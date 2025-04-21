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    Торпедо — Урал: прогноз ставок на Первую лигу 21 апреля 2025 года

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    «Урал» доставит проблемы «Торпедо»?
    «Торпедо» примет «Урал» в рамках 29-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 21 апреля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Апреля 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи располагаются на 3-й позиции в Первой лиге, набрав 51 очко за 28 туров. «Торпедо» продолжает погоню за «Черноморцем», который занимает 2-е место в лиге.

    По результатам домашних встреч команда занимает лишь 6-е место в лиге, набрав 27 очков из 42-х возможных на своем поле. За 14 встреч при родных трибунах «Торпедо» забило 25 голов при 9-и пропущенных.

    Торпедо — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги москвичи проиграли «Чайке» со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Торпедо» уступило «Ротору» (0:1).

    В последних 5-и встречах у команды по 2 победы и поражения, а также один ничейный результат с «Родиной» (0:0). За этот отрезок «Торпедо» обыгрывало тульский «Арсенал» (1:0) и «Нефтехимик» (1:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: У «Торпедо» есть все шансы для того, чтобы вернуться в российскую Премьер-лигу, но результаты последних встреч настораживают. Команде необходимо вернуть победный настрой.

    «Торпедо» может еще вылететь из топ-4 в чемпионате, потеряв шансы на возвращение в РПЛ, ведь конкуренты наступают на пятки. «Сочи», которое занимает 5-е место, отстает от москвичей на 4 пункта.

    «Урал»

    Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 49-ю очками в активе после 28-и туров. «Урал» отстает от топ-2 в чемпионате на 2 балла.

    В гостях команда выступает не идеально, занимая по этому показателю 7-е место в лиге. «Урал» набрал 17 очков из 42-х возможных по этому показателю, забив и пропустив за 14 матчей по 15 раз.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Урал» обыграл «Нефтехимик» (3:2), совершив камбэк с 0:2. До этого команда оказалась сильнее КАМАЗа (2:1).

    У «Урала» продолжается серия без поражений в Первой лиге, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

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    Состояние команды: «Урал» мчится обратно в РПЛ, но конкуренция за высокие места в нынешнем сезоне невероятно высокая. Екатеринбуржцам необходимо набирать очки буквально в каждом матче.

    В последнее время «Урал» стабильно забирает очки у «Торпедо» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч команда 4 раза победила москвичей.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло 2 последних матча

    • «Урал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в Первой лиге

    • «Урал» ни разу не проиграл «Торпедо» в последних 5-и очных встречах (4 победы и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.50, победа «Урала» — 2.80, ничья — за 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Торпедо» и «Урал» не будут рисковать.

    Ставка: Ничья за 3.10.

    Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды точно забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо — Урал?

    Матч Торпедо — Урал состоится 21 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо — Урал?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.50, победа «Урала» — 2.80, ничья — за 3.10.

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    Торпедо — Урал: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 21.04.202519:00. Сможет ли «Урал» навязать борьбу москвичам?
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