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    Этчеверри и Комесана устроят шоу?

    Этчеверри — Комесана. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Комесана
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    Томас Этчеверри
    Аргентинцы Томас Этчеверри и Франсиско Комесана встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Этчеверри

    У Томаса в этом сезоне пока что отрицательный баланс на грунте — шесть побед и девять поражений.

    На прошлой неделе аргентинский теннисист прошел лишь один раунд на «челленджере» в Турине — после победы над украинцем Виталием Сачко проиграл Александру Бублику.

    На «Мастерсе» в Риме Этчеверри проиграл в первом круге сербу Ласло Джере (3:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде латиноамериканец в первом раунде выиграл у Хамада Меджедовича, а во втором уступил Лоренцо Музетти.

    Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал турнира в Сантьяго (Чили).

    Комесана

    Франсиско в этом году провел на грунте уже 24 матча.

    В отличие от Этчеверри, у него на данный момент положительный баланс — 15 побед и девять поражений.

    Еще в феврале Комесана дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    В апреле Комесана выиграл два матча в Бухаресте, дошел до финала на «челленджере» в португальском Оэйраше и до третьего раунда на «Мастерсе» в Мадриде.

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    В столице Испании латиноамериканец выиграл у Педро Мартинеса и Артура Фиса, после чего уступил Франсиско Серундоло.

    На «Мастерсе» в Риме Комесана проиграл во втором круге датчанину Хольгеру Руне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.08, победу Комесаны букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: в отличие от своего соотечественника, Комесана не перестает удивлять. Очевидно, что этот аргентинец может завершить сезон в топ-50. Скорее всего, Этчеверри снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: победа Комесаны с форой по геймам (-1,5) за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Комесана?

    Матч Этчеверри — Комесана состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Комесана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Комесаны с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Комесана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Комесаны с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Комесана?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Комесана?

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.08, победу Комесаны букмекеры предлагают за 1.75.

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