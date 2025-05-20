Рахимова — Тайхманн. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Камилла Рахимова
Перспективы Рахимовой забраться в рейтинге выше, чем она находится сейчас, имеются, но для этого нужно приложить достаточное количество усилий.
В этом направлении есть определенный прогресс, поскольку Камилла за пять последних матчей смогла выиграть три раза.
На недавнем челленджере в Париже она забралась аж в четвертьфинал, где имела все шансы даже попасть в четверку лучших, но Грачева в трех сетах отпраздновала победу.
Если россиянка продолжит играть в подобном роде, ей вполне по силам разобраться с Тайхманн, которая на этом отрезке сезона чувствует себя явно не в своей тарелке.
Жиль Тайхманн
Уровень игры Тайхманн не относится даже к среднему уровню по туру, но время от времени ей удается превзойти ожидания поклонников её тенниса.
К эмоциональному состоянию швейцарки также есть большие вопросы, а её психологическая неустойчивость в самые важные моменты отдельно взятого матча так и вовсе сравни катастрофе.
Неделю назад в итальянской Парме Жиль вылетела уже во втором круге соревнований, проиграв юной канадке Мбоко.
В матче против Рахимовой европейская спортсменка имеет весьма неплохие шансы на проход во второй круг африканских соревнований.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Рахимовой — 2.01, победа Тайхманн — 1.80.
Прогноз: Рахимова имеет весьма неплохие шасны на то, чтобы двинуться по дистанции дальше.
- 1.85Конюх — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Матеас — Мандлик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.05Ван — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: П1 за 2.01.
Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество геймов в этом поединке.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.30.