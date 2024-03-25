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    Прервется ли победная серия молодежки Нидерландов?

    Молдова (U21) — Нидерланды (U21). Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Молдова (U21) — Нидерланды (U21)
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    Нидерланды — очевидный фаворит матча
    Молодежная сборная Молдовы (U21) сыграет против сверстников из Нидерландов (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 25 марта и начнется в 21:30 по мск. Молдова (U21) — Нидерланды (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 25 Марта 2024 года
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    Молдова (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молдовская молодежка занимает четвертую позицию из шести.

    По итогам шести матчей команда набрала шесть очков, уступая проходной второй позиции четыре балла. Третьей в таблице Швеции она проигрывает один пункт.

    Молдавия U21 — Нидерланды U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы потерпела поражение дома от Гибралтара (1:2).

    Это поражение стало четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

    Состояние команды: в последних 11 матчах во всех турнирах Молдова (U21) одержал лишь две победы при шести поражениях и трех ничьих.

    С такой формой у хозяев откровенно мало шансов выстоять в поединке против явного фаворита грядущей игры.

    Влад Рэйляну — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

    Нидерланды (U21)

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Нидерланды (U21) уверенно занимают первую позицию.

    Команда выиграла все матчи в секстете и набрала 18 очков по итогам шести туров, опережая своего ближайшего преследователя Грузию на восемь баллов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная потерпела поражение — от Норвегии (1:2) на своем поле в товарищеской встрече.

    Эта неудача прервала победную серию «Оранжевых» в шесть матчей, которые пришлись на отборочный цикл чемпионата Европы.

    Не сыграют: ван де Вен, Шерпен, Зиркзее, Ренш, Бробби — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 25 последних матчах Нидерланды (U21) потерпели только одно поражение при 16 победах и восьми ничьих.

    Само собой, что с такой формой коллектив имеет прекрасные шансы на очередной успех, особенно против явно не хватающего с неба звезд соперника.

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    Ноа Огайо — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир в отборе на Евро-2025.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Молдовы было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Нидерланды не пропускали

    • в четырех из семи последних матчей Нидерланды выиграли 1-й тайм и матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.05. Ничья — в 17.14, победа Молдовы — в 36.51.

    ТБ 2,5 считается букмекерами намного более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.14 и 17.78.

    Прогноз: гости явно превосходят соперника в классе. Это сулит им не просто успех, а разгром оппонентов.

    На чужом поле в первом круге хозяева проиграли сопернику 0:3, но вряд ли им помогут и домашние трибуны.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь класс гостей не может не сказаться.

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч Молдова (U21) — Нидерланды (U21) с коэффициентом 1.85. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия молодежки Нидерландов?
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