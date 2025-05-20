Этчеверри — Комесана. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Аргентинцы Томас Этчеверри и Франсиско Комесана встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Этчеверри

У Томаса в этом сезоне пока что отрицательный баланс на грунте — шесть побед и девять поражений.

На прошлой неделе аргентинский теннисист прошел лишь один раунд на «челленджере» в Турине — после победы над украинцем Виталием Сачко проиграл Александру Бублику.

На «Мастерсе» в Риме Этчеверри проиграл в первом круге сербу Ласло Джере (3:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

В Мадриде латиноамериканец в первом раунде выиграл у Хамада Меджедовича, а во втором уступил Лоренцо Музетти.

Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал турнира в Сантьяго (Чили).

Комесана

Франсиско в этом году провел на грунте уже 24 матча.

В отличие от Этчеверри, у него на данный момент положительный баланс — 15 побед и девять поражений.

Еще в феврале Комесана дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

В апреле Комесана выиграл два матча в Бухаресте, дошел до финала на «челленджере» в португальском Оэйраше и до третьего раунда на «Мастерсе» в Мадриде.

В столице Испании латиноамериканец выиграл у Педро Мартинеса и Артура Фиса, после чего уступил Франсиско Серундоло.

На «Мастерсе» в Риме Комесана проиграл во втором круге датчанину Хольгеру Руне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.08, победу Комесаны букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: в отличие от своего соотечественника, Комесана не перестает удивлять. Очевидно, что этот аргентинец может завершить сезон в топ-50. Скорее всего, Этчеверри снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Комесаны с форой по геймам (-1,5) за 1.94.