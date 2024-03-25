В рамках товарищеского матча 25 марта пройдет игра Азербайджан — Болгария. Начало — 19:00 (мск). Азербайджан — Болгария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где занял предпоследнее, четвертое место в группе.

По итогам восьми матчей команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и в пяти случаях проиграла, уступив проходной второй строчке 12 баллов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла на своем поле Монголию (1:0).

Эта победа стала четвертой для коллектива в шести последних поединках в разных турнирах при двух поражениях.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних 10 матчах в разных турнирах Азербайджан одержал четыре победы при пяти поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такие нестабильные результаты не позволяют судить о настоящей форме коллектива.

Эмин Махмудов — лучший бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Болгария

Турнирное положение: Болгария неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла последнее место в своей группе.

По итогам восьми матчей команда набрала четыре очка и отстала от проходной второй строчки квинтета на 10 баллов, тогда как четвертой Литве уступила два пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Танзанию (1:0) на чужом поле.

Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в 11 поединков в разных турнирах, включая контрольные поединки.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 12 последних матчах Болгария одержала лишь одну победу при шести поражениях и пяти ничьих.

Очевидно, что такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, хотя нынешний соперник уж точно не выглядит какой-то грозой.

Кирил Десподов — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей Азербайджан выиграл

в 11 из 12 последних матчей Болгария не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа Азербайджана — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В трех случаях это были их соперники.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: Азербайджан выиграет за 2.80.