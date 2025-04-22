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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 22 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
    Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 05:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: «Денвер» буквально вырвал победу у «Клипперс» в первом матче дуэли, переиграв соперника в овертайме (112:110). Основное время матча завершилось вничью 98:98. Ключевую роль в поединке сыграл лидер «наггетсов» серб Никола Йокич. Центровой оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из четырёх матчей, «самородки» также выиграли у «Хьюстона» (126:111), «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Клипперс» в первом матче первого раунда плей-офф проиграл «Денверу» лишь в овертайме (110:112).

    Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

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    Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Клипперс».

    Статистика для ставок

    • «Денвер» выиграл в четвёртом матче подряд

    • Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» из восьми матчей

    • «Денвер» ведёт в серии у «Клипперс» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Денвера» — 1.95.

    ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл лишь первый матч в противостоянии, впереди ещё целая серия, «парикмахеры» вполне способны взять реванш у «Денвера», чтобы восстановить счет в серии.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: 222 очка забросили друг другу «парикмахеры» и «наггетсы» в первом матче плей-офф, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс состоится 22 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Лос-Анджелес Клипперс» » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Денвера» — 1.95.

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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 22.04.202505:00. Возьмёт ли «Клипперс» реванш у соперника?
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