21 апреля в 32-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Самсунспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Самсунспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Аланьяспор» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 32 мяча в 29 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аланьяспор» уступил «Бодрумспору» (0:1).

До того команда с проиграла еще и «Антальяспору» (1:2). При этом чуть ранее она была бита «Касымпашой» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Аланьяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аланьяспор» не побеждают уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.

Матчи с «Самсунспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аланьяспор» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Красная молния» пытается сохранить за собой нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Самсунспор» на один пункт опережает идущий следом «Эюпспор». При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Красная молния» пала под натиском «Галатасарая» (0:2).

До того команда драматично уступила «Антальяспору» (1:2). Да и поединок с «Касымпашой» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Самсунспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Юссеф Аит-Беннассер, Марк Бола, Челил Юксель — травмированы.

Состояние команды: «Красная молния» нынче крайне нестабильна. Команда проиграла в трех своих последних матчах.

При этом «Самсунспор» не столь преуспевает в плане реализации. «Красная молния» настреляли 45 мячей в 30 матчах чемпионата Турции.

В кадровом плане у команды нынче не самая благоприятная ситуация. Зато форвард Мариус настрелял 8 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красная молния» априори обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Красная молния» уступила в 3 своих последних поединках

«Аланьяспор» проиграл в 5 своих последних матчах

«Аланьяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Самсунспор» пытается закрепиться на третьей позиции, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

«Аланьяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Самсунспора» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10