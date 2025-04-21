АЗ Алкмар
НАК Бреда
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» нынешний сезон проводит неоднозначно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «АЗ Алкмаар» на 10 пунктов отстают от 4 позиции. А вот забила команда 47 мячей в 29 поединках голландского чемпионата.
АЗ Алкмар — НАК Бреда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» уступил «Хераклесу» (0:1).
До того команда с проиграла еще и «Фейеноорду» (1:2). При этом чуть ранее она подписала мировую со скромным «Валвейком» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 2 поражения. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «АЗ Алкмаар» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 33 раза.
Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Алкмаарцы твердо намерены выиграть Кубок страны.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Орлы» пытаются сохранить за собой нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Эредивизии.
Причем «Гоу Эхед Иглс» на два пункта отстает от топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Орлы» расписали мировую с «Бредой» (1:1).
До того команда дала знатный бой «Утрехту» (2:2). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.
При этом «Гоу Эхед Иглс» относительно преуспевает в плане реализации. «Орлы» настреляли 52 мяча в 29 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче довольно благоприятная ситуация. Зато датчанин Якоб Бреум настрелял 9 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Орлы» не побеждали в 3 своих последних поединках
- «АЗ Алкмаар» проиграл в 2 своих последних матчах
- «АЗ Алкмаар» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
- 1.85Зенит — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.12Реал Мадрид — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Лестер — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «АЗ Алкмаар» априори сильнее соперника, так что наверняка сразу будет активно атаковать.
«Орлы» крайне нестабильны, к тому же номинальным гостям может банально не хватить опыта матчей такого уровня.
Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63