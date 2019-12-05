Экспресс дня 5 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 5 декабря, в чемпионате Англии пройдут заключительные матчи 15-го тура, а в Италии состоятся кубковые игры.

«Арсенал» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

«Канониры» в чемпионате Англии не могут выиграть уже шесть туров кряду. В прошлом матче лондонцы в гостях разошлись миром с «Норвичем» (2:2), а неделей ранее был зафиксирован аналогичный результат в домашней игре с «Саутгемптоном».

В турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» находится аж на девятой позиции, имея в своей копилке 19 очков, что на семь меньше, чем у топ-4.

У «Брайтона» на счету числится 15 зачетных пунктов, с которыми команда идет 16-й, с опережением зоны вылета всего на три балла.

На данный момент у «чаек» 3-матчевая проигрышная серия, но в прошлом туре они достойно смотрелись в гостях с «Ливерпулем», уступив всего 1:2.

Прогнозируем, что на своем поле лондонцы уже под руководством Юнберга в предстоящей встрече прервут серию без побед.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.66.

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

«Шеффилд Юнайтед» в турнирной таблице Премьер-лиге располагаясь на восьмой строчке, набрав в 14 поединках 19 зачетных баллов.

«Клинки» не знают горечи поражений в чемпионате страны уже в семи матчах. В прошлом туре они в гостях поделили очки с «Вулверхэмптоном» (1:1), а до этого была домашняя ничья с «Манчестером Юнайтед» (3:3).

«Ньюкасл» идет в турнирной таблице АПЛ всего на 14 месте, но от предстоящего соперника отстает всего лишь на три очка.

«Сороки» в двух последних встречах не могут победить, проиграв сперва в гостях 0:2 «Астон Вилле», после чего в родных стенах сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Оба коллектива не особо результативны. Так что, от этой встречи стоит ожидать «низовой» матч.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.31.

«Парма» — «Фрозиноне»

Футбол. Кубок Италии. 1/16 финала

«Парма» в этом розыгрыше Кубке Италии уже успела пройти один раунд, обыграв на предыдущей стадии дома «Венецию» со счетом 3:1.

В чемпионате страны «крестоносцы» после 14 матчей занимают девятую строчку. В прошлом туре Серии А они в родных стенах уступили «Милану» (0:1), т.с. прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

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«Фрозиноне» прошел уже два раунде в этом розыгрыше Кубка Италии, поочередно одолев в родных стенах низшелиговые «Каррарезе» (4:0) и «Монополи» (5:1).

В Серии В команда находится в середине турнирной таблицы, но отстает он от второго места составляет всего два балла. В последнем сыгранном матче первенства «Фрозинона» дома разгромил «Эмполи» (4:0).

Прогнозируем, что старшие по классу пройдут в следующий раунд турнира.

Ставка: проход «Пармы» за 1.44.

Общий коэффициент — 3.13 0