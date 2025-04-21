21 апреля в финале Кубка Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Гоу Эхед Иглс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» нынешний сезон проводит неоднозначно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «АЗ Алкмаар» на 10 пунктов отстают от 4 позиции. А вот забила команда 47 мячей в 29 поединках голландского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» уступил «Хераклесу» (0:1).

До того команда с проиграла еще и «Фейеноорду» (1:2). При этом чуть ранее она подписала мировую со скромным «Валвейком» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 2 поражения. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «АЗ Алкмаар» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 33 раза.

Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Алкмаарцы твердо намерены выиграть Кубок страны.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Орлы» пытаются сохранить за собой нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «Гоу Эхед Иглс» на два пункта отстает от топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Орлы» расписали мировую с «Бредой» (1:1).

До того команда дала знатный бой «Утрехту» (2:2). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

При этом «Гоу Эхед Иглс» относительно преуспевает в плане реализации. «Орлы» настреляли 52 мяча в 29 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче довольно благоприятная ситуация. Зато датчанин Якоб Бреум настрелял 9 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Орлы» не побеждали в 3 своих последних поединках

«АЗ Алкмаар» проиграл в 2 своих последних матчах

«АЗ Алкмаар» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «АЗ Алкмаар» априори сильнее соперника, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

«Орлы» крайне нестабильны, к тому же номинальным гостям может банально не хватить опыта матчей такого уровня.

Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63