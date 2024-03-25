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    Команды смогут сыграть результативно

    Швеция — Албания. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеские матчи, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Албания
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    Швеция
    В рамках товарищеского матча 25 марта пройдет игра Швеция — Албания. Начало — 21:00 (мск). Швеция — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2024 года
    Швеция
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    •  Швеция 21:00 Албания Албания
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    Швеция

    Положение команды: Сборная не смогла пробиться в основной этап Евро-2024, заняв в своей группе отбора 3-е место. Швеция набрала 10 очков, отстав от 2-й позиции на 9 баллов.

    За 8 встреч в квалификации сборная сумела забить 14 голов при 12-и пропущенных. К слову, в последних товарищеских встречах Швеция также играла результативно.

    Швеция — Албания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем поединке шведы крупно проиграли Португалии (2:5), а матчем ранее обыграл Эстонию со счетом 2:1, забив победный гол на 53-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 матчей у Швеции довольно средние результаты. Команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период шведы сумели забить 7 голов при 10-и пропущенных.

    Состояние команды: Перед предстоящим матчем против сборной Албании Швеция выглядит не так уж и плохо, если не брать в расчет последний матч против португальцев.

    Интересно, что шведы выиграли 3 последних матчах на своем поле. К тому же, сборная разгромила Албанию в последней очной встрече со счетом 4:1, забив 3 гола еще в 1-м тайме.

    Албания

    Положение команды: Сборная заняла 1-е место в своей группе квалификации и напрямую вышла в основной этап чемпионата Европы 2024-го года с 15-ю очками в активе.

    У Албании была не такая сильная группа, но тем не менее сборная оказалась выше Польши, Чехии и Молдовы. К тому же, Албания пропустила меньше остальных в группе (4 мяча).

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    • Последние матчи: Сборная успела провести 1 товарищеский матч после завершения группового этапа квалификации. Албания крупно проиграла Чили (0:3), не сумев ни одного раза ударить в створ ворот.

    За последние 5 матчей Албания проиграла только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и выиграла. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: У Албании присутствует подъем, так как команда уже вышла в основной этап Евро-2024, готовясь к турниру. Стоит отметить, что албанцы здорово выступают на чужом поле.

    За последние 3 матча в гостях у Албании 2 ничейных результата и одна победа. Сможет ли сборная на сей раз обыграть непростую Швецию? В последних очных встречах албанцам не удавалось это сделать.

    Статистика для ставок

    • Сборная Швеции выиграла 3 последних матча на своем поле

    • В последних 2-х очных встречах Швеция не проигрывала Албании

    • В последних 2-х матчах на чужом поле Албания играла вничью со счетами 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа Албании — в 4.97.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что команды смогут сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

    Прогноз: Швеция не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности.

    Ставка: Обе забьют за 1.76.

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    Ставка и прогноз на матч Швеция — Албания с коэффициентом 2.20. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды смогут сыграть результативно
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