Денвер
Лос-Анджелес Клипперс
«Денвер»
Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.
Последние матчи: «Денвер» буквально вырвал победу у «Клипперс» в первом матче дуэли, переиграв соперника в овертайме (112:110). Основное время матча завершилось вничью 98:98. Ключевую роль в поединке сыграл лидер «наггетсов» серб Никола Йокич. Центровой оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.
Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из четырёх матчей, «самородки» также выиграли у «Хьюстона» (126:111), «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Клипперс» в первом матче первого раунда плей-офф проиграл «Денверу» лишь в овертайме (110:112).
Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.
Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Клипперс».
Статистика для ставок
- «Денвер» выиграл в четвёртом матче подряд
- Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» из восьми матчей
- «Денвер» ведёт в серии у «Клипперс» со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Денвера» — 1.95.
ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл лишь первый матч в противостоянии, впереди ещё целая серия, «парикмахеры» вполне способны взять реванш у «Денвера», чтобы восстановить счет в серии.
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: 222 очка забросили друг другу «парикмахеры» и «наггетсы» в первом матче плей-офф, так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.07.