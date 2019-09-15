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    Вернет ли себе «Краснодар» лидерство в РПЛ?

    Экспресс дня 15 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 15 сентября
    Футболисты «Краснодара»
    В чемпионате России продолжатся игры девятого тура, а в Италии состоятся очередные поединки третьего игрового дня.

    «Краснодар» — «Крылья Советов»

    Футбол. Россия. РПЛ. 9-й тур

    Краснодарский коллектив в текущем розыгрыше РПЛ проиграл только раз, уступив еще на старте чемпионата в гостях «Ахмату» со счетом 0:1. Потом «быки» теряли очки в Премьер-лиге всего лишь дважды.

    В своей последней игре российского первенства «черно-зеленые» одолели в выездной встрече «Урал» (4:2), забив поровну в каждом из таймов. С 17 очками они идут на второй позиции, но в случае виктории вернут себе лидерство в чемпионате России.

    «Волжане» за восемь матчей РПЛ заработали семь пунктов, с которыми идут в зоне переходных матчей, на 14-м месте.

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    • Две последние игры первенства, прошедшие в Самаре, принесли «Крылышкам» всего один балл — ничья с «Динамо» (0:0) и поражение от «Спартака» (1:2).

    «Краснодар» должен брать в этой игре три очка и вернуть себе первую строку в РПЛ.

    Ставка: победа «Краснодара» за 1.45.

    «Рома» — «Сассуоло»

    Футбол. Италия. Серия А. 3-й тур

    «Рома» в межсезонье провела активную трансферную компанию и обзавелась новым тренером, что не помогло «волкам» пока победить в новом сезоне.

    В первом туре Серии А теперь уже команда Паулу Фонсеки упустила победу над «Дженоа», сыграв вничью 3:3, а в следующем матче она поделила очки с «Лацио» (1:1). «Рома» идет 15 в таблице Серии А, имея два балла отрыва от зоны вылета.

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    «Сассауло» начал сезон с 1/32 финала Кубка Италии, где минимально переиграл «Специю» (1:0). В первом туре Серии А «нероверди» уступили в гостях «Торино» (1:2).

    Следующая игра в чемпионате Италии принесла команде Роберто Де Дзерби разгромную викторию 4:1 на своем поле над «Сампдорией». С тремя очками «Сассуоло» расположился на восьмой строчке в Серии А.

    «Рома», которая в этом сезоне еще не побеждала, отдаст все силы для первой виктории в сезоне. Прогнозируем, что она ее добудет.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.68.

    «Верона» — «Милан»

    Футбол. Италия. Серия А. 3-й тур

    «Верона», вернувшаяся по итогам прошлого сезона в Серию А, начала эту компанию с поражения в Кубке Италии от «Кремонезе» (1:2).

    А вот в чемпионате страны новичок элиты смог выступить достойно. Сперва «Верона» расписала мировую с «Болоньей» (1:1) дома, а затем неожиданно в гостях одолела «Лечче» — 1:0 и поднялась на седьмое место в таблице.

    Календарь и таблица Серии А

    Некогда великий клуб переживает сейчас не лучшие времена. Из-за нарушений финансового фэйер-плей «Милан» будет вынужден пропустить еврокубки.

    В Серия А для «россонери» стартовали крайне неубедительно. В первом туре они на выезде проиграли «Удинезе» (0:1), после чего с трудностями одержали победу дома над «Брешией» 1:0 и теперь занимают 13-е место.

    Хозяева наверняка сделают ставку на оборону, а гостям будет очень непросто преодолеть эти редуты. Ставим на ТМ 3,0.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

    Итоговый коэффициент — 3.41. 0

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