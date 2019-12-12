Экспресс дня 12 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 12 декабря, пройдет заключительный тур группового этапа Лиги Европы.

«Хетафе» — «Краснодар»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

У «Хетафе» и «Краснодара» на счету находится по девять зачетных баллов, но из-за победы (2:1) в первом матче испанский коллектив находится выше россиян в турнирной таблице группы.

Испанцам для выхода в 1/16 финала ЛЕ будет достаточно не проиграть в этом поединке, а российскому клубу необходима только победа для продолжения борьбы.

«Городские» не проигрывают в пяти последних поединках, выиграв в последних трех из них. Накануне они одолели в Примере «Эйбар» (1:0) и делят 4-5 место с «Реал Сосьедадом».

У «быков» на данный момент 12-матчевая беспроигрышная серия. На выходных они сыграли 1:1 дома с ЦСКА и закрепились на второй позиции в РПЛ.

Российскую команду устроит только победа, поэтому она не будет отсиживаться в обороне и хотя бы один гол забить должна.

Ставка: «Краснодар» забьет: да за 1.71.

«Динамо» Киев — «Лугано»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

«Динамо» с шестью очками за тур до финиша занимает в группе третье место, уступая первым двум позициям 2 и 3 балла соответственно. Для выхода из группы киевлянам нужна только победа как минимум в два мяча.

На данный момент «бело-голубые» находятся в не очень хорошем состоянии, проиграв в двух последних матчах из трех. Помимо поражения от «Мальме» (3:4) в ЛЕ, они также уступили и в чемпионате Украины «Заре» (1:2), и опустилась в турнирной таблице на третью строчку.

«Лугано» с двумя зачетными баллами квартет замыкает, и выше уже не поднимется. Но что правда, «белые» все три поражения потерпели с разницей в один мяч. Стоит отметить, что у швейцарцев только один забитый мяч в ЛЕ.

В прошлом туре луганцы на своем поле уступили 0:1 «Копегагену». В чемпионате Швейцарии команда идет только на седьмом месте.

Киевлянам нужна только победа в этом матче. Прогнозируем, что они ее добьются.

Ставка: победа «Динамо» за 1.25.

«Карабах» — «Дюделанж»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

И «Карабах», и «Дюделанж» уже не имеют шансов пробиться в плей-офф. У азербайджанцев на счету находится четыре пункта, у люксембуржцев — три.

Все прогнозы на Лигу Европы

Свои баллы «скакуны» заработали в домашней игре с АПОЭЛем, сыграв с киприотами вничью, а также одолели своего предстоящего противника в гостях со счетом 4:1.

Чемпион Люксембурга свои очки добыл еще на старте группового этапа, неожиданно перестреляв на выезде кипрский АПОЭЛ — 4:3.

Хотя игра и не будет иметь никакого турнирного значения, рекомендуем поставить на хозяев, которые превосходят своего оппонента в классе.

Ставка: победа «Карабаха» за 1.20.

Общий коэффициент — 2.56. 0