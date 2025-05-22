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    «АЗ Алкмаар» не заметит «суперфризов»

    АЗ Алкмаар — Херенвен. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Эредивизия, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» — «Херенвен»
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    22 мая в матче плей-офф за выход в Лигу конференций чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Херенвен». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Херенвен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: «Сырные фермеры» проводят не столь продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место в Эредивизии.

    При этом «АЗ Алкмаар» аж на 7 очков отстал от топ-4. А вот забила команда 58 матчей в 34 поединках голландского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сырные фермеры» не смогли одолеть аутсайдера «Алмере Сити» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Твенте» (3:2). При этом чуть ранее она сумела одолеть крепкий «Гронинген» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Йорди Класи, Трой Парротт — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сырные фермеры» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда пропускает в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с «Херенвеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сырные фермеры» явно прибавят в плане реализации.

    «Херенвен»

    Турнирное положение: «Суперфризы» проводят посредственный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Херенвен» лишь на 2 очка опередил финишировавший десятым «Зволле». При этом в собственные ворота команда пропустила 57 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Суперфризы» переиграли «Фейеноорд» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Гоу Эхед Иглс». Да и поединок с «Валвейком» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Херенвен» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Херенвен» на данном этапе крайне нестабилен. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

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    При этом «Херенвен» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 42 мяча в 34 поединках чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и в последней мартовской очной встрече она уверенно переиграла «АЗ Алкмаар» (3:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Херенвен» уж точно будет искать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Херенвен» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Сырные фермеры» не проигрывают 6 матчей кряду

    • «АЗ Алкмаар» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «АЗ Алкмаар» потенциально способен прибавить, тогда как номинальные гости нынче нестабильны.

    «Сырные фермеры» весьма неплохо атакуют, и явно проведут поединок максимально активно.

    Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЗ Алкмаар — Херенвен?

    Матч АЗ Алкмаар — Херенвен состоится 22 мая 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЗ Алкмаар — Херенвен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЗ Алкмаар — Херенвен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «АЗ Алкмаара» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЗ Алкмаар — Херенвен?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЗ Алкмаар — Херенвен?

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

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    АЗ Алкмаар — Херенвен: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 22.05.202519:45. «АЗ Алкмаар» не заметит «суперфризов»
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