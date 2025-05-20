Матеас — Мандлик. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Две американки Мария Матеас и Элизабет Мандлик встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Мандлик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария Матеас

О каких-то сверх достижениях Матеас по карьере говорить не приходится, но у Марии есть скрытый потенциал, который она до сих пор не может распечатать.

По этому сезону у американки был один действительно хороший турнир в Санто-Доминго, но там она на стадии полуфинала была вынуждена сняться из-за травмы.

За 11 последних матчей Мария смогла одержать только три победы, прчием все они они были одержаны в тяжелой борьбе.

Если бы против Матеас играл кто-то другой, а не Мандлик, то вполне можно было предположить очередное безвольное поражение американки.

Элизабет Мандлик

За последние годы уровень игры Мандлик не вырос, а даже ещё больше упал, и пока разобраться с первопричинами такой игры у неё не получается.

Прогнозы на теннис

На турнире в Рабате ей пришлось начинать выступления со стадии квалификации, но это и не удивительно, если брать во внимание место в конце третьей сотни рейтинга.

При этом победы над Эпплтон и Тимофеевой были одержаны в отличном стиле, а качество игры Элизабет в этих встречах настраивает поклонников теннисистки на оптимистичный лад.

В матче против Матеас расклад сил будет целиком и полностью на стороне Мандлик, если она не придумает сама себе сложности на старте марокканского соревнования.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Элизабет в этом поединке: победа Матеас — 3.11, победа Мандлик — 1.37.

Прогноз: У Мандлик куда больше шансов одержать победу в этом матче.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Поединок не получится простым для обеих теннисисток, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.65.