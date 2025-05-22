Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

22 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» в 10 матчах добыл всего 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).

До того команда была бита «Мурас Юнайтед» (1:3). А вот поединок с «Алаем» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Илбирс» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Илбирс» вполне способен избежать борьбы за выживание. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Илбирс» традиционно сложно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и оборону оппонента едва ли можно назвать сверхнадежной.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 10 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нефтяники» уступили «Барсу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Узген» (3:3).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтяники» вполне преуспевают в плане реализации. Команда отличилась 17 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата явно намерен побороться за попадание в топ-5. Нынешнее отставание от искомой позиции составляет 8 очков.

Потенциально команда обязана способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Нефтяники» находятся явно не на своем месте в таблице.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Кочкор-Ата уступил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Илбирс» потерпел 5 поражений подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: «Нефтяники» потенциально способны прибавить, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости намерены подтянуться к первой пятерке, да и «Илбирс» нынче выглядит откровенно убого.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40