Бока Хуниорс — Индепендьенте. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 мая 2025 года

«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Сине-золотые» регулярный чемпионат провели продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Бока Хуниорс» в 16 поединках добыла 33 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-золотые» в серии пенальти одолели «Ланус».
До того команда не смогла обыграть «Тигре» (1:1). Да и поединок с «Ривер Плейтом» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бока Хуниорс» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Эдинсон Кавани, Луис Адвинкула — травмированы.
Состояние команды: «Сине-золотые» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не может победить 3 матча кряду.
Матчи с «Индепендьенте» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Бока Хуниорс» победил 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. Команда явно будет активно атаковать.
«Индепендьенте»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» регулярный чемпионат провели прилично. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем «Индепендьенте» в 16 матчах чемпионата набрал 29 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные дьяволы» сумели переиграть «Гуарани» (1:0).
До того команда одолела одноклубников из Ривадавии (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Бостон Риверу» (5:1).
При этом «Индепендьенте» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Габриэль Авалос — травмирован.
Состояние команды: «Индепендьенте» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 23 мяча в 16 матчах.
При этом «Индепендьенте» победил в 3 своих последних матчах. Причем в двух последних поединках команда не пропустила ни разу.
Продуктивно проводит сезон форвард Габриэль Авалос. Вот только в этой встрече парагваец не поможет своим партнерам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Индепендьенте» постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Индепендьенте» победил в 3 последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Индепендьенте» уже три с половиной года не обыгрывает «Боку Хуниорс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
- 2.00Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.85Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.40Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Прогноз: «Бока Хуниорс» намерен вернуться на победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно способны прибавить, и наверняка поднатореют в плане реализации.
Ставка: Победа «Бока Хуниорс» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70