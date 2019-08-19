Экспресс дня 19 августа. Прогноз и ставки на футбол

В чемпионате России и Англии состоятся заключительные матчи 6 и 2 туров соответственно, а в Швеции продолжится 20 игровой день.

«Спартак» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

«Спартак» после пяти матчей российского чемпионата набрал восемь очков, с которыми находится на восьмой строке в турнирной таблице РПЛ.

На данный момент у «красно-белых» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где последние три игры они выиграли. В этот период был дважды обыгран швейцарский «Тун» (2:1 и 3:2) в ЛЕ и «Ахмат» (3:1) в чемпионате страны.

В активе московских «армейцев» находится после пяти игр Премьер-лиги 10 баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

«Красно-синие» имеют аналогичную беспроигрышную серию, где они сперва трижды победили, а в последнем матче сыграли вничью с «Сочи» (0:0) на своем поле.

От столичного дерби мы не ждем феерии голов. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.67.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

«Волки» финишировали в минувшем розыгрыше АПЛ на седьмой строке, позволившая им сыграть в Лиге Европы, где они прошли уже два раунда и теперь поспорят с итальянским «Торино» за выход в групповой раунд.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Вулвз» провел только один матч, в котором расписал мировую с «Лестером» — 0:0.

«Красные дьяволы» закончили прошлый чемпионат на шестом месте. Эта позиция позволит «МЮ» сыграть в ЛЕ сразу с группового этапа.

В первом туре АПЛ манкунианцы на «Олд Траффорд» разгромили лондонский «Челси» со счетом 4:0, продлив т.с. свою победную серию с учетом всех турниров до шести игр кряду.

На своей арене «волки» проигрывают редко. Прогнозируем, что и в этом поединке они вполне могут рассчитывать на очки.

Ставка: 1Х за 1.64.

«Юргорден» — «Эскильстуна»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан. 20-й тур

У «Юргордена» на счету 41 очко, как и у «Мальме», который идет первым, но игра в запасе. И в случае сегодняшней пополнении копилки, стокгольмцы возглавят турнирку шведского чемпионата.

«Желто-сине-красные» выиграли свои последние четыре встречи в шведском первенстве, забив в них восемь голов и не пропустили.

Все прогнозы на футбол

«Эскильстуна» разместилась на предпоследнем , 15 месте, в Аллсвенскан. На счету команды 14 очков и отставание в два пункта от 14 строки.

В последних четырех поединках чемпионата «бело-голубые» победили только раз при трех поражениях, забили пять голов, пропустили — 12.

Прогнозируем, что «Юргорден» обыграет аутсайдера и поднимется на первую строку.

Ставка: победа «Юргордена» за 1.20.

Итоговый коэффициент — 3.28. 0