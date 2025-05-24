Швеция — США. Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, чемпионата мира, 24 мая 2025 года

В рамках полуфинала чемпионата мира Швеция сыграет с США. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 24 мая. Начало встречи — в 15:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швеция — США, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция

Путь к плей-офф: Общую стадию домашнего чемпионата мира Швеция закончила на 2-й строчке в таблице группы A. В 7 матчах команда набрала 18 очков, уступив Канаде разницу в 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Групповой раунд Швеция провела в хорошем игровом ритме, одержав серию крупных побед над аутсайдерами. Но в битве за лидерство с Канадой «желто-синие» потерпели неудачу — 3:5.

В четвертьфинальном матче команда Сэма Халлама схлестнулась с Чехией — последним чемпионом мира, который громил шведов годом ранее. На этот раз в Стокгольме уверенная по счету и по содержанию победа досталась хозяевам площадки — 5:2.

Не сыграют: Ранее из состава Швеции выбыл Уилльям Эклунд.

Состояние команды: Швеция достаточно неплохо провела групповой этап, в рамках которого не оставила шансов сборным нижнего эшелона, но в то же время испытывала определенные трудности против более настойчивых соперников.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

В плей-офф коллектив Сэма Халлама продемонстрировал готовность решать первостепенные задачи, предполагающие выход в финал. Для этого у шведов имеются все необходимые ресурсы — от глубины состава до выверенной тактики.

Игровая модель Швеции подразумевает высокий класс реализации при плотной физической борьбе и надежном контроле. Вместе с тем команда зачастую здорово справляется с давлением в своей зоне.

США

Путь к плей-офф: Предварительную стадию турнира в Хернинге сборная США завершила на 2-й строчке в группе B с 17 баллами в активе. От лидера таблицы — Швейцарии — американцы отстали на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Единственное поражение в рамках общего цикла «звездно-полосатые» допустили в 3-м туре, в ходе игры со Швейцарией — 0:3. Однако следом США выдали четыре победы, которые сопровождались высокой результативностью.

В четвертьфинале команда Райана Варсофски встретилась с Финляндией. В моменте финны доставили американцам неприятности, но те сумели выбраться из некомфортных условий, добившись крупной победы — 5:2.

Не сыграют: В составе США нет кадровых потерь.

Состояние команды: Американцы уверенно начали турнир, легко разделавшись с аутсайдерами за счет мощи и глубины состава. Тем временем игра США против более крепких сборных оставила противоречивые впечатления.

Тактика команды Райана Варсофски строится на вариативности в наступательных фазах, в которых преобладает хороший контроль и умение завершать атаки за счет высокого исполнительского мастерства.

В то же время к обороне «звездно-полосатых» могут возникать обоснованные вопросы. Далеко не всегда США действуют хладнокровно в своей зоне, если соперники прибавляют в атакующей агрессии.

Статистика для ставок

В 4-х матчах из 5 последних Швеция забивала не менее 4 голов

Сборная США не проигрывает на протяжении 5 последних матчей

Швеция не проигрывает сборной США в основное время на протяжении 6 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.51, а победа США — в 3.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: С отсутствием Канады и Чехии сборной Швеции выпала редкая за последние годы возможность взять золото, да еще и при родных трибунах. Обладая высоким игровым потенциалом, команда Сэма Халлама способна выбить с дистанции США, которые могут не справиться с тактически зрелым соперником.

Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 4.5 за 1.82.

Прогноз: Идеи обеих команд основываются на активных наступательных движениях и нацеленности на высокий процент реализации. В очной встрече вполне вероятным кажется сценарий, при котором соперники выдадут событийные и обоюдоострые игровые отрезки.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.92.