Кесслер — Андрееску. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Кесслер
Маккартни в этом сезоне пока провела лишь один матч на грунте.
На недавнем турнире во французском Руане американка проиграла в первом круге Фионе Ферро.
По всей видимости, Кесслер пока еще не пришла в себя серии турниров на харде, в течение которой она сыграла 25 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и восемь поражений.
В январе Кесслер выиграла турнир в австралийском Хобарте, а в начале марте дошла до финала в американском Остине.
В конце марта 25-летняя теннисистка дошла до третьего раунда на «тысячника» в Майами — выиграла у Мари Боузковой и Линды Носковой, после чего не смогла завершить матч против Эммы Радукану.
Андрееску
Бьянка тем временем только на прошлой сезоне сыграла первый матч в этом году.
Теннисистка из Канады планировала сыграть на февральском турнире в мексиканской Мериде, но и итоге отложила возвращение в тур из-за аппендицита.
На турнире в Руане Андрееску провела бодрый матч против Сюзан Ламенс, в котором соперница вырвала победу на решающем тай-брейке.
В прошлом году Андрееску начала играть только в конце мая. В 2024-м ее лучшим результатом стал выход в финал травяного турнира в Хертогенбосе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток приблизительно равные шансы на победу — на Кесслер можно поставить за 1.86, а на Андрееску за 1.94.
Прогноз: здесь действительно есть смысл рассмотреть, в первую очередь, ставки на количество геймов или сетов. Андрееску способна навязать борьбу даже после очередного большого перерыв.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.