Матеас — Мандлик. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Мария Матеас
О каких-то сверх достижениях Матеас по карьере говорить не приходится, но у Марии есть скрытый потенциал, который она до сих пор не может распечатать.
По этому сезону у американки был один действительно хороший турнир в Санто-Доминго, но там она на стадии полуфинала была вынуждена сняться из-за травмы.
За 11 последних матчей Мария смогла одержать только три победы, прчием все они они были одержаны в тяжелой борьбе.
Если бы против Матеас играл кто-то другой, а не Мандлик, то вполне можно было предположить очередное безвольное поражение американки.
Элизабет Мандлик
За последние годы уровень игры Мандлик не вырос, а даже ещё больше упал, и пока разобраться с первопричинами такой игры у неё не получается.
На турнире в Рабате ей пришлось начинать выступления со стадии квалификации, но это и не удивительно, если брать во внимание место в конце третьей сотни рейтинга.
При этом победы над Эпплтон и Тимофеевой были одержаны в отличном стиле, а качество игры Элизабет в этих встречах настраивает поклонников теннисистки на оптимистичный лад.
В матче против Матеас расклад сил будет целиком и полностью на стороне Мандлик, если она не придумает сама себе сложности на старте марокканского соревнования.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Элизабет в этом поединке: победа Матеас — 3.11, победа Мандлик — 1.37.
Прогноз: У Мандлик куда больше шансов одержать победу в этом матче.
- 1.85Конюх — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.05Ван — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.04Юньчаокэтэ — Тиафо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.
Альтернативный прогноз: Поединок не получится простым для обеих теннисисток, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.65.