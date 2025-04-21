Аланьяспор
Самсунспор
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
При этом «Аланьяспор» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 32 мяча в 29 поединках чемпионата.
Аланьяспор — Самсунспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аланьяспор» уступил «Бодрумспору» (0:1).
До того команда с проиграла еще и «Антальяспору» (1:2). При этом чуть ранее она была бита «Касымпашой» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Аланьяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аланьяспор» не побеждают уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.
Матчи с «Самсунспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аланьяспор» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.
«Самсунспор»
Турнирное положение: «Красная молния» пытается сохранить за собой нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Самсунспор» на один пункт опережает идущий следом «Эюпспор». При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Красная молния» пала под натиском «Галатасарая» (0:2).
До того команда драматично уступила «Антальяспору» (1:2). Да и поединок с «Касымпашой» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Самсунспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Юссеф Аит-Беннассер, Марк Бола, Челил Юксель — травмированы.
Состояние команды: «Красная молния» нынче крайне нестабильна. Команда проиграла в трех своих последних матчах.
При этом «Самсунспор» не столь преуспевает в плане реализации. «Красная молния» настреляли 45 мячей в 30 матчах чемпионата Турции.
В кадровом плане у команды нынче не самая благоприятная ситуация. Зато форвард Мариус настрелял 8 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красная молния» априори обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Красная молния» уступила в 3 своих последних поединках
- «Аланьяспор» проиграл в 5 своих последних матчах
- «Аланьяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 1.85Зенит — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.12Реал Мадрид — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Лестер — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: «Самсунспор» пытается закрепиться на третьей позиции, так что наверняка сразу будет активно атаковать.
«Аланьяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Самсунспора» за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10