Черногория
Турнирное положение: Черногорцы так и не смогли квалифицировать на Евро. В своей группе команда финишировала на 3 месте.
При этом Черногория в 8 играх набрала 11 очков. Ну а отставание от 2 строчки составило 3 зачетных балла.
Черногория — Северная Македония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда выиграла. Черногория не оставила шансов нестабильным белорусам (2:0).
До того команда уступила крепкой сборной Венгрии (1:3). Зато с литовцами балканцы справились на ура — победа 2:0.
Стабильностью результаты черногорцы уж точно не блещут. И это несмотря на наличие в составе ряда сильных исполнителей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела нестабильно. При этом Черногория явно способна улучшить свою игру и результаты.
Проблемы с реализацией у команды просто гигантские. В отборе на Евро в 8 матчах черногорцы отличились всего 9 голами.
И уж совсем очевидно, что Черногория постарается сыграть активно в атаке. Тем паче, с белорусами команда смотрелась весьма выгодно.
Северная Македония
Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат Европы. Северная Македония заняла всего лишь 4 место в своей отборочной группе.
Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Северная Македония крайне слабо обороняется, пропустив в отборе 20 мячей в 8 встречах.
Последние матчи: в своем последнем матче команда также не сумела победить. Македонцы не смогли одолеть Молдавию (1:1).
До того команда расписала почетный паритет с англичанами (1:1). А вот итальянцам македонцы сгорели со счетом 2:5.
Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены. Да и стабильности команде явно недостает.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Северная Македония вряд ли способна на что-то серьезное. Команде явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.
Серия из трех матчей без побед также не прибавляет оптимизма. Да и вообще, моменты команда создает с огромной натугой.
Зато Северная Македония исторически успешно противостоит черногорцам. Из трех очных матчах команда выиграла 2 раза при одной неудаче.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Северная Македония постарается наконец-то преуспеть в атаке.
Статистика для ставок
- Северная Македония 2 своих последних матчах свела вничью
- Македонцы не выигрывали в 3 своих последних матчах
- Черногорцы последний раз обыгрывали македонцев еще 15 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.
- 3.40Италия — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Черногорцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.
Северная Македония крайне слабо выглядит в обороне, да и вообще испытывает сложности в организации игры.
Ставка: Победа Черногории за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.46