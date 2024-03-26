«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» постепенно разрешаются, а место в пятерке сильнейших на Востоке даже не пошатнулось.
Последние матчи: «Никс» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч, а Тибодо максимально оптимизировал баскетбол своей команды в отсутствии лидеров.
Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Нью-Йорка постепенно начинают возвращаться в строй травмированные игроки. Сейчас не могут играть только Ануоби, Робинсон и Рэндл.
Общий тонус клуба: Даже при отсутствии вышеперечисленных мастеров у хозяев паркета не возникнет сложностей расправиться с аутсайдером всей лиги.
«Детройт»
Турнирное положение: Надежд на поднятие с последней строчки Востока у «Детройта» практически не осталось.
Последние матчи: На протяжении последних шести поединок был только один случай, когда коллектив Монти Уильямса реально мог претендовать на победу.
Однако сейчас попросту некому играть.
Травмированные игроки: На клуб из Мичигана внезапно свалился вал травм. К игре против «Никс» точно не смогут попасть в заявку Дюрен, Умуде, Гибсон, Граймс, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.
Общий тонус клуба: при таких кадровых проблемах рассчитывать на успех в поединке против почти восстановившегося «Нью-Йорка» по крайней мере наивно.
Статистика для ставок
- «Детройт» не может выиграть у «Нью-Йорка» с 2021 года
- «Никс» за четыре последних домашних поединка смогли победить три раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.07, а на победу «Детройта» — 10.00.
Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет этот матч с закрытыми глазами.
- 1.84Сан-Антонио — Финикс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Торонто — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.99Атланта — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал хозяев будет зашкаливать.
Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 113 с коэффициентом 2.07.