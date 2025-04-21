«Торпедо» примет «Урал» в рамках 29-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 21 апреля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи располагаются на 3-й позиции в Первой лиге, набрав 51 очко за 28 туров. «Торпедо» продолжает погоню за «Черноморцем», который занимает 2-е место в лиге.

По результатам домашних встреч команда занимает лишь 6-е место в лиге, набрав 27 очков из 42-х возможных на своем поле. За 14 встреч при родных трибунах «Торпедо» забило 25 голов при 9-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги москвичи проиграли «Чайке» со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Торпедо» уступило «Ротору» (0:1).

В последних 5-и встречах у команды по 2 победы и поражения, а также один ничейный результат с «Родиной» (0:0). За этот отрезок «Торпедо» обыгрывало тульский «Арсенал» (1:0) и «Нефтехимик» (1:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: У «Торпедо» есть все шансы для того, чтобы вернуться в российскую Премьер-лигу, но результаты последних встреч настораживают. Команде необходимо вернуть победный настрой.

«Торпедо» может еще вылететь из топ-4 в чемпионате, потеряв шансы на возвращение в РПЛ, ведь конкуренты наступают на пятки. «Сочи», которое занимает 5-е место, отстает от москвичей на 4 пункта.

«Урал»

Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 49-ю очками в активе после 28-и туров. «Урал» отстает от топ-2 в чемпионате на 2 балла.

В гостях команда выступает не идеально, занимая по этому показателю 7-е место в лиге. «Урал» набрал 17 очков из 42-х возможных по этому показателю, забив и пропустив за 14 матчей по 15 раз.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Урал» обыграл «Нефтехимик» (3:2), совершив камбэк с 0:2. До этого команда оказалась сильнее КАМАЗа (2:1).

У «Урала» продолжается серия без поражений в Первой лиге, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

Состояние команды: «Урал» мчится обратно в РПЛ, но конкуренция за высокие места в нынешнем сезоне невероятно высокая. Екатеринбуржцам необходимо набирать очки буквально в каждом матче.

В последнее время «Урал» стабильно забирает очки у «Торпедо» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч команда 4 раза победила москвичей.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло 2 последних матча

«Урал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в Первой лиге

«Урал» ни разу не проиграл «Торпедо» в последних 5-и очных встречах (4 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.50, победа «Урала» — 2.80, ничья — за 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Торпедо» и «Урал» не будут рисковать.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды точно забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.93.