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    «Индиана» начнет финал Востока с гостевой победы?

    Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч плей-офф НБА, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Мая 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Йорк 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Нью-Йорк» вышел в финал серии от Востока незаслуженно, но определенная доля везения в этом есть.

    Последние матчи: В серии против сложившего полномочия чемпиона «Нью-Йорк» не чурался играть в оборонительный и был за это вознагражден.

    Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров

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  • 1.5716.002.63Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Все игроки «Нью-Йорка» без травм и рвутся в бой начать важнейшую для себя за последние полвека серию.

    Общий тонус клуба: Против «Индианы» можно найти противоядие, но у Тибодо может не хватить вариантов на все матчи серии.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Именно «Индиана» заслужила больше всего играть в финале Востока, хотя некоторые называли игру этого клуба максимально академичной перед стартом сезона.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Серия против «Кливленда» была образцовой, и все лидеры «Индианы» отработали там на 100 проуцентов.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» по-прежнему имеет Джексон, и он ещё не скоро оправится от разрыва ахилла.

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    Общий тонус клуба: Серия против «Никс» обещает быть ровной, но даже в стартовом поединке у «Пэйсерс» есть неплохие шансы выйти вперед в противостоянии.

    Статистика для ставок

    • В трех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» выиграл два раза

    • «Индиана» не проигрывает на выезде четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.55, а на победу «Индианы» — 2.56.

    Прогноз: «Индиана» может застать своего соперника врасплох.

    Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать неординарного баскетбола и игры без защиты.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Индиана?

    Матч Нью-Йорк — Индиана состоится 22 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.56.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.55, а на победу «Индианы» — 2.56.

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