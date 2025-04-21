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    «Самсунспор» добудет три очка

    Аланьяспор — Самсунспор. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Суперлига, 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Самсунспор»
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    «Самсунспор»
    21 апреля в 32-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Самсунспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Самсунспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Апреля 2025 года

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:00 Самсунспор

    Самсунспор

  • Самсун
    •

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Аланьяспор» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 32 мяча в 29 поединках чемпионата.

    Аланьяспор — Самсунспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аланьяспор» уступил «Бодрумспору» (0:1).

    До того команда с проиграла еще и «Антальяспору» (1:2). При этом чуть ранее она была бита «Касымпашой» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Аланьяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аланьяспор» не побеждают уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.

    Матчи с «Самсунспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аланьяспор» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Красная молния» пытается сохранить за собой нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Самсунспор» на один пункт опережает идущий следом «Эюпспор». При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Красная молния» пала под натиском «Галатасарая» (0:2).

    До того команда драматично уступила «Антальяспору» (1:2). Да и поединок с «Касымпашой» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Самсунспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Юссеф Аит-Беннассер, Марк Бола, Челил Юксель — травмированы.

    Состояние команды: «Красная молния» нынче крайне нестабильна. Команда проиграла в трех своих последних матчах.

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    При этом «Самсунспор» не столь преуспевает в плане реализации. «Красная молния» настреляли 45 мячей в 30 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благоприятная ситуация. Зато форвард Мариус настрелял 8 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красная молния» априори обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Красная молния» уступила в 3 своих последних поединках

    • «Аланьяспор» проиграл в 5 своих последних матчах

    • «Аланьяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Самсунспор» пытается закрепиться на третьей позиции, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

    «Аланьяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Самсунспора» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аланьяспор — Самсунспор?

    Матч Аланьяспор — Самсунспор состоится 21 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аланьяспор — Самсунспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аланьяспор — Самсунспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аланьяспор — Самсунспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аланьяспор — Самсунспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Аланьяспор — Самсунспор: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 21.04.202520:00. «Самсунспор» добудет три очка
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