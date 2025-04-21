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    «Авангард» сравняется по количеству побед

    Авангард — Локомотив: ставка (к. 2.14) и прогноз на Кубок Гагарина 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Локомотив»
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    «Авангард» выиграл пятый матч серии
    В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Апреля 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: В таблице Восточной конференции омская команда заняла 6-ю строчку. В 68 матчах общего зачета «ястребам» удалось набрать 87 очков.

    Последние матчи: Во второй раунд Кубка Гагарина «Авангард» вошел достаточно бодро, одержав крупную победу на территории сильнейшего клуба регулярки — 4:1.

    Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Однако за ярким дебютом последовали три неудачи кряду, лишившие команду Ги Буше права еще на одну ошибку. В пятом матче «Авангард» зацепился за важнейшую победу — 3:2.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

    Состояние команды: В трех матчах из четырех предыдущих «Авангард» неудачно пытался выправить последствия нарушения привычной системной структуры.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Столкнувшись с колоссальным давлением «Локомотива», команда Ги Буше в моменте утратила эффективность в чужой зоне, за счет которой ранее добивалась локальных успехов.

    В пятом матче серии ситуация оказалась другой. «Авангард» грамотно использовал имеющиеся ресурсы для перестройки и выдал предметную в плане тактически и физической борьбы игру.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Ярославский коллектив стал обладателем Кубка Континента, набрав в 68 регулярных встречах 102 турнирных балла.

    Последние матчи: После уверенной серии с «Торпедо» весьма внезапным оказалось крупное поражение «Локомотива» в начале второго раунда плей-офф — 1:4.

    Перестроившись на ходу, команда Игоря Никитина зафиксировала три победы кряду, однако пятый матч не стал определяющим ввиду еще одной домашней осечки ярославцев — 2:3.

    Не сыграют: Степан Никулин.

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    • Состояние команды: Три победы кряду после провальных 1:4 в дебюте серии обеспечили «Локомотиву» устойчивый статус фаворита, однако решить исход серии дома ему не удалось.

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    Несмотря на неудачу, допущенную на родной площадке, команда Игоря Никитина по-прежнему старается действовать слаженно и эффективно по всему игровому периметру.

    Оборонительная игра «Локомотива» по-прежнему остается на грани совершенства: команда редко разваливается под давлением соперника, а когда необходимо — способна прибавить в физике.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает в гостях на протяжении 6 последних матчей

    • В 4-х гостевых встречах из 6 предыдущих «Локомотив» не пропускал больше гола

    • В 4-х очных матчах в рамках этого плей-офф из 5 был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.70.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 4.5 — за 1.78.

    Прогноз: «Авангард» сумел выстоять в тяжелейших условиях борьбы на гостевой арене, доказав готовность цепляться за свой шанс до последнего. По аналогии омичи проведут встречу на домашнем катке.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Предыдущие встречи соперники старались проводить максимально эффективно в вопросе реализации. Этот подход будет взят за основу в предстоящем матче.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Авангард — Локомотив?

    Матч Авангард — Локомотив состоится 21 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Авангард — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Авангард» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Авангард — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Авангард» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Авангард — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.70.

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