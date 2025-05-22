Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: По тому хоккею, который «Даллас» показал в этом плей-офф, можно с уверенностью сказать, что это один из самых сбалансированных потенциальных финалистов кубка.

Последние матчи: С победителем западной конференции «Даллас» расправился максимально уверенно и по делу.

Травмированные игроки: По-прежнему не может играть за «Даллас» Лундквист, но команда пока что отлично справляется и без него.

Общий тонус клуба: С первого матча серии техасский коллектив будет стараться переиграть «нефтяников» системно.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Выход «Эдмонтона» в финал западной конференции нельзя назвать незаслуженным, но просветление в игре «Ойлерз» случилось внезапно и одномоментно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Никаких шансов по серии у коллектива Кэссиди не было, а «Эдмонтон» провел все противостояние на одном дыхании.

Травмированные игроки: Ноблох и его «Эдмонтон» не могут рассчитывать на Экхольма и Пикара. Потери не критические, но довольно неприятные.

Общий тонус клуба: В первом матче серии на территории «Далласа» гости постараются сыграть аккуратно и подловить «звезд» на их же ошибках.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает дома шесть матчей кряду

«Эдмонтон» выиграл четыре последних выездных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.70.

Прогноз: «Даллас» начнет серию с победы, хотя это будет непросто.

Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.