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    Рахимова имеет шансы пройти дальше?

    Рахимова — Тайхманн. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Тайхманн
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова и швейцарка Жиль Тайхманн встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Камилла Рахимова

    Перспективы Рахимовой забраться в рейтинге выше, чем она находится сейчас, имеются, но для этого нужно приложить достаточное количество усилий.

    В этом направлении есть определенный прогресс, поскольку Камилла за пять последних матчей смогла выиграть три раза.

    На недавнем челленджере в Париже она забралась аж в четвертьфинал, где имела все шансы даже попасть в четверку лучших, но Грачева в трех сетах отпраздновала победу.

    Если россиянка продолжит играть в подобном роде, ей вполне по силам разобраться с Тайхманн, которая на этом отрезке сезона чувствует себя явно не в своей тарелке.

    Жиль Тайхманн

    Уровень игры Тайхманн не относится даже к среднему уровню по туру, но время от времени ей удается превзойти ожидания поклонников её тенниса.

    Прогнозы на теннис

    К эмоциональному состоянию швейцарки также есть большие вопросы, а её психологическая неустойчивость в самые важные моменты отдельно взятого матча так и вовсе сравни катастрофе.

    Неделю назад в итальянской Парме Жиль вылетела уже во втором круге соревнований, проиграв юной канадке Мбоко.

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    В матче против Рахимовой европейская спортсменка имеет весьма неплохие шансы на проход во второй круг африканских соревнований.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Рахимовой — 2.01, победа Тайхманн — 1.80.

    Прогноз: Рахимова имеет весьма неплохие шасны на то, чтобы двинуться по дистанции дальше.

    Ставка: П1 за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество геймов в этом поединке.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Тайхманн?

    Матч Рахимова — Тайхманн состоится 20 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Тайхманн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Тайхманн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Тайхманн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Тайхманн?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Рахимова — Тайхманн: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 20.05.202513:00. Рахимова имеет шансы пройти дальше?
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