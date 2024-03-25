Кипр
Турнирное положение: Кипр неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где занял последнее, пятое место в группе.
По итогам восьми матчей команда только проигрывала, забив лишь три мяча и пропустив 28.
Кипр — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече сыграла вничью на своем поле с Латвией (1:1).
Эта ничья стала второй для коллектива в беспроигрышной мини-серии — перед этим на своем поле ему удалось обыграть Литву (1:0).
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Кипр одержал лишь одну победу при восьми поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что такие результаты не сулят коллективу особых шансов против заметно превосходящего его классом соперника.
Три мяча сборной в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки, так что говорить о ее лучшем бомбардире не приходится.
Сербия
Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей группе.
По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и отстала от победителя квинтета на четыре балла, тогда как ближайшего преследователя Черногорию опередила на три пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела разгром от России (0:4) на своем поле.
Это поражение продлило безвыигрышную серию коллектива в три поединка в разных турнирах, включая контрольные поединки.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних матчах Сербия одержала лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что это плохая форма, тем не менее, уровень соперника позволяет балканцам рассчитывать на возвращение на победный путь.
Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.
Статистика для ставок
- в 10 из 12 последних матчей Кипра забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей Сербии забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Сербия не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа Сербии — в 10.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Она редко не оставляет шансов забить своим соперникам.
В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.12.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника классом, и при этом в шести из семи их матчей был реализован именно такой сценарий результативности.
Ставка: Сербия выиграет и тотал больше 2.5 голов за 1.98.