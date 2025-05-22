Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч плей-офф НБА, 22 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Нью-Йорк» вышел в финал серии от Востока незаслуженно, но определенная доля везения в этом есть.

Последние матчи: В серии против сложившего полномочия чемпиона «Нью-Йорк» не чурался играть в оборонительный и был за это вознагражден.

Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5716.002.63Бонус$1500

Травмированные игроки: Все игроки «Нью-Йорка» без травм и рвутся в бой начать важнейшую для себя за последние полвека серию.

Общий тонус клуба: Против «Индианы» можно найти противоядие, но у Тибодо может не хватить вариантов на все матчи серии.

«Индиана»

Турнирное положение: Именно «Индиана» заслужила больше всего играть в финале Востока, хотя некоторые называли игру этого клуба максимально академичной перед стартом сезона.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Серия против «Кливленда» была образцовой, и все лидеры «Индианы» отработали там на 100 проуцентов.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» по-прежнему имеет Джексон, и он ещё не скоро оправится от разрыва ахилла.

Общий тонус клуба: Серия против «Никс» обещает быть ровной, но даже в стартовом поединке у «Пэйсерс» есть неплохие шансы выйти вперед в противостоянии.

Статистика для ставок

В трех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» выиграл два раза

«Индиана» не проигрывает на выезде четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.55, а на победу «Индианы» — 2.56.

Прогноз: «Индиана» может застать своего соперника врасплох.

Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать неординарного баскетбола и игры без защиты.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.