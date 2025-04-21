В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В таблице Восточной конференции омская команда заняла 6-ю строчку. В 68 матчах общего зачета «ястребам» удалось набрать 87 очков.

Последние матчи: Во второй раунд Кубка Гагарина «Авангард» вошел достаточно бодро, одержав крупную победу на территории сильнейшего клуба регулярки — 4:1.

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Однако за ярким дебютом последовали три неудачи кряду, лишившие команду Ги Буше права еще на одну ошибку. В пятом матче «Авангард» зацепился за важнейшую победу — 3:2.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: В трех матчах из четырех предыдущих «Авангард» неудачно пытался выправить последствия нарушения привычной системной структуры.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Столкнувшись с колоссальным давлением «Локомотива», команда Ги Буше в моменте утратила эффективность в чужой зоне, за счет которой ранее добивалась локальных успехов.

В пятом матче серии ситуация оказалась другой. «Авангард» грамотно использовал имеющиеся ресурсы для перестройки и выдал предметную в плане тактически и физической борьбы игру.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Ярославский коллектив стал обладателем Кубка Континента, набрав в 68 регулярных встречах 102 турнирных балла.

Последние матчи: После уверенной серии с «Торпедо» весьма внезапным оказалось крупное поражение «Локомотива» в начале второго раунда плей-офф — 1:4.

Перестроившись на ходу, команда Игоря Никитина зафиксировала три победы кряду, однако пятый матч не стал определяющим ввиду еще одной домашней осечки ярославцев — 2:3.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: Три победы кряду после провальных 1:4 в дебюте серии обеспечили «Локомотиву» устойчивый статус фаворита, однако решить исход серии дома ему не удалось.

Несмотря на неудачу, допущенную на родной площадке, команда Игоря Никитина по-прежнему старается действовать слаженно и эффективно по всему игровому периметру.

Оборонительная игра «Локомотива» по-прежнему остается на грани совершенства: команда редко разваливается под давлением соперника, а когда необходимо — способна прибавить в физике.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает в гостях на протяжении 6 последних матчей

В 4-х гостевых встречах из 6 предыдущих «Локомотив» не пропускал больше гола

В 4-х очных матчах в рамках этого плей-офф из 5 был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 4.5 — за 1.78.

Прогноз: «Авангард» сумел выстоять в тяжелейших условиях борьбы на гостевой арене, доказав готовность цепляться за свой шанс до последнего. По аналогии омичи проведут встречу на домашнем катке.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Предыдущие встречи соперники старались проводить максимально эффективно в вопросе реализации. Этот подход будет взят за основу в предстоящем матче.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.04.