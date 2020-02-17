Экспресс дня 17 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 17 февраля, пройдут заключительные поединки очередных туров в чемпионатах Англии, Италии и второй немецкой лиги.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

«Челси» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, но пятую позицию лондонцы опережают лишь на два очка.

«Синие» в последних пяти играх АПЛ сумели одержать всего одну победу, одолев дома «Бернли», а еще были три ничьи и одно поражение. В минувшем туре они сыграли 2:2 в гостях с «Лестером».

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ находится на девятой позиции, отставая от предстоящего соперника на шесть баллов.

Манкунианцы не могут победить в трех матчах чемпионата подряд, проиграв в двух из них. При этом они даже не забивали в этих играх. В прошлом туре была ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).

В этом сезоне «МЮ» уже дважды одолел «Челси», и в игре с удобным соперником должен прервать свою незабивную серию.

Ставка: «МЮ» забьет: да за 1.49.

«Милан» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

«Милан» на данный момент занимает только десятое место в турнирной таблице Серии А, уступая шестой строчке два балла, а вот четвертой позиции проигрывает уже много.

Уступив в прошлом туре в дерби «Интеру» (2:4), «россонери» т.с. прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, где они три игры выиграли. Накануне миланцы в первом полуфинальном матче Кубка дома сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).

«Торино» разместился в турнирной таблице чемпионата Италии только на 13 месте, опережая зону вылета всего лишь на пять баллов.

«Быки» проиграли в пяти своих последних матчах, где четыре встречи пришлись на матчи Серии А. В последней игре первенства «бордовые» потерпели дома фиаско от «Сампдории» (1:3).

На своей арене «Милан» обязан справится с кризисным противником.

Ставка: победа «Милана» за 1.58.

«Бохум» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 22-й тур

«Бохум» в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги находится только на 15 месте, находясь на расстоянии двух баллов от опасной зоны.

В прошлом туре первенства команда в гостях переиграла конкурента в борьбе за выживание «Веен» (1:0), прервав серию из трех поражений подряд.

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«Штутгарт» на данный момент идет в турнирной таблице 2БЛ на третьей строчке, отставая от первого места на три очка при игре в запасе.

Отметим, что на выезде «автозаводцы» играют слабо, и в последний раз выигрывали в гостях в еще сентябре. В прошлом туре они дома разгромила «Ауэ» (3:0).

«Штутгарт» в гостях играет не особо хорошо, но с одним из аутсайдеров первенства вполне может разобраться. Рекомендуем поставить с форой на «швабов».

Ставка: победа «Штутгарту» с форой 0 за 1.38.

Итоговый коэффициент — 3.24. 0