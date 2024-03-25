Азербайджан
Турнирное положение: Азербайджан неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где занял предпоследнее, четвертое место в группе.
По итогам восьми матчей команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и в пяти случаях проиграла, уступив проходной второй строчке 12 баллов.
Азербайджан — Болгария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла на своем поле Монголию (1:0).
Эта победа стала четвертой для коллектива в шести последних поединках в разных турнирах при двух поражениях.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних 10 матчах в разных турнирах Азербайджан одержал четыре победы при пяти поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что такие нестабильные результаты не позволяют судить о настоящей форме коллектива.
Эмин Махмудов — лучший бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Болгария
Турнирное положение: Болгария неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла последнее место в своей группе.
По итогам восьми матчей команда набрала четыре очка и отстала от проходной второй строчки квинтета на 10 баллов, тогда как четвертой Литве уступила два пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Танзанию (1:0) на чужом поле.
Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в 11 поединков в разных турнирах, включая контрольные поединки.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в 12 последних матчах Болгария одержала лишь одну победу при шести поражениях и пяти ничьих.
Очевидно, что такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, хотя нынешний соперник уж точно не выглядит какой-то грозой.
Кирил Десподов — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей Азербайджан выиграл
- в 11 из 12 последних матчей Болгария не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа Азербайджана — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В трех случаях это были их соперники.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: Азербайджан выиграет за 2.80.