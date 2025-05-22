Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

Илбирс
Нефтчи Кочкор-Ата
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» в 10 матчах добыл всего 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).
До того команда была бита «Мурас Юнайтед» (1:3). А вот поединок с «Алаем» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Илбирс» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Илбирс» вполне способен избежать борьбы за выживание. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Илбирс» традиционно сложно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и оборону оппонента едва ли можно назвать сверхнадежной.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 10 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нефтяники» уступили «Барсу» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Узген» (3:3).
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтяники» вполне преуспевают в плане реализации. Команда отличилась 17 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата явно намерен побороться за попадание в топ-5. Нынешнее отставание от искомой позиции составляет 8 очков.
Потенциально команда обязана способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Нефтяники» находятся явно не на своем месте в таблице.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Илбирс» потерпел 5 поражений подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.
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Прогноз: «Нефтяники» потенциально способны прибавить, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные гости намерены подтянуться к первой пятерке, да и «Илбирс» нынче выглядит откровенно убого.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40