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    «МЮ» прервет свою «сухую» серию?

    Экспресс дня 17 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 17 февраля
    Маркус Рашфорд
    В понедельник, 17 февраля, пройдут заключительные поединки очередных туров в чемпионатах Англии, Италии и второй немецкой лиги.

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    «Челси» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, но пятую позицию лондонцы опережают лишь на два очка.

    «Синие» в последних пяти играх АПЛ сумели одержать всего одну победу, одолев дома «Бернли», а еще были три ничьи и одно поражение. В минувшем туре они сыграли 2:2 в гостях с «Лестером».

    «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ находится на девятой позиции, отставая от предстоящего соперника на шесть баллов.

    Манкунианцы не могут победить в трех матчах чемпионата подряд, проиграв в двух из них. При этом они даже не забивали в этих играх. В прошлом туре была ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).

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    • В этом сезоне «МЮ» уже дважды одолел «Челси», и в игре с удобным соперником должен прервать свою незабивную серию.

    Ставка: «МЮ» забьет: да за 1.49.

    «Милан» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    «Милан» на данный момент занимает только десятое место в турнирной таблице Серии А, уступая шестой строчке два балла, а вот четвертой позиции проигрывает уже много.

    Уступив в прошлом туре в дерби «Интеру» (2:4), «россонери» т.с. прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, где они три игры выиграли. Накануне миланцы в первом полуфинальном матче Кубка дома сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).

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    «Торино» разместился в турнирной таблице чемпионата Италии только на 13 месте, опережая зону вылета всего лишь на пять баллов.

    «Быки» проиграли в пяти своих последних матчах, где четыре встречи пришлись на матчи Серии А. В последней игре первенства «бордовые» потерпели дома фиаско от «Сампдории» (1:3).

    На своей арене «Милан» обязан справится с кризисным противником.

    Ставка: победа «Милана» за 1.58.

    «Бохум» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 22-й тур

    «Бохум» в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги находится только на 15 месте, находясь на расстоянии двух баллов от опасной зоны.

    В прошлом туре первенства команда в гостях переиграла конкурента в борьбе за выживание «Веен» (1:0), прервав серию из трех поражений подряд.

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    «Штутгарт» на данный момент идет в турнирной таблице 2БЛ на третьей строчке, отставая от первого места на три очка при игре в запасе.

    Отметим, что на выезде «автозаводцы» играют слабо, и в последний раз выигрывали в гостях в еще сентябре. В прошлом туре они дома разгромила «Ауэ» (3:0).

    «Штутгарт» в гостях играет не особо хорошо, но с одним из аутсайдеров первенства вполне может разобраться. Рекомендуем поставить с форой на «швабов».

    Ставка: победа «Штутгарту» с форой 0 за 1.38.

    Итоговый коэффициент — 3.24. 0

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