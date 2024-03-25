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    Черногория одолеет северных македонцев

    Черногория — Северная Македония. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Северная Македония
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    Стеван Йоветич
    В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч Черногория — Северная Македония. Начало — 16:00 (мск). Черногория — Северная Македония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2024 года

    Черногория

    Турнирное положение: Черногорцы так и не смогли квалифицировать на Евро. В своей группе команда финишировала на 3 месте.

    При этом Черногория в 8 играх набрала 11 очков. Ну а отставание от 2 строчки составило 3 зачетных балла.

    Черногория — Северная Македония: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда выиграла. Черногория не оставила шансов нестабильным белорусам (2:0).

    До того команда уступила крепкой сборной Венгрии (1:3). Зато с литовцами балканцы справились на ура — победа 2:0.

    Стабильностью результаты черногорцы уж точно не блещут. И это несмотря на наличие в составе ряда сильных исполнителей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела нестабильно. При этом Черногория явно способна улучшить свою игру и результаты.

    Проблемы с реализацией у команды просто гигантские. В отборе на Евро в 8 матчах черногорцы отличились всего 9 голами.

    И уж совсем очевидно, что Черногория постарается сыграть активно в атаке. Тем паче, с белорусами команда смотрелась весьма выгодно.

    Северная Македония

    Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат Европы. Северная Македония заняла всего лишь 4 место в своей отборочной группе.

    Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Северная Македония крайне слабо обороняется, пропустив в отборе 20 мячей в 8 встречах.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда также не сумела победить. Македонцы не смогли одолеть Молдавию (1:1).

    До того команда расписала почетный паритет с англичанами (1:1). А вот итальянцам македонцы сгорели со счетом 2:5.

    Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены. Да и стабильности команде явно недостает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Северная Македония вряд ли способна на что-то серьезное. Команде явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Серия из трех матчей без побед также не прибавляет оптимизма. Да и вообще, моменты команда создает с огромной натугой.

    Зато Северная Македония исторически успешно противостоит черногорцам. Из трех очных матчах команда выиграла 2 раза при одной неудаче.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Северная Македония постарается наконец-то преуспеть в атаке.

    Статистика для ставок

    • Северная Македония 2 своих последних матчах свела вничью

    • Македонцы не выигрывали в 3 своих последних матчах

    • Черногорцы последний раз обыгрывали македонцев еще 15 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Черногорцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

    Северная Македония крайне слабо выглядит в обороне, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

    Ставка: Победа Черногории за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч Черногория — Северная Македония с коэффициентом 2.03. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Черногория одолеет северных македонцев
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