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    «Виннипег» закрепит лидерство в серии?

    Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сент-Луис»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 02:30 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Пока что нет никаких признаков, почему «Виннипег» должен вылететь максимально рано с дистанции.

    Последние матчи: В первой игре против «музыкантов» за «Виннипег» было тревожно, но он забрал свое в самой концовке матча.

    Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Вне игры на второй поединок серии у «Виннипега» оказался Элерс. Купари и Виларди продолжают находиться в пограничном состоянии.

    Общий тонус клуба: Вторая игра против «Сент-Луиса» должна пройти полегче, поскольку хозяева льда поняли, с кем имеют дело в этой серии.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Шансы пройти «Джетс» у «Сент-Луиса» есть, но их не очень много и пользоваться ими нужно будет гораздо чаще, чем несколько дней назад.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В первой игре в Канаде «Сент-Луис» держался на равных практически весь матч, но не дотерпел в самой его концовке.

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сент-Луису» Холлоуэй и Круг, а это серьезные потери для коллектива Монтгомери.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что и второй матч серии получится таким же упорным, но есть большие сомнения, что игра пойдет по такому сценарию.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл три последних очных противостояния

    • «Сент-Луис» в пяти последних матчах победил всего раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

    Прогноз: «Виннипег» не позволит гостям разжиться победой.

    Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что 60 минут игрового времени соперникам не хватит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Сент-Луис?

    Матч Виннипег — Сент-Луис состоится 22 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Сент-Луис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Сент-Луис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Сент-Луис?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

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    Виннипег — Сент-Луис: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 22.04.202502:30. «Виннипег» закрепит лидерство в серии?
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