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    Вернется ли «Бока» на победный путь?

    Бока Хуниорс — Индепендьенте. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте»
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    «Бока Хуниорс»
    20 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Сине-золотые» регулярный чемпионат провели продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бока Хуниорс» в 16 поединках добыла 33 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-золотые» в серии пенальти одолели «Ланус».

    До того команда не смогла обыграть «Тигре» (1:1). Да и поединок с «Ривер Плейтом» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бока Хуниорс» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Эдинсон Кавани, Луис Адвинкула — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сине-золотые» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не может победить 3 матча кряду.

    Матчи с «Индепендьенте» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Бока Хуниорс» победил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. Команда явно будет активно атаковать.

    «Индепендьенте»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» регулярный чемпионат провели прилично. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Индепендьенте» в 16 матчах чемпионата набрал 29 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные дьяволы» сумели переиграть «Гуарани» (1:0).

    До того команда одолела одноклубников из Ривадавии (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Бостон Риверу» (5:1).

    При этом «Индепендьенте» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Габриэль Авалос — травмирован.

    Состояние команды: «Индепендьенте» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 23 мяча в 16 матчах.

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    При этом «Индепендьенте» победил в 3 своих последних матчах. Причем в двух последних поединках команда не пропустила ни разу.

    Продуктивно проводит сезон форвард Габриэль Авалос. Вот только в этой встрече парагваец не поможет своим партнерам.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Индепендьенте» постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Индепендьенте» победил в 3 последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Индепендьенте» уже три с половиной года не обыгрывает «Боку Хуниорс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» намерен вернуться на победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить, и наверняка поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Победа «Бока Хуниорс» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бока Хуниорс — Индепендьенте?

    Матч Бока Хуниорс — Индепендьенте состоится 20 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бока Хуниорс — Индепендьенте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бока Хуниорс — Индепендьенте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бока Хуниорс — Индепендьенте?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бока Хуниорс — Индепендьенте?

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.80.

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    Бока Хуниорс — Индепендьенте: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 20.05.202503:30. Вернется ли «Бока» на победный путь?
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