В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч Черногория — Северная Македония. Начало — 16:00 (мск). Черногория — Северная Македония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Черногорцы так и не смогли квалифицировать на Евро. В своей группе команда финишировала на 3 месте.

При этом Черногория в 8 играх набрала 11 очков. Ну а отставание от 2 строчки составило 3 зачетных балла.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда выиграла. Черногория не оставила шансов нестабильным белорусам (2:0).

До того команда уступила крепкой сборной Венгрии (1:3). Зато с литовцами балканцы справились на ура — победа 2:0.

Стабильностью результаты черногорцы уж точно не блещут. И это несмотря на наличие в составе ряда сильных исполнителей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела нестабильно. При этом Черногория явно способна улучшить свою игру и результаты.

Проблемы с реализацией у команды просто гигантские. В отборе на Евро в 8 матчах черногорцы отличились всего 9 голами.

И уж совсем очевидно, что Черногория постарается сыграть активно в атаке. Тем паче, с белорусами команда смотрелась весьма выгодно.

Северная Македония

Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат Европы. Северная Македония заняла всего лишь 4 место в своей отборочной группе.

Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Северная Македония крайне слабо обороняется, пропустив в отборе 20 мячей в 8 встречах.

Последние матчи: в своем последнем матче команда также не сумела победить. Македонцы не смогли одолеть Молдавию (1:1).

До того команда расписала почетный паритет с англичанами (1:1). А вот итальянцам македонцы сгорели со счетом 2:5.

Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены. Да и стабильности команде явно недостает.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Северная Македония вряд ли способна на что-то серьезное. Команде явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Серия из трех матчей без побед также не прибавляет оптимизма. Да и вообще, моменты команда создает с огромной натугой.

Зато Северная Македония исторически успешно противостоит черногорцам. Из трех очных матчах команда выиграла 2 раза при одной неудаче.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Северная Македония постарается наконец-то преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

Северная Македония 2 своих последних матчах свела вничью

Македонцы не выигрывали в 3 своих последних матчах

Черногорцы последний раз обыгрывали македонцев еще 15 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

Прогноз: Черногорцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

Северная Македония крайне слабо выглядит в обороне, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Черногории за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46