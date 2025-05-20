Рахимова — Тайхманн. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова и швейцарка Жиль Тайхманн встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Камилла Рахимова

Перспективы Рахимовой забраться в рейтинге выше, чем она находится сейчас, имеются, но для этого нужно приложить достаточное количество усилий.

В этом направлении есть определенный прогресс, поскольку Камилла за пять последних матчей смогла выиграть три раза.

На недавнем челленджере в Париже она забралась аж в четвертьфинал, где имела все шансы даже попасть в четверку лучших, но Грачева в трех сетах отпраздновала победу.

Если россиянка продолжит играть в подобном роде, ей вполне по силам разобраться с Тайхманн, которая на этом отрезке сезона чувствует себя явно не в своей тарелке.

Жиль Тайхманн

Уровень игры Тайхманн не относится даже к среднему уровню по туру, но время от времени ей удается превзойти ожидания поклонников её тенниса.

Прогнозы на теннис

К эмоциональному состоянию швейцарки также есть большие вопросы, а её психологическая неустойчивость в самые важные моменты отдельно взятого матча так и вовсе сравни катастрофе.

Неделю назад в итальянской Парме Жиль вылетела уже во втором круге соревнований, проиграв юной канадке Мбоко.

В матче против Рахимовой европейская спортсменка имеет весьма неплохие шансы на проход во второй круг африканских соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Рахимовой — 2.01, победа Тайхманн — 1.80.

Прогноз: Рахимова имеет весьма неплохие шасны на то, чтобы двинуться по дистанции дальше.

Ставка: П1 за 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество геймов в этом поединке.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.30.