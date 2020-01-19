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    «Барселона» возьмет реванш у «Гранады»?

    Экспресс дня 19 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 19 января
    «Барселона»
    19 января в чемпионатах Испании, Италии и Германии пройдут поединки очередных игровых дней.

    «Барселона» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, но обходит мадридский «Реал» только по дополнительным показателям.

    За последние пять встреч каталонцы победили лишь раз. Неделю назад «сине-гранатовые» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико» (2:3), после чего у команды сменился наставник.

    «Гранада» закончила первую часть Примеры на десятой позиции, набрав в 19 поединках 27 очков (большинство в родных стенах).

    «Красно-белые» выиграли свои последние две игры по 1:0. Сперва в чемпионате они дома переиграли «Мальорку», а затем в Кубке страны одолели на выезде «Тамарасейте».

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    • «Барселона» в первой игре при Кике Сетьене должна взять у соперника реванш за фиаско в первом круге.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.45.

    «Ювентус» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    «Ювентус» после первого круга является лидером чемпионата Италии, опережая второй «Интер» на два балла.

    В прошлом туре Серии А туринцы в гостях одолели «Рому» со счетом 2:1, а накануне «Старая синьора» в рамках 1/8 финала Кубка Италии разгромила дома «Удинезе» (4:0).

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    «Парма» на данный момент в турнирной таблице Серии А занимает седьмую строчку, отставая от шестого места всего на один балл.

    В предыдущем туре итальянского первенства «крестоносцы» дома одолели «Лечче» (2:0), после чего в Кубке страны в родных стенах с таким же счетом проиграли «Роме».

    «Ювентус» наверняка наберет очередные три очка и сохранит за собой первую строку в Серии А.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.24.

    «Герта» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 18-й тур

    «Герта» завершила первый круг чемпионата Германии только на 12 месте, опережая всего на четыре пункта опасную зону.

    На данный момент у клуба из Берлина 4-матчевая беспроигрышная серия, где он победил в трех из них. В последнем своем матче берлинцы дома поделили очки с «Боруссией» М (0:0).

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    «Бавария» завершила первую половину чемпионата Германии на третьем месте, отстав от первого места на четыре балла.

    Мюнхенцы победили в своих последних четырех матчах 2019 года во всех турнирах. Перед самой паузой они на домашнем поле обыграли «Вольфсбург» (2:0).

    На своей арене «Герта» выступает неплохо, и даст бой именитому сопернику. Ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Герты» с форой (+2,5) за 1.43.

    Общий коэффициент — 2.57. 0

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    Экспресс дня 19 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.57
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