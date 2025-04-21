В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Общий этап столичная команда завершила на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 68 матчах 87 очков.

Последние матчи: Второй раунд Кубка Гагарина начался для «Спартака» с разгромного поражения в Уфе — 1:4, за которым последовали три победы кряду.

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Тем не менее после серии убедительных матчей команда Алексея Жамнова, оказавшись в шаге от полуфинала, допустила досадную неудачу в очередной гостевой встрече — 3:4 ОТ.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: В пятом матче серии, состоявшемся накануне в Уфе, «Спартак» был решителен закончить противостояние, но на льду «Салавата Юлаева» все пошло не по плану.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на привычно высокую атакующую динамику, оборона «красно-белых» несколько раз дала сбой, а проблемы с игрой в меньшинстве лишь усугубили общую картину.

На домашнем катке «Спартак» едва ли откажется от привычных тактических идей, которые работали ранее. В частности, коллектив Алексея Жамнова сделает ставку на интенсивную игру в чужой зоне, с большим количеством остроты.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат уфимцы завершили в статусе 2-й команды Восточной конференции, заработав в 68 встречах 93 очка.

Последние матчи: Дебют в рамках второй серии Кубка Гагарина выдался для «Салавата Юлаева» достаточно продуктивным: на домашнем льду уфимцы добились крупной победы — 4:1.

Закрепить успех в родных стенах или завладеть инициативой в Москве команда Виктора Козлова не сумела. На фоне трех поражений кряду уфимцы заработали право задержаться в плей-офф благодаря победе дома — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: Загнав себя в максимально непростые условия борьбы, «Салават Юлаев» зацепился за результат на домашнем льду, хотя в контексте всего противостояния фаворитом по-прежнему остается «Спартак».

При родных трибунах команда Виктора Козлова показала боевой настрой и умело распорядилась собственными моментами. Вместе с тем общее игровое содержание уфимцев по-прежнему вызывает вопросы.

Одним из наиболее уязвимых тактических элементов «Салавата Юлаева» остается оборона. В частности, защитная структура не всегда справляется с давлением, а вратарских геройств порой недостаточно для того, чтобы избежать большого количества пропущенных шайб.

Статистика для ставок

В 4-х последних матчах с участием «Спартака» был пробит тотал больше 5.5

В 5 матчах из 6 предыдущих «Спартак» забивал минимум 3 гола

Ни в одном матче в гостях в рамках этого плей-офф «Салават Юлаев» не побеждал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: Несмотря на досадное поражение в Уфе, «Спартак» продемонстрировал бодрый хоккей, допустив лишь недочеты в обороне. На домашнем льду столичная команда попытается этого избежать и завершить противостояние при родных трибунах.

Ставка: «Спартак» победит за 2.31.

Прогноз: В данной серии, как и в общем турнирном пути «Спартака», яркая атака и высокая результативность преобладают над осторожностью. Вполне вероятно, в столице «красно-белые» не станут затевать смену курса.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.