Экспресс дня 17 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур
«Челси» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, но пятую позицию лондонцы опережают лишь на два очка.
«Синие» в последних пяти играх АПЛ сумели одержать всего одну победу, одолев дома «Бернли», а еще были три ничьи и одно поражение. В минувшем туре они сыграли 2:2 в гостях с «Лестером».
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ находится на девятой позиции, отставая от предстоящего соперника на шесть баллов.
Манкунианцы не могут победить в трех матчах чемпионата подряд, проиграв в двух из них. При этом они даже не забивали в этих играх. В прошлом туре была ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).
В этом сезоне «МЮ» уже дважды одолел «Челси», и в игре с удобным соперником должен прервать свою незабивную серию.
Ставка: «МЮ» забьет: да за 1.49.
«Милан» — «Торино»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
«Милан» на данный момент занимает только десятое место в турнирной таблице Серии А, уступая шестой строчке два балла, а вот четвертой позиции проигрывает уже много.
Уступив в прошлом туре в дерби «Интеру» (2:4), «россонери» т.с. прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, где они три игры выиграли. Накануне миланцы в первом полуфинальном матче Кубка дома сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).
«Торино» разместился в турнирной таблице чемпионата Италии только на 13 месте, опережая зону вылета всего лишь на пять баллов.
«Быки» проиграли в пяти своих последних матчах, где четыре встречи пришлись на матчи Серии А. В последней игре первенства «бордовые» потерпели дома фиаско от «Сампдории» (1:3).
На своей арене «Милан» обязан справится с кризисным противником.
Ставка: победа «Милана» за 1.58.
«Бохум» — «Штутгарт»
Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 22-й тур
«Бохум» в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги находится только на 15 месте, находясь на расстоянии двух баллов от опасной зоны.
В прошлом туре первенства команда в гостях переиграла конкурента в борьбе за выживание «Веен» (1:0), прервав серию из трех поражений подряд.
«Штутгарт» на данный момент идет в турнирной таблице 2БЛ на третьей строчке, отставая от первого места на три очка при игре в запасе.
Отметим, что на выезде «автозаводцы» играют слабо, и в последний раз выигрывали в гостях в еще сентябре. В прошлом туре они дома разгромила «Ауэ» (3:0).
«Штутгарт» в гостях играет не особо хорошо, но с одним из аутсайдеров первенства вполне может разобраться. Рекомендуем поставить с форой на «швабов».
Ставка: победа «Штутгарту» с форой 0 за 1.38.
Итоговый коэффициент — 3.24. 0