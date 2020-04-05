Экспресс дня 5 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 5 апреля, в Высшей лиге чемпионата Белоруссии пройдут три заключительные встречи третьего тура.

«Энергетик-БГУ» — «Минск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

«Энергетики» в прошлом чемпионате заняли в турнирной таблице только 12-е место. Отметим, что команда отличалась результативностью, забив 52 мяча, но и пропустив 66.

На данный момент команда находится в числе лидеров, выиграв две стартовые игры первенства. В первом туре она смогла дома одолеть БАТЭ (3:1), после чего на выезде справилась с новичком вышки «Рухом» из Бреста (1:0).

«Минск» в прошлом белорусском первенстве финишировал десятым в турнирной таблице, обойдя предстоящего соперника всего на три балла.

В стартовом поединке первенства «горожане» в гостях оказалась сильней «Белшины» (3:1), а во втором туре в дерби одолели минское «Динамо» (3:2). На текущий момент они возглавляют чемпионскую гонку.

Вполне ожидаем от текущих лидеров открытого и результативного футбола. Ждем забитые мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Витебск» — «Смолевичи»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

«Витебск» финишировал во второй половине турнирной таблицы, опередив зону вылета всего лишь на пять очков.

Стартовый поединок текущего первенства команда начала викторией в родных стенах над «Городеей» (1:0), а затем в Гродно уступила «Неману» со счетом 0:2.

«Смолевичи» в прошлом сезоне выступали во втором по силе дивизионе, заняв там вторую строчку, позволившая напрямую пробиться в Высшую лигу.

В двух стартовых турах вышки команда сумела набрать всего один балл. Этим пунктом она разжилась на выезде с текущим чемпионом брестским «Динамо» (1:1), после чего дома уступила 0:1 «Ислочи».

Отметим, что этот поединок перенесен в Борисов из-за непростой эпидемиологической ситуации в городе Витебск. По всей видимости, на нейтральном поле команды не порадуют результативностью.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.42.

«Ислочь» — «Слуцк»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

«Ислочь» в прошлом чемпионате финишировала в турнирной таблице на пятом месте с отставанием от четвертой строчки всего в три очка.

На старте сезона «волки» в четвертьфинале Кубка страны только по пенальти уступили «Динамо» из Бреста, дважды сыграв по 0:0, а в чемпионате выиграли оба матча, переиграв дома «Неман» и на выезде «Смолевичи» (по 1:0).

«Слуцк» в минувшем сезоне занял 11-е место, опередив только на четыре пункта зону переходных матчей.

В этом чемпионате «сахарные», несмотря на финансовые проблемы, смогли добыть уже три очка, победив дома в первом туре первенства «Славию» Мозырь (3:1), а потом в родных стенах уступили брестскому «Динамо» (0:1).

Хозяева вот уже как четыре поединка не пропускает, но в данном матче вряд ли смогут продолжить эту серию.

Ставка: «Слуцк» забьет: да за 1.76.

Итоговый коэффициент — 3.82. 0