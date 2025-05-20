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    Мандлик покажет удачный старт в Рабате?

    Матеас — Мандлик. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Матеас — Мандлик
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    Мандлик
    Две американки Мария Матеас и Элизабет Мандлик встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Мандлик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мария Матеас

    О каких-то сверх достижениях Матеас по карьере говорить не приходится, но у Марии есть скрытый потенциал, который она до сих пор не может распечатать.

    По этому сезону у американки был один действительно хороший турнир в Санто-Доминго, но там она на стадии полуфинала была вынуждена сняться из-за травмы.

    За 11 последних матчей Мария смогла одержать только три победы, прчием все они они были одержаны в тяжелой борьбе.

    Если бы против Матеас играл кто-то другой, а не Мандлик, то вполне можно было предположить очередное безвольное поражение американки.

    Элизабет Мандлик

    За последние годы уровень игры Мандлик не вырос, а даже ещё больше упал, и пока разобраться с первопричинами такой игры у неё не получается.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в Рабате ей пришлось начинать выступления со стадии квалификации, но это и не удивительно, если брать во внимание место в конце третьей сотни рейтинга.

    При этом победы над Эпплтон и Тимофеевой были одержаны в отличном стиле, а качество игры Элизабет в этих встречах настраивает поклонников теннисистки на оптимистичный лад.

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    В матче против Матеас расклад сил будет целиком и полностью на стороне Мандлик, если она не придумает сама себе сложности на старте марокканского соревнования.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Элизабет в этом поединке: победа Матеас — 3.11, победа Мандлик — 1.37.

    Прогноз: У Мандлик куда больше шансов одержать победу в этом матче.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Поединок не получится простым для обеих теннисисток, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Матеас — Мандлик?

    Матч Матеас — Мандлик состоится 20 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Матеас — Мандлик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Матеас — Мандлик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Матеас — Мандлик?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Матеас — Мандлик?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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