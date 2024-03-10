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    «Айнтрахт» добудет три очка

    «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 марта 2024 года

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    «Айнтрахт»
    В рамках 25-го тура чемпионата Германии 10 марта пройдет матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Начало — 19:30 (мск). «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Марта 2024 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» отстает от 4 позиции на 7 очков. Да и вообще, с победами у команды складывается не так, чтобы очень: всего 9 викторий в 24 матчах.

    Айнтрахт Ф — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Айнтрахт» расправился с «Хайденхаймом» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Причем франкфуртцы лишь 5 раз проиграли в чемпионате. Да и с ничьими комада явно перестаралась — 10 паритетов.

    Не сыграют: Саша Каладжич, Робин Кох, Себастьян Роде — травмированы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: ныне «Айнтрахт» выглядит не столь монолитно. Стабильность результатов явно хромает на обе ноги.

    Матчи против «Хоффенхайма» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» по 2 раза выиграл и уступил.

    И уж совсем точно, что хозяева будут активно атаковать. «Айнтрахт» явно постарается не подпустить близко конкурента.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне сражается за выход в Лигу Европы. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» уж слишком часто терпит поражения — 9 раз. Да и пропускает команда частенько: 44 мяча в 24 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда раздобыла 3 очка. «Хоффенхайм» переиграл «Вердер» со счетом 2:1.

    Причем до того команда одолела еще и сильных дортмундцев (3:2). И лишь «Унион» оказался не по зубам (0:1).

    Последние победы явно окрылили игроков команды. Да и вообще, «Хоффенхайм» за здорово живешь никому не сдается.

    Не сыграют: Кевин Акпогума, Гриша Промель, Роберт Сков — травмированы. Мариус Бюльтер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хоффенхайм» выглядит прилично. Вот только травмы нескольких стержневых игроков явно сказываются.

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    Правда, неплохой сезон выдает Максимилиан Байер. Молодой форвард уже отличился 12 результативными выстрелами в чемпионате.

    Плюс ко всему, «Хоффенхайм» неплохо выглядит в плане реализации. В 24 матчах забито уже 43 мяча.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без нескольких стержневых игроков «Хоффенхайму» придется крайне непросто.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Айнтрахт имеет двухматчевую безпроигрышную серию

    • в матче первого круга победили франкфуртцы (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Айнтрахт" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.

    Прогноз: "Айнтрахт" явно постарается сыграть первым номером, и уж точно преуспеет в атаке.

    Фактор своего поля поможет "Айнтрахту", и команда точно оперативно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа "Айнтрахта" за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кто-то из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.42

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    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» добудет три очка
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