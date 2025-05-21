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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед»
    Сегодня на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится финал Лиги Европы. За трофей сразятся две английский команды — «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига Европы. Финал
    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед :
    Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Папе Сарр, Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Бреннан Джонсон, Доминик Соланке, Ришарлисон Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Расмус Хёйлунн, Амад Диалло

    До матча

    Кубок УЕФА на стадионе Сан-Мамес в Бильбао
    globallookpress.com

    Стартовые составы

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Порро, Удоджи, Биссума, Сарр, Бентанкур, Ришарлисон, Джонсон, Соланке

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Доргу, Диалло, Хейлунн

    «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» в шестой раз в истории пробился в финал еврокубка. Последний трофей «шпоры» выиграли в далеком 1984 году, когда завоевали Кубок УЕФА, одолев в финале «Андерлехт». Из недавних достижений можно вспомнить финал Лиги Чемпионов 2019 года, в котором лондонцы уступили другому представителю АПЛ — «Ливерпулю».

    В текущем розыгрыше Лиги Европы «Тоттенхэм» занял 4-е место в сводной таблице. На групповом этапе команда одержала 5 побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение при разнице мячей 17:9.

    Подопечные Энджа Постекоглу стартовали в плей-офф с 1/8 финала, где уступили в первом матче на выезде АЗ Алкмару (0:1), но взяли убедительный реванш дома — 3:1. В четвертьфинале «шпоры» с большим трудом прошли «Айнтрахт»: ничья 1:1 в Лондоне и минимальная победа 1:0 в Германии. В полуфинале лондонцы уверенно справились с «Будё-Глимт», выиграв оба матча — 3:1 дома и 2:0 в гостях.

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    • А вот в чемпионате Англии дела у команды складываются неудачно. За тур до окончания сезона «Тоттенхэм» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. Лондонцы проиграли 5 из 6 последних матчей и набрали лишь одно очко. В предыдущем туре команда безвольно уступила «Астон Вилле» (0:2).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» пробился в финал еврокубка впервые с 2021 года — тогда манкунианцы также дошли до решающего матча Лиги Европы, но уступили «Вильярреалу» в драматичной серии пенальти. Тем не менее, в активе «красных дьяволов» уже есть победа в этом турнире: в 2017 году под руководством Жозе Моуриньо команда завоевала трофей, уверенно переиграв в финале «Аякс».

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    • Путь к нынешнему финалу «Манчестер Юнайтед» прошел без единого поражения. На групповом этапе команда заняла третье место, одержав 5 побед в 8 матчах. В 1/8 финала подопечные Рубена Аморима обыграли «Реал Сосьедад» — ничья 1:1 в гостях и разгром 4:1 дома.

    Настоящей битвой стал четвертьфинал с «Лионом». Ответный матч завершился в дополнительное время победой МЮ — 5:4, при этом победный мяч забил Харри Магуайр на последней минуте. В полуфинале англичане не оставили шансов «Атлетику» из Бильбао — 3:0 в Испании и 4:1 на «Олд Траффорд».

    В АПЛ у «Манчестер Юнайтед» — глубокий кризис. За тур до финиша сезона команда находится на 16-й строчке. Манкунианцы проиграли три последних матча — «Челси» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4), а безвыигрышная серия в чемпионате составляет уже восемь встреч.

    Личные встречи

    «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» уже трижды пересекались в текущем сезоне — дважды в рамках АПЛ и один раз 1/4 финала Кубка английской лиги. Во всех случаях сильнее оказывались «шпоры»: победы 3:0 и 1:0 в чемпионате, а также зрелищная победа 4:3 в кубковом противостоянии.

    В 10-ти последних матчах на счету обеих команд по 4 победы и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.40.

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