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    Танзания начнет без прелюдий

    Танзания — Монголия. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Танзания — Монголия
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    Танзания
    В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч Танзания — Монголия. Начало — 16:00 (мск). Танзания — Монголия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2024 года
    Танзания
  • Додома, Дар-эс-Салам
    •  Танзания 16:00 Mongolia Mongolia
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Танзания

    Турнирное положение: Сборная Танзании не лучшим образом проводит Кубок африканских наций. В своей группе команда находится на последнем 4 месте.

    При этом Танзания в 3 играх набрала всего лишь 2 очка. Так что побороться за 2 место команде будет крайне сложно.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Танзания минимально уступила сборной Болгарии.

    До того команда расписала сухую мировую с ДР Конго. Да и Танзанию она обыграть не сумела (1:1).

    Серия без побед составляет уже 7 матчей. Причем в этих поединках команда сумела отличиться всего лишь 1 голом.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела крайне убого. При этом Танзания даже голевые моменты создает нечасто.

    Проблемы с реализацией у команды просто гигантские. Да и оборона сборной Танзании слишком часто совершает результативные сбои.

    И уж совсем очевидно, что Танзания постарается прервать свой безголевой сериал. Да и соперника сложно назвать слишком сильным.

    Монголия

    Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат мира. Монголия уступила путь в следующий раунд афганцам.

    Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Монголия крайне редко забивает, причем даже в матчах с откровенно слабыми оппонентами.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Монголы уступили Афганистану (0:1).

    До того команда уступила этому же оппоненту еще дважды кряду. Причем все три поединка завершились минимальными коллизиями.

    Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 6 последних поединках Монголия не забивала.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Монголия вряд ли способна на что-то серьезное. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Последний раз Монголия забивала еще год назад. Правда, тот поединок завершился поражением от Грузии (1:6).

    Монголы имеют достаточно скромный подбор игроков. Да и в плане созидания команда не преуспевает.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Монголия постарается наконец-то преуспеть в атаке.

    Статистика для ставок

    • Монголия не забивала в 6 своих последних поединках

    • Танзанийцы не выигрывали в 7 своих последних матчах

    • Монголия последний раз забивала еще год назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Танзания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.14 и 1.29.

    Прогноз: Танзанийцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

    Монголия крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

    Ставка: Победа Танзании в 1 тайме за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.14

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    Ставка и прогноз на матч Танзания — Монголия с коэффициентом 2.65. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Танзания начнет без прелюдий
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