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    Лудогорец — ЦСКА София: прогноз ставки на финал Кубка Болгарии 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — ЦСКА София
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    Эдвин Куртулуш («Лудогорец»)
    22 мая в финале Кубока Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и ЦСКА София. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — ЦСКА София, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» на пути в финал прошел пять стадий Кубка Болгарии, разобравшись с «Черноморцем 1919», ЦСКА 1948 Софией, «Ботевым» Пловдив и «Ботевым» Враца.

    Команда уже досрочно стала чемпионом страны, где за тур до завершения первенства она на 11 очков опережает второй в таблице «Левски» из Софии.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде разошелся мировой с тем же софийским «Левски» (2:2).

    Ранее в предыдущем, 34-м туре болгарского первенства коллектив на чужом поле и вовсе остался без очков, потерпев поражение от «Черно Море» (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национального чемпионата, «Лудогорец» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах клуба на успех, однако нужно учитывать, что такие результаты скорее связаны с отсутствием мотивации после завоевания титула, чем с реальной формой.

    Агибу Камара — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с тремя голами.

    ЦСКА София

    Турнирное положение: ЦСКА София также на пути в финал национального кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Добруджу 1919», «Спартак» Варна, «Арду» и «Черно море».

    Команда также вышла в финал плей-офф за попадание в Лигу конференций благодаря победе в мини-турнире, в который вышла с седьмой позиции чемпионата Болгарии.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в пятом туре раунда национального первенства за право сыграть в Лиге конференций клуб обыграл «Берое» (2:1).

    Перед этим в рамках четвертого тура болгарского чемпионата коллектив также набрал три очка, на своем поле разгромив «Спартак» Варна (5:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национального первенства, ЦСКА София неизменно выигрывал.

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    Это говорит об отличной форме коллектива и неплохих шансах на победу, тем не менее, выиграть ему все же будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Йоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лудогорец» сыграл вничью

    • в четырех последних матчах ЦСКА София забивали больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах ЦСКА София выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа ЦСКА София — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. А в трех из четырех их последних выездных поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

    При этом в трех из шести последних матчей номинальных хозяев забивал только один из оппонентов.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Лудогорец» победит за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лудогорец — ЦСКА София?

    Матч Лудогорец — ЦСКА София состоится 22 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лудогорец — ЦСКА София?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лудогорец — ЦСКА София?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лудогорец — ЦСКА София?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лудогорец — ЦСКА София?

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа ЦСКА София — в 2.90.

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