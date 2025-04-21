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    «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду

    Спартак — Салават Юлаев: прогноз ставок на Кубок Гагарина 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Салават Юлаев»
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    «Спартак» дважды обыграл «Салават» дома
    В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Спартак»

    Путь к плей-офф: Общий этап столичная команда завершила на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 68 матчах 87 очков.

    Последние матчи: Второй раунд Кубка Гагарина начался для «Спартака» с разгромного поражения в Уфе — 1:4, за которым последовали три победы кряду.

    Спартак — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    Тем не менее после серии убедительных матчей команда Алексея Жамнова, оказавшись в шаге от полуфинала, допустила досадную неудачу в очередной гостевой встрече — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

    Состояние команды: В пятом матче серии, состоявшемся накануне в Уфе, «Спартак» был решителен закончить противостояние, но на льду «Салавата Юлаева» все пошло не по плану.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на привычно высокую атакующую динамику, оборона «красно-белых» несколько раз дала сбой, а проблемы с игрой в меньшинстве лишь усугубили общую картину.

    На домашнем катке «Спартак» едва ли откажется от привычных тактических идей, которые работали ранее. В частности, коллектив Алексея Жамнова сделает ставку на интенсивную игру в чужой зоне, с большим количеством остроты.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат уфимцы завершили в статусе 2-й команды Восточной конференции, заработав в 68 встречах 93 очка.

    Последние матчи: Дебют в рамках второй серии Кубка Гагарина выдался для «Салавата Юлаева» достаточно продуктивным: на домашнем льду уфимцы добились крупной победы — 4:1.

    Закрепить успех в родных стенах или завладеть инициативой в Москве команда Виктора Козлова не сумела. На фоне трех поражений кряду уфимцы заработали право задержаться в плей-офф благодаря победе дома — 4:3 ОТ.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

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    • Состояние команды: Загнав себя в максимально непростые условия борьбы, «Салават Юлаев» зацепился за результат на домашнем льду, хотя в контексте всего противостояния фаворитом по-прежнему остается «Спартак».

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    При родных трибунах команда Виктора Козлова показала боевой настрой и умело распорядилась собственными моментами. Вместе с тем общее игровое содержание уфимцев по-прежнему вызывает вопросы.

    Одним из наиболее уязвимых тактических элементов «Салавата Юлаева» остается оборона. В частности, защитная структура не всегда справляется с давлением, а вратарских геройств порой недостаточно для того, чтобы избежать большого количества пропущенных шайб.

    Статистика для ставок

    • В 4-х последних матчах с участием «Спартака» был пробит тотал больше 5.5

    • В 5 матчах из 6 предыдущих «Спартак» забивал минимум 3 гола

    • Ни в одном матче в гостях в рамках этого плей-офф «Салават Юлаев» не побеждал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: Несмотря на досадное поражение в Уфе, «Спартак» продемонстрировал бодрый хоккей, допустив лишь недочеты в обороне. На домашнем льду столичная команда попытается этого избежать и завершить противостояние при родных трибунах.

    Ставка: «Спартак» победит за 2.31.

    Прогноз: В данной серии, как и в общем турнирном пути «Спартака», яркая атака и высокая результативность преобладают над осторожностью. Вполне вероятно, в столице «красно-белые» не станут затевать смену курса.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Салават Юлаев?

    Матч Спартак — Салават Юлаев состоится 21 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Спартак» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Салават Юлаев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Спартак» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Салават Юлаев?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Салават Юлаев?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.65.

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    Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 2.31, статистика, коэффициенты матча 21.04.202519:00. «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду
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