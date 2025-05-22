Лудогорец — ЦСКА София: прогноз ставки на финал Кубка Болгарии 22 мая 2025 года

22 мая в финале Кубока Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и ЦСКА София. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — ЦСКА София, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» на пути в финал прошел пять стадий Кубка Болгарии, разобравшись с «Черноморцем 1919», ЦСКА 1948 Софией, «Ботевым» Пловдив и «Ботевым» Враца.

Команда уже досрочно стала чемпионом страны, где за тур до завершения первенства она на 11 очков опережает второй в таблице «Левски» из Софии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде разошелся мировой с тем же софийским «Левски» (2:2).

Ранее в предыдущем, 34-м туре болгарского первенства коллектив на чужом поле и вовсе остался без очков, потерпев поражение от «Черно Море» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национального чемпионата, «Лудогорец» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах клуба на успех, однако нужно учитывать, что такие результаты скорее связаны с отсутствием мотивации после завоевания титула, чем с реальной формой.

Агибу Камара — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с тремя голами.

ЦСКА София

Турнирное положение: ЦСКА София также на пути в финал национального кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Добруджу 1919», «Спартак» Варна, «Арду» и «Черно море».

Команда также вышла в финал плей-офф за попадание в Лигу конференций благодаря победе в мини-турнире, в который вышла с седьмой позиции чемпионата Болгарии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в пятом туре раунда национального первенства за право сыграть в Лиге конференций клуб обыграл «Берое» (2:1).

Перед этим в рамках четвертого тура болгарского чемпионата коллектив также набрал три очка, на своем поле разгромив «Спартак» Варна (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национального первенства, ЦСКА София неизменно выигрывал.

Это говорит об отличной форме коллектива и неплохих шансах на победу, тем не менее, выиграть ему все же будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Йоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лудогорец» сыграл вничью

в четырех последних матчах ЦСКА София забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах ЦСКА София выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа ЦСКА София — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. А в трех из четырех их последних выездных поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

При этом в трех из шести последних матчей номинальных хозяев забивал только один из оппонентов.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Лудогорец» победит за 2.60