка» по крайней мере наивно.

Статистика для ставок

«Детройт» не может выиграть у «Нью-Йорка» с 2021 года

«Никс» за четыре последних домашних поединка смогли победить три раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.07, а на победу «Детройта» — 10.00.

Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет этот матч с закрытыми глазами.

Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал хозяев будет зашкаливать.

Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 113 с коэффициентом 2.07.