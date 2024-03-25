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    Вернется ли Сербия на победный путь?

    Кипр — Сербия. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Сербия
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    Сербия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 25 марта пройдет игра Кипр — Сербия. Начало — 20:00 (мск). Кипр — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2024 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 20:00 Сербия Сербия
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    Кипр

    Турнирное положение: Кипр неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где занял последнее, пятое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда только проигрывала, забив лишь три мяча и пропустив 28.

    Кипр — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече сыграла вничью на своем поле с Латвией (1:1).

    Эта ничья стала второй для коллектива в беспроигрышной мини-серии — перед этим на своем поле ему удалось обыграть Литву (1:0).

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Кипр одержал лишь одну победу при восьми поражениях и двух ничьих.

    Очевидно, что такие результаты не сулят коллективу особых шансов против заметно превосходящего его классом соперника.

    Три мяча сборной в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки, так что говорить о ее лучшем бомбардире не приходится.

    Сербия

    Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и отстала от победителя квинтета на четыре балла, тогда как ближайшего преследователя Черногорию опередила на три пункта.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела разгром от России (0:4) на своем поле.

    Это поражение продлило безвыигрышную серию коллектива в три поединка в разных турнирах, включая контрольные поединки.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних матчах Сербия одержала лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что это плохая форма, тем не менее, уровень соперника позволяет балканцам рассчитывать на возвращение на победный путь.

    Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в 10 из 12 последних матчей Кипра забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей Сербии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Сербия не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа Сербии — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Она редко не оставляет шансов забить своим соперникам.

    В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.12.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника классом, и при этом в шести из семи их матчей был реализован именно такой сценарий результативности.

    Ставка: Сербия выиграет и тотал больше 2.5 голов за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч Кипр — Сербия с коэффициентом 2.12. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли Сербия на победный путь?
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