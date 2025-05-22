АЗ Алкмаар — Херенвен. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Эредивизия, 22 мая 2025 года

22 мая в матче плей-офф за выход в Лигу конференций чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Херенвен». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Херенвен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» проводят не столь продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место в Эредивизии.

При этом «АЗ Алкмаар» аж на 7 очков отстал от топ-4. А вот забила команда 58 матчей в 34 поединках голландского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сырные фермеры» не смогли одолеть аутсайдера «Алмере Сити» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Твенте» (3:2). При этом чуть ранее она сумела одолеть крепкий «Гронинген» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Йорди Класи, Трой Парротт — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сырные фермеры» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда пропускает в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с «Херенвеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сырные фермеры» явно прибавят в плане реализации.

«Херенвен»

Турнирное положение: «Суперфризы» проводят посредственный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Херенвен» лишь на 2 очка опередил финишировавший десятым «Зволле». При этом в собственные ворота команда пропустила 57 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Суперфризы» переиграли «Фейеноорд» (2:0).

До того команда минимально уступила «Гоу Эхед Иглс». Да и поединок с «Валвейком» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Херенвен» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Херенвен» на данном этапе крайне нестабилен. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом «Херенвен» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 42 мяча в 34 поединках чемпионата Нидерландов.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и в последней мартовской очной встрече она уверенно переиграла «АЗ Алкмаар» (3:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Херенвен» уж точно будет искать свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Херенвен» в среднем забивает чаще гола за матч

«Сырные фермеры» не проигрывают 6 матчей кряду

«АЗ Алкмаар» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «АЗ Алкмаар» потенциально способен прибавить, тогда как номинальные гости нынче нестабильны.

«Сырные фермеры» весьма неплохо атакуют, и явно проведут поединок максимально активно.

Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25