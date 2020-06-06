Экспресс дня 6 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 6 июня, в первой немецкой Бундеслиги пройдет основная часть матчей 30-го тура.

«Байер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

«Байер» с 56 очками идет пятым в турнирной таблице Бундеслиги, уступая четвертой строке только по разнице мячей, а от третьей позиции отстает всего на два очка.

После рестарта первенства клуб из Леверкузена смог выиграть три поединка при одном проигрыше, когда был дома разгромлен «Вольфсбургом» (1:4). В прошлом туре «Байер» в гостях одолел «Фрайбург» (1:0).

«Бавария» мчится к очередному чемпионскому титулу. В 29 матчах мюнхенский коллектив набрал 67 баллов и опережая второе место на семь очков.

Все четыре поединка после возобновления чемпионата дружина Флика выиграла с общим счетом 13:2. В предыдущей встрече Бундеслиги она дома разгромила «Фортуну» (5:0). В последний раз «Бавария» теряла очки в начале февраля, разойдясь миром с «РБ Лейпциг» (0:0), после чего одержала восемь побед.

В последнее время поединки между этими клубами выходили результативными, вполне возможно и эта игра будет на «больше».

Ставка: ТБ 2,5 за 1.33.

«Боруссия» Д — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

В турнирной таблице «Боруссия» Д с 60 набранными пунктами находится на второй позиции, проигрывая лидеру первенства семь очков, опережая третью строку всего на два пункта.

«Шмели» после рестарта смогли выйти победителями из трех встреч и раз уступили, что правда в главном матче сезона — «Баварии» (0:1) дома. В прошлом туре они в гостях разгромили последний «Падерборн» (6:1).

«Герта» разместилась в середине турнирной таблицы, на девятом месте. В 29 поединках берлинцы набрали 38 очков и отстают от еврокубковой зоны на четыре балла.

Незапланированная пауза пошла «Старой даме» на пользу. В четырех матчах она выиграла в четырех из них при одной ничьей. Мировая состоялась в гостях с «РБ Лейпцигом» (2:2), а накануне она дома одолела «Аугсбург» (2:0).

«Герта», несмотря на свое турнирное положение, способна дать бой одному из лидеров первенства. Ставим на гостей с форой.

Ставка: победа «Герты» с форой (+2,5) за 1.36.

«РБ Лейпциг» — «Падерборн»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

«РБ Лейпциг» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимает третью строчку, отставая от второй позиции всего на два балла, но много проигрывает лидеру.

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После перерыва клуб дважды добивался викторий в гостях, а на домашнем поле оба раза сыграл вничью. В предыдущем туре «быки» одержали победу на выезде над «Кельном» (4:2).

«Падерборн» плотно засел на дне турнирной таблицы Бундеслиги, имея на своем счету 19 баллов. Сохранить прописку в элите команде будет практически невозможно.

После перерыва аутсайдер сперва свел подряд три матча вничью, но неделю назад в родных стенах был разгромлен дортмундской «Боруссии» со счетом 1:6.

У претендента на медали в родных стенах не должно быть проблем с главным аутсайдером лиги.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1,5) за 1.41.

Итоговый коэффициент — 2.55. 0