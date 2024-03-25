Молодежная сборная Молдовы (U21) сыграет против сверстников из Нидерландов (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 25 марта и начнется в 21:30 по мск. Молдова (U21) — Нидерланды (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Молдова (U21)

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молдовская молодежка занимает четвертую позицию из шести.

По итогам шести матчей команда набрала шесть очков, уступая проходной второй позиции четыре балла. Третьей в таблице Швеции она проигрывает один пункт.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы потерпела поражение дома от Гибралтара (1:2).

Это поражение стало четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

Состояние команды: в последних 11 матчах во всех турнирах Молдова (U21) одержал лишь две победы при шести поражениях и трех ничьих.

С такой формой у хозяев откровенно мало шансов выстоять в поединке против явного фаворита грядущей игры.

Влад Рэйляну — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

Нидерланды (U21)

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Нидерланды (U21) уверенно занимают первую позицию.

Команда выиграла все матчи в секстете и набрала 18 очков по итогам шести туров, опережая своего ближайшего преследователя Грузию на восемь баллов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная потерпела поражение — от Норвегии (1:2) на своем поле в товарищеской встрече.

Эта неудача прервала победную серию «Оранжевых» в шесть матчей, которые пришлись на отборочный цикл чемпионата Европы.

Не сыграют: ван де Вен, Шерпен, Зиркзее, Ренш, Бробби — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 25 последних матчах Нидерланды (U21) потерпели только одно поражение при 16 победах и восьми ничьих.

Само собой, что с такой формой коллектив имеет прекрасные шансы на очередной успех, особенно против явно не хватающего с неба звезд соперника.

Ноа Огайо — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир в отборе на Евро-2025.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Молдовы было забито больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Нидерланды не пропускали

в четырех из семи последних матчей Нидерланды выиграли 1-й тайм и матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.05. Ничья — в 17.14, победа Молдовы — в 36.51.

ТБ 2,5 считается букмекерами намного более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.14 и 17.78.

Прогноз: гости явно превосходят соперника в классе. Это сулит им не просто успех, а разгром оппонентов.

На чужом поле в первом круге хозяева проиграли сопернику 0:3, но вряд ли им помогут и домашние трибуны.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь класс гостей не может не сказаться.

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.15.