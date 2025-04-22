Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

Виннипег
Сент-Луис
«Виннипег»
Турнирное положение: Пока что нет никаких признаков, почему «Виннипег» должен вылететь максимально рано с дистанции.
Последние матчи: В первой игре против «музыкантов» за «Виннипег» было тревожно, но он забрал свое в самой концовке матча.
Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Вне игры на второй поединок серии у «Виннипега» оказался Элерс. Купари и Виларди продолжают находиться в пограничном состоянии.
Общий тонус клуба: Вторая игра против «Сент-Луиса» должна пройти полегче, поскольку хозяева льда поняли, с кем имеют дело в этой серии.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Шансы пройти «Джетс» у «Сент-Луиса» есть, но их не очень много и пользоваться ими нужно будет гораздо чаще, чем несколько дней назад.
Последние матчи: В первой игре в Канаде «Сент-Луис» держался на равных практически весь матч, но не дотерпел в самой его концовке.
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сент-Луису» Холлоуэй и Круг, а это серьезные потери для коллектива Монтгомери.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что и второй матч серии получится таким же упорным, но есть большие сомнения, что игра пойдет по такому сценарию.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл три последних очных противостояния
- «Сент-Луис» в пяти последних матчах победил всего раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.
Прогноз: «Виннипег» не позволит гостям разжиться победой.
- 2.31Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.41Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что 60 минут игрового времени соперникам не хватит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.