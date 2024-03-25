В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч Танзания — Монголия. Начало — 16:00 (мск). Танзания — Монголия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Танзания

Турнирное положение: Сборная Танзании не лучшим образом проводит Кубок африканских наций. В своей группе команда находится на последнем 4 месте.

При этом Танзания в 3 играх набрала всего лишь 2 очка. Так что побороться за 2 место команде будет крайне сложно.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Танзания минимально уступила сборной Болгарии.

До того команда расписала сухую мировую с ДР Конго. Да и Танзанию она обыграть не сумела (1:1).

Серия без побед составляет уже 7 матчей. Причем в этих поединках команда сумела отличиться всего лишь 1 голом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела крайне убого. При этом Танзания даже голевые моменты создает нечасто.

Проблемы с реализацией у команды просто гигантские. Да и оборона сборной Танзании слишком часто совершает результативные сбои.

И уж совсем очевидно, что Танзания постарается прервать свой безголевой сериал. Да и соперника сложно назвать слишком сильным.

Монголия

Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат мира. Монголия уступила путь в следующий раунд афганцам.

Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Монголия крайне редко забивает, причем даже в матчах с откровенно слабыми оппонентами.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Монголы уступили Афганистану (0:1).

До того команда уступила этому же оппоненту еще дважды кряду. Причем все три поединка завершились минимальными коллизиями.

Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 6 последних поединках Монголия не забивала.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Монголия вряд ли способна на что-то серьезное. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Последний раз Монголия забивала еще год назад. Правда, тот поединок завершился поражением от Грузии (1:6).

Монголы имеют достаточно скромный подбор игроков. Да и в плане созидания команда не преуспевает.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Монголия постарается наконец-то преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

Монголия не забивала в 6 своих последних поединках

Танзанийцы не выигрывали в 7 своих последних матчах

Монголия последний раз забивала еще год назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Танзания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.14 и 1.29.

Прогноз: Танзанийцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

Монголия крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Танзании в 1 тайме за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.14