Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Пока что нет никаких признаков, почему «Виннипег» должен вылететь максимально рано с дистанции.

Последние матчи: В первой игре против «музыкантов» за «Виннипег» было тревожно, но он забрал свое в самой концовке матча.

Травмированные игроки: Вне игры на второй поединок серии у «Виннипега» оказался Элерс. Купари и Виларди продолжают находиться в пограничном состоянии.

Общий тонус клуба: Вторая игра против «Сент-Луиса» должна пройти полегче, поскольку хозяева льда поняли, с кем имеют дело в этой серии.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Шансы пройти «Джетс» у «Сент-Луиса» есть, но их не очень много и пользоваться ими нужно будет гораздо чаще, чем несколько дней назад.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В первой игре в Канаде «Сент-Луис» держался на равных практически весь матч, но не дотерпел в самой его концовке.

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сент-Луису» Холлоуэй и Круг, а это серьезные потери для коллектива Монтгомери.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что и второй матч серии получится таким же упорным, но есть большие сомнения, что игра пойдет по такому сценарию.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл три последних очных противостояния

«Сент-Луис» в пяти последних матчах победил всего раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.40, на гостей — 3.42.

Прогноз: «Виннипег» не позволит гостям разжиться победой.

Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что 60 минут игрового времени соперникам не хватит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.11.