Кесслер — Андрееску. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Американка Маккартни Кесслер сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кесслер

Маккартни в этом сезоне пока провела лишь один матч на грунте.

На недавнем турнире во французском Руане американка проиграла в первом круге Фионе Ферро.

По всей видимости, Кесслер пока еще не пришла в себя серии турниров на харде, в течение которой она сыграла 25 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и восемь поражений.

В январе Кесслер выиграла турнир в австралийском Хобарте, а в начале марте дошла до финала в американском Остине.

Прогнозы на теннис

В конце марта 25-летняя теннисистка дошла до третьего раунда на «тысячника» в Майами — выиграла у Мари Боузковой и Линды Носковой, после чего не смогла завершить матч против Эммы Радукану.

Андрееску

Бьянка тем временем только на прошлой сезоне сыграла первый матч в этом году.

Теннисистка из Канады планировала сыграть на февральском турнире в мексиканской Мериде, но и итоге отложила возвращение в тур из-за аппендицита.

На турнире в Руане Андрееску провела бодрый матч против Сюзан Ламенс, в котором соперница вырвала победу на решающем тай-брейке.

В прошлом году Андрееску начала играть только в конце мая. В 2024-м ее лучшим результатом стал выход в финал травяного турнира в Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток приблизительно равные шансы на победу — на Кесслер можно поставить за 1.86, а на Андрееску за 1.94.

Прогноз: здесь действительно есть смысл рассмотреть, в первую очередь, ставки на количество геймов или сетов. Андрееску способна навязать борьбу даже после очередного большого перерыв.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.