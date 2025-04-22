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    Андрееску выиграет первый матч в этом году?

    Кесслер — Андрееску. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Американка Маккартни Кесслер сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кесслер

    Маккартни в этом сезоне пока провела лишь один матч на грунте.

    На недавнем турнире во французском Руане американка проиграла в первом круге Фионе Ферро.

    По всей видимости, Кесслер пока еще не пришла в себя серии турниров на харде, в течение которой она сыграла 25 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и восемь поражений.

    В январе Кесслер выиграла турнир в австралийском Хобарте, а в начале марте дошла до финала в американском Остине.

    Прогнозы на теннис

    В конце марта 25-летняя теннисистка дошла до третьего раунда на «тысячника» в Майами — выиграла у Мари Боузковой и Линды Носковой, после чего не смогла завершить матч против Эммы Радукану.

    Андрееску

    Бьянка тем временем только на прошлой сезоне сыграла первый матч в этом году.

    Теннисистка из Канады планировала сыграть на февральском турнире в мексиканской Мериде, но и итоге отложила возвращение в тур из-за аппендицита.

    На турнире в Руане Андрееску провела бодрый матч против Сюзан Ламенс, в котором соперница вырвала победу на решающем тай-брейке.

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    В прошлом году Андрееску начала играть только в конце мая. В 2024-м ее лучшим результатом стал выход в финал травяного турнира в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток приблизительно равные шансы на победу — на Кесслер можно поставить за 1.86, а на Андрееску за 1.94.

    Прогноз: здесь действительно есть смысл рассмотреть, в первую очередь, ставки на количество геймов или сетов. Андрееску способна навязать борьбу даже после очередного большого перерыв.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кесслер — Андрееску?

    Матч Кесслер — Андрееску состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кесслер — Андрееску?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кесслер — Андрееску?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кесслер — Андрееску?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кесслер — Андрееску?

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток приблизительно равные шансы на победу — на Кесслер можно поставить за 1.86, а на Андрееску за 1.94.

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    Кесслер — Андрееску: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Андрееску выиграет первый матч в этом году?
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