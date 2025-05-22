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    «Даллас» начнет финал Запада с победы?

    Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Мая 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: По тому хоккею, который «Даллас» показал в этом плей-офф, можно с уверенностью сказать, что это один из самых сбалансированных потенциальных финалистов кубка.

    Последние матчи: С победителем западной конференции «Даллас» расправился максимально уверенно и по делу.

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: По-прежнему не может играть за «Даллас» Лундквист, но команда пока что отлично справляется и без него.

    Общий тонус клуба: С первого матча серии техасский коллектив будет стараться переиграть «нефтяников» системно.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Выход «Эдмонтона» в финал западной конференции нельзя назвать незаслуженным, но просветление в игре «Ойлерз» случилось внезапно и одномоментно.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Никаких шансов по серии у коллектива Кэссиди не было, а «Эдмонтон» провел все противостояние на одном дыхании.

    Травмированные игроки: Ноблох и его «Эдмонтон» не могут рассчитывать на Экхольма и Пикара. Потери не критические, но довольно неприятные.

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    Общий тонус клуба: В первом матче серии на территории «Далласа» гости постараются сыграть аккуратно и подловить «звезд» на их же ошибках.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не проигрывает дома шесть матчей кряду

    • «Эдмонтон» выиграл четыре последних выездных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.70.

    Прогноз: «Даллас» начнет серию с победы, хотя это будет непросто.

    Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Эдмонтон?

    Матч Даллас — Эдмонтон состоится 22 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.70.

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    Даллас — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 22.05.202503:00. «Даллас» начнет финал Запада с победы?
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