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    «Нефтяники» начнут без раскачки

    Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Илбирс» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    Футбольный мяч
    22 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 22 Мая 2025 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 17:30 Нефтчи Кочкор-Ата

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» в 10 матчах добыл всего 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Дордою» (1:2).

    До того команда была бита «Мурас Юнайтед» (1:3). А вот поединок с «Алаем» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Илбирс» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Илбирс» вполне способен избежать борьбы за выживание. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Илбирс» традиционно сложно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и оборону оппонента едва ли можно назвать сверхнадежной.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 10 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нефтяники» уступили «Барсу» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Узген» (3:3).

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нефтяники» вполне преуспевают в плане реализации. Команда отличилась 17 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата явно намерен побороться за попадание в топ-5. Нынешнее отставание от искомой позиции составляет 8 очков.

    Потенциально команда обязана способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Нефтяники» находятся явно не на своем месте в таблице.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

    • «Илбирс» потерпел 5 поражений подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

    Прогноз: «Нефтяники» потенциально способны прибавить, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Номинальные гости намерены подтянуться к первой пятерке, да и «Илбирс» нынче выглядит откровенно убого.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата состоится 22 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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    Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 22.05.202517:30. «Нефтяники» начнут без раскачки
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