Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: «Денвер» буквально вырвал победу у «Клипперс» в первом матче дуэли, переиграв соперника в овертайме (112:110). Основное время матча завершилось вничью 98:98. Ключевую роль в поединке сыграл лидер «наггетсов» серб Никола Йокич. Центровой оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из четырёх матчей, «самородки» также выиграли у «Хьюстона» (126:111), «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Клипперс» в первом матче первого раунда плей-офф проиграл «Денверу» лишь в овертайме (110:112).

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Клипперс».

Статистика для ставок

«Денвер» выиграл в четвёртом матче подряд

Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» из восьми матчей

«Денвер» ведёт в серии у «Клипперс» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Денвера» — 1.95.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл лишь первый матч в противостоянии, впереди ещё целая серия, «парикмахеры» вполне способны взять реванш у «Денвера», чтобы восстановить счет в серии.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: 222 очка забросили друг другу «парикмахеры» и «наггетсы» в первом матче плей-офф, так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.07.