В рамках товарищеского матча 25 марта пройдет игра Кипр — Сербия. Начало — 20:00 (мск). Кипр — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кипр

Турнирное положение: Кипр неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где занял последнее, пятое место в группе.

По итогам восьми матчей команда только проигрывала, забив лишь три мяча и пропустив 28.

Кипр — Сербия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 11.005.601.28Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече сыграла вничью на своем поле с Латвией (1:1).

Эта ничья стала второй для коллектива в беспроигрышной мини-серии — перед этим на своем поле ему удалось обыграть Литву (1:0).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Кипр одержал лишь одну победу при восьми поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такие результаты не сулят коллективу особых шансов против заметно превосходящего его классом соперника.

Три мяча сборной в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки, так что говорить о ее лучшем бомбардире не приходится.

Сербия

Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и отстала от победителя квинтета на четыре балла, тогда как ближайшего преследователя Черногорию опередила на три пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела разгром от России (0:4) на своем поле.

Это поражение продлило безвыигрышную серию коллектива в три поединка в разных турнирах, включая контрольные поединки.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних матчах Сербия одержала лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что это плохая форма, тем не менее, уровень соперника позволяет балканцам рассчитывать на возвращение на победный путь.

Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в 10 из 12 последних матчей Кипра забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей Сербии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Сербия не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа Сербии — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Она редко не оставляет шансов забить своим соперникам.

В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.12.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника классом, и при этом в шести из семи их матчей был реализован именно такой сценарий результативности.

Ставка: Сербия выиграет и тотал больше 2.5 голов за 1.98.