«Наполи» — «Кальяри». Онлайн, прямая трансляция

Лидер турнирной таблицы Серии А «Наполи» примет на своем поле «Кальяри» в заключительном туре сезона. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Кальяри 0:0 Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса, Билли Гилмор, Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Джакомо Распадори, Ромелу Лукаку Кальяри: Ален Шерри, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Николас Виола, Алессандро Дейола, Антуан Макумбу, Мишель Адопо, Роберто Пикколи

Ход матча

7' После подачи Политано с углового Шерри неуверенно выбил мяч в центр штрафной. Распадори с подбора пробил в правый угол — мяч прошел рядом со штангой!

6' Подача от Распадори в центр штрафной, Мина грамотно выбирает позицию и головой отводит угрозу, отправляя мяч на правый фланг.

4' Угловой у ворот Кальяри — мяч летит к ближней штанге, но ни Замбо-Ангисса, ни Мактоминей не смогли дотянуться.

3' Адопо попытался запустить мяч в атаку с центра поля, но переборщил с силой. Передача по левому флангу оказалась слишком сильной и снаряд ушел за лицевую линию.

1' Матч стартовал! Кальяри разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:42 Обслужит сегодняшний матч Федерико Ла Пенна — арбитр из Рима.

21:38 У «Кальяри» перед заключительным туром заметные кадровые потери. Сразу пять игроков не смогут помочь команде из-за травм — в лазарете остаются Каприле, Маттиа , Гаэтано, Лувумбу и Паволетти.

21:33 Команда Антонио Конте подходит к решающему матчу в полной боевой готовности. Все ключевые футболисты «Наполи» доступны для участия — в лазарете нет ни одного игрока, дисквалифицированных тоже нет. Однако на скамейке не будет самого Конте: главный тренер неаполитанцев пропустит потенциально чемпионский поединок из-за удаления, полученного в предыдущем туре в матче против «Пармы».

Стартовые составы

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Политано, Ангисса, Гилмор, Мактоминей, Распадори, Лукаку

«Кальяри»: Шерри, Цаппа, Мина, Луперто, Цортеа, Адопо, Макумбу, Дейола, Ауджелло, Виола, Пикколи

«Наполи»

«Наполи» — в шаге от скудетто. Команде Антонио Конте достаточно победы над «Кальяри» в заключительном туре, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. На данный момент неаполитанцы лидируют в Серии А с 79 очками (23 победы, 10 ничьих, 4 поражения, разница мячей — 57:27) и опережают ближайшего преследователя — миланский «Интер» — всего на одно очко.

Тем не менее, интрига в чемпионской гонке может сохранить жизнь и после 38-го тура. В случае поражения «Наполи» от «Кальяри» и ничейного исхода в параллельном матче «Интера» с «Комо», обе команды наберут по 79 очков, и тогда судьба титула решится в «золотом матче», который по регламенту проводится при равенстве очков на вершине таблицы.

Финиш сезона складывается для неаполитанцев нервно — в двух последних турах команда не сумела одержать ни одной победы: ничьи с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0) стоили потенциального досрочного чемпионства. К тому же, главный тренер «Наполи» Антонио Конте пропустит решающую встречу из-за дисквалификации, полученной в предыдущем туре.

«Кальяри»

Что касается «Кальяри», то островитяне выходят на поле без давления. Команда Давида Николы гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон и турнирных задач не преследует — выше 14-го места уже не подняться. В активе «Кальяри» 36 очков (9 побед, 9 ничьих, 19 поражений, разница мячей — 40:54).

Форма команды в концовке сезона оставляет желать лучшего: в пяти последних матчах — две победы и три поражения. Однако в крайнем туре «красно-синие» порадовали болельщиков уверенной победой над «Венецией» — 3:0. До этого были неудачи в матчах с «Комо» (1:3) и «Удинезе» (1:2).

Личные встречи

В матче первого круга «Наполи» разгромил соперника в гостях со счетом 4:0.

В 10-ти последних встречах на счету неаполитанцев 6 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.