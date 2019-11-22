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    ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?

    Экспресс дня 22 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 22 ноября
    Игроки ПСЖ
    В чемпионатах Франции, Германии и Украины в пятницу, 22 ноября, пройдут поединки очередных туров.

    ПСЖ — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

    После 13 матчей ПСЖ находится на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 30 очками в активе. Ближайший преследователь отстает от «красно-синих» на восемь баллов.

    За последние шесть встреч во французском первенстве парижане победили в пяти из них при одном поражении. При этом трижды они выиграли с крупным счетом.

    Перед 14 туром Лиги 1, «Лилль» с 19 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от топ-3 на два очка.

    «Доги» не могут победить в трех встречах кряду. В этот период они проиграли в чемпионате «Марселю» 1:2 и в Лиге чемпионов «Валенсии» 1:4, а потом разошлись миром с «Мецем» (0:0).

    В последней игре между этими соперниками, «доги» разгромили дома парижан (5:1). Теперь чемпионы будут мстить за то унижение.

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    • Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.32.

    «Боруссия» Д — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 12-й тур

    «Шмели» с 19 очками по итогам 11 туров находятся на шестом туре в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидеру первенства шесть пунктов.

    Крупным поражением от «Баварии» со счетом 0:4, дортмундцы т.с. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили.

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    «Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги, с четырьмя баллами замыкая турнирную таблицу чемпионата.

    Единственная победа в этом чемпионате Германии была одержана «Падерборном» в конце октября дома над «Фортуной» со счетом 2:0, после чего новичок БЛ уступал в гостях «Хоффенхайму» (0:3) и в родных стенах «Аугсбургу» (0:1).

    «Боруссия» после разгрома в Мюнхене просто обязана на своей арене уверенно разобраться с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1,5) за 1.47.

    «Шахтер» — «Львов»

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 15-й тур

    «Шахтер» является лидером чемпионата Украины, опережая второе место аж на 12 очков. «Горняки» в Премьер-лиге только раз сыграла вничью, а в остальных 13 встречах одерживали победы.

    Единственная потеря баллов пришлась на домашнюю игру в конце октября с «Александрией» 0:0, после чего «оранжево-черные» одолели в гостях 3:0 «Карпаты» и в родных стенах 1:0 киевское «Динамо».

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    Львовский коллектив с 11 зачетными баллами идет на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, уступая топ-6 шесть пунктов.

    В прошлом туре чемпионата «Львов» на домашней арене обыграл 2:0 «Ворсклу», прервав т.с. свою 8-матчевую безвыигышную серию, забив в это отрезке всего один мяч.

    Соперники находятся в разных весовых категориях. Думаем, что «горняки» дома легко одолеют своего оппонента.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.35.

    Общий коэффициент — 2.61 0

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