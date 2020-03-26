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    Удержит ли «Дирианген» первую строчку?

    Экспресс дня 26 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 26 марта
    Игрок «Дириангена»
    В чемпионате Никарагуа пройдет 11-й тур, а в Швеции состоится ряд товарищеских игр.

    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Дирианген»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 11-й тур

    «Депортиво Лас-Сабанас» по итогам 10 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, уступая два очка ближайшей команде.

    За весь турнир команда победила лишь раз. В минувшем туре первенства она дома сыграла 1:1 с «Чинандегой». А до этой мировой было четыре поражения, где забит был только один гол при 12 пропущенных.

    «Дирианген» с 23 зачетными пунктами лидирует в чемпионата Никарагуа, опережая ближайшего преследователя всего лишь на один пункт.

    Команда вышла победителем из четырех своих последних встреч первенства, где три были выиграны «всухую». В своем последнем поединке она дома обыграла 2:0 «Окоталь», идущий третий снизу.

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    • Лидер первенства набрал приличный ход и не должен потерять очки с главным аутсайдером лиги.

    Ставка: победа «Дириангена» за 1.64.

    «Окоталь» — «Реал Эстели»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 11-й тур

    «Окоталь» идет восьмым среди десяти участников чемпионата. В этих играх команда набрала девять очков, победив дважды за весь розыгрыш.

    В прошлом туре «Окоталь» проиграл на выезде 0:2 «Дириангену», а перед этим фиаско не проигрывал в трех встречах подряд, раз выиграв при двух ничьих.

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    «Реал Эстели» расположился на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков, что на три меньше, чем у лидера первенства.

    «Красно-белые» вышли победителями из двух последних игр чемпионата, в которых они даже не пропустили, а забить смогли шесть мячей.

    Обе команды не отличаются особой результативностью. Не думаем, что и на этот раз они сыграют на «больше».

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.63.

    «Кальмар» — «Йенчеинг»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Кальмар» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в Высшей лиге Швеции. Команда смогла сохранить прописку только после матчей плей-офф, переиграв «Браге» — 2:0 и 2:2.

    В этом году команда провела уже семь встреч, три из которых пришлись на игры Кубка Швеции, где было добыто две домашние виктории при одном выездном поражении. Отметим, что один выигрыш пришелся на встречу со своим предстоящим противником — 5:0.

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    • «Йенчеинг», выступающий во втором по силе дивизионе Швеции, в прошлом сезоне был в шаге от повышения, но проиграл два очка зоне плей-офф.

    «Зелено-белые» сыграли в текущем сезоне в восьми поединках, где пять были контрольными встречами и три игры состоялись в Кубке Швеции, в которых они дважды проиграли и раз победили.

    Прогнозируем, что «Кальмар», который в этом году уже обыгрывал «Йенчепинг», снова его одолеет.

    Ставка: победа «Кальмара» за 1.44.

    Итоговый коэффициент — 3.84 0

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    Экспресс дня 26 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.84
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