Экспресс дня 19 января. Прогнозы и ставки на футбол

«Барселона» — «Гранада»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, но обходит мадридский «Реал» только по дополнительным показателям.
За последние пять встреч каталонцы победили лишь раз. Неделю назад «сине-гранатовые» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико» (2:3), после чего у команды сменился наставник.
«Гранада» закончила первую часть Примеры на десятой позиции, набрав в 19 поединках 27 очков (большинство в родных стенах).
«Красно-белые» выиграли свои последние две игры по 1:0. Сперва в чемпионате они дома переиграли «Мальорку», а затем в Кубке страны одолели на выезде «Тамарасейте».
«Барселона» в первой игре при Кике Сетьене должна взять у соперника реванш за фиаско в первом круге.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.45.
«Ювентус» — «Парма»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
«Ювентус» после первого круга является лидером чемпионата Италии, опережая второй «Интер» на два балла.
В прошлом туре Серии А туринцы в гостях одолели «Рому» со счетом 2:1, а накануне «Старая синьора» в рамках 1/8 финала Кубка Италии разгромила дома «Удинезе» (4:0).
«Парма» на данный момент в турнирной таблице Серии А занимает седьмую строчку, отставая от шестого места всего на один балл.
В предыдущем туре итальянского первенства «крестоносцы» дома одолели «Лечче» (2:0), после чего в Кубке страны в родных стенах с таким же счетом проиграли «Роме».
«Ювентус» наверняка наберет очередные три очка и сохранит за собой первую строку в Серии А.
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.24.
«Герта» — «Бавария»
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 18-й тур
«Герта» завершила первый круг чемпионата Германии только на 12 месте, опережая всего на четыре пункта опасную зону.
На данный момент у клуба из Берлина 4-матчевая беспроигрышная серия, где он победил в трех из них. В последнем своем матче берлинцы дома поделили очки с «Боруссией» М (0:0).
«Бавария» завершила первую половину чемпионата Германии на третьем месте, отстав от первого места на четыре балла.
Мюнхенцы победили в своих последних четырех матчах 2019 года во всех турнирах. Перед самой паузой они на домашнем поле обыграли «Вольфсбург» (2:0).
На своей арене «Герта» выступает неплохо, и даст бой именитому сопернику. Ставим на хозяев с форой.
Ставка: победа «Герты» с форой (+2,5) за 1.43.
Общий коэффициент — 2.57. 0