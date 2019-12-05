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    Прервет ли «Арсенал» свою неудачную серию?

    Экспресс дня 5 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 5 декабря
    «Арсенал»
    В четверг, 5 декабря, в чемпионате Англии пройдут заключительные матчи 15-го тура, а в Италии состоятся кубковые игры.

    «Арсенал» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Канониры» в чемпионате Англии не могут выиграть уже шесть туров кряду. В прошлом матче лондонцы в гостях разошлись миром с «Норвичем» (2:2), а неделей ранее был зафиксирован аналогичный результат в домашней игре с «Саутгемптоном».

    В турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» находится аж на девятой позиции, имея в своей копилке 19 очков, что на семь меньше, чем у топ-4.

    У «Брайтона» на счету числится 15 зачетных пунктов, с которыми команда идет 16-й, с опережением зоны вылета всего на три балла.

    На данный момент у «чаек» 3-матчевая проигрышная серия, но в прошлом туре они достойно смотрелись в гостях с «Ливерпулем», уступив всего 1:2.

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    • Прогнозируем, что на своем поле лондонцы уже под руководством Юнберга в предстоящей встрече прервут серию без побед.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.66.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Шеффилд Юнайтед» в турнирной таблице Премьер-лиге располагаясь на восьмой строчке, набрав в 14 поединках 19 зачетных баллов.

    «Клинки» не знают горечи поражений в чемпионате страны уже в семи матчах. В прошлом туре они в гостях поделили очки с «Вулверхэмптоном» (1:1), а до этого была домашняя ничья с «Манчестером Юнайтед» (3:3).

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    «Ньюкасл» идет в турнирной таблице АПЛ всего на 14 месте, но от предстоящего соперника отстает всего лишь на три очка.

    «Сороки» в двух последних встречах не могут победить, проиграв сперва в гостях 0:2 «Астон Вилле», после чего в родных стенах сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

    Оба коллектива не особо результативны. Так что, от этой встречи стоит ожидать «низовой» матч.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.31.

    «Парма» — «Фрозиноне»

    Футбол. Кубок Италии. 1/16 финала

    «Парма» в этом розыгрыше Кубке Италии уже успела пройти один раунд, обыграв на предыдущей стадии дома «Венецию» со счетом 3:1.

    В чемпионате страны «крестоносцы» после 14 матчей занимают девятую строчку. В прошлом туре Серии А они в родных стенах уступили «Милану» (0:1), т.с. прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

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    «Фрозиноне» прошел уже два раунде в этом розыгрыше Кубка Италии, поочередно одолев в родных стенах низшелиговые «Каррарезе» (4:0) и «Монополи» (5:1).

    В Серии В команда находится в середине турнирной таблицы, но отстает он от второго места составляет всего два балла. В последнем сыгранном матче первенства «Фрозинона» дома разгромил «Эмполи» (4:0).

    Прогнозируем, что старшие по классу пройдут в следующий раунд турнира.

    Ставка: проход «Пармы» за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.13 0

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