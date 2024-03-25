Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Серундоло — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Серундоло

Франсиско начал турнир с победы над австрийцем Себастьяном Офнером — 7:6, 6:7, 6:1.

В этом году аргентинец пока не очень удачно выступает на харде. До сих пор он выиграл лишь три матча на этом покрытии.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Серундоло после встречи с Александром Шевченко, который не смог доиграть матч из-за повреждения, уступил Бену Шелтону.

На Открытом чемпионате Австралии 21-я ракетка мира проиграл во втором круге венгру Фабиану Марожану.

Лучшим результатом Серундоло в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

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Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: Франсиско почему-то очень успешен именно на «Мастерсе» в Майами, в 2022-м он дошел здесь до полуфинала, а в 2023-м — до четвертьфинала.

Хачанов

Карен в первом матче выиграл у серба Ласло Дьере — 6:2, 6:4.

Сложно сказать, доволен ли Хачанов условиям в Майами, но на этот раз он играл заметно лучше, чем на недавних турнирах.

В Индиан-Уэллс россиянин сразу проиграл бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду (1:6, 5:7). Как потом оказалось, здесь ему не нравилось абсолютно всё — и мячи, и корт, и погода.

Комментируя это поражение, Хачанов не скрывал, что не очень-то и расстроен из-за результата.

В Дубае Карен проиграл во втором круге чеху Иржи Легечке, при этом упустив пять матчболов.

Несмотря на эти неудачи, Хачанов все равно спокоен, потому что перед этим он взял титул в Дохе, дошел до четвертого раунда в Мельбурне и до полуфинала в Марселе. Спады бывают у всех.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.88, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: в прошлом году именно Карен остановил Франсиско в Майами. Россиянин в том матче отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2. В 2022-м Хачанов обыграл Серундоло в Монреале, но там он дожал латиноамериканца только в третьем сете.

Скорее всего, их вторая встреча в Майами получится не такой спокойной, как предыдущая. И тай-брейк, и третий сет — здесь всё будет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.61.