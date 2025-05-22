Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 мая 2025 года

Даллас
Эдмонтон
«Даллас»
Турнирное положение: По тому хоккею, который «Даллас» показал в этом плей-офф, можно с уверенностью сказать, что это один из самых сбалансированных потенциальных финалистов кубка.
Последние матчи: С победителем западной конференции «Даллас» расправился максимально уверенно и по делу.
Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По-прежнему не может играть за «Даллас» Лундквист, но команда пока что отлично справляется и без него.
Общий тонус клуба: С первого матча серии техасский коллектив будет стараться переиграть «нефтяников» системно.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Выход «Эдмонтона» в финал западной конференции нельзя назвать незаслуженным, но просветление в игре «Ойлерз» случилось внезапно и одномоментно.
Последние матчи: Никаких шансов по серии у коллектива Кэссиди не было, а «Эдмонтон» провел все противостояние на одном дыхании.
Травмированные игроки: Ноблох и его «Эдмонтон» не могут рассчитывать на Экхольма и Пикара. Потери не критические, но довольно неприятные.
Общий тонус клуба: В первом матче серии на территории «Далласа» гости постараются сыграть аккуратно и подловить «звезд» на их же ошибках.
Статистика для ставок
- «Даллас» не проигрывает дома шесть матчей кряду
- «Эдмонтон» выиграл четыре последних выездных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.70.
Прогноз: «Даллас» начнет серию с победы, хотя это будет непросто.
- 1.92Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.80Каролина — Флорида: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.