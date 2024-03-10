«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» отстает от 4 позиции на 7 очков. Да и вообще, с победами у команды складывается не так, чтобы очень: всего 9 викторий в 24 матчах.
Айнтрахт Ф — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Айнтрахт» расправился с «Хайденхаймом» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Причем франкфуртцы лишь 5 раз проиграли в чемпионате. Да и с ничьими комада явно перестаралась — 10 паритетов.
Не сыграют: Саша Каладжич, Робин Кох, Себастьян Роде — травмированы.
Состояние команды: ныне «Айнтрахт» выглядит не столь монолитно. Стабильность результатов явно хромает на обе ноги.
Матчи против «Хоффенхайма» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» по 2 раза выиграл и уступил.
И уж совсем точно, что хозяева будут активно атаковать. «Айнтрахт» явно постарается не подпустить близко конкурента.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне сражается за выход в Лигу Европы. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.
Причем «Хоффенхайм» уж слишком часто терпит поражения — 9 раз. Да и пропускает команда частенько: 44 мяча в 24 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда раздобыла 3 очка. «Хоффенхайм» переиграл «Вердер» со счетом 2:1.
Причем до того команда одолела еще и сильных дортмундцев (3:2). И лишь «Унион» оказался не по зубам (0:1).
Последние победы явно окрылили игроков команды. Да и вообще, «Хоффенхайм» за здорово живешь никому не сдается.
Не сыграют: Кевин Акпогума, Гриша Промель, Роберт Сков — травмированы. Мариус Бюльтер — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хоффенхайм» выглядит прилично. Вот только травмы нескольких стержневых игроков явно сказываются.
Правда, неплохой сезон выдает Максимилиан Байер. Молодой форвард уже отличился 12 результативными выстрелами в чемпионате.
Плюс ко всему, «Хоффенхайм» неплохо выглядит в плане реализации. В 24 матчах забито уже 43 мяча.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без нескольких стержневых игроков «Хоффенхайму» придется крайне непросто.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Айнтрахт имеет двухматчевую безпроигрышную серию
- в матче первого круга победили франкфуртцы (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Айнтрахт" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 3.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.
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Прогноз: "Айнтрахт" явно постарается сыграть первым номером, и уж точно преуспеет в атаке.
Фактор своего поля поможет "Айнтрахту", и команда точно оперативно воспользуется кадровыми проблемами соперника.
Ставка: Победа "Айнтрахта" за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кто-то из соперников не сможет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.42