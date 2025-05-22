Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч плей-офф НБА, 22 мая 2025 года

Нью-Йорк
Индиана
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Нью-Йорк» вышел в финал серии от Востока незаслуженно, но определенная доля везения в этом есть.
Последние матчи: В серии против сложившего полномочия чемпиона «Нью-Йорк» не чурался играть в оборонительный и был за это вознагражден.
Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все игроки «Нью-Йорка» без травм и рвутся в бой начать важнейшую для себя за последние полвека серию.
Общий тонус клуба: Против «Индианы» можно найти противоядие, но у Тибодо может не хватить вариантов на все матчи серии.
«Индиана»
Турнирное положение: Именно «Индиана» заслужила больше всего играть в финале Востока, хотя некоторые называли игру этого клуба максимально академичной перед стартом сезона.
Последние матчи: Серия против «Кливленда» была образцовой, и все лидеры «Индианы» отработали там на 100 проуцентов.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» по-прежнему имеет Джексон, и он ещё не скоро оправится от разрыва ахилла.
Общий тонус клуба: Серия против «Никс» обещает быть ровной, но даже в стартовом поединке у «Пэйсерс» есть неплохие шансы выйти вперед в противостоянии.
Статистика для ставок
- В трех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» выиграл два раза
- «Индиана» не проигрывает на выезде четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.55, а на победу «Индианы» — 2.56.
Прогноз: «Индиана» может застать своего соперника врасплох.
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Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать неординарного баскетбола и игры без защиты.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.