Бадоса — Боузкова. Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

Испанка Паула Бадоса и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паула Бадоса

Не очень радует, что Бадоса не смогла выйти на матч четвертого круга в Майами из-за травмы, но весьма оптимистично, что она смогла вернуться на корт довольно быстро.

Нет уверенности, что на грунте против не самой простой соперницы у испанки сразу же пойдет игра, но в её классе никто не сомневается.

На глине Паула умеет и любит играть, но больше всего беспокоит ещё физическая готовность и количество сил, котоыре она сможет грамотно распределить по дистанции матча.

Никто не удивится, если испанка сыграет вторым номером, но при этом добьется победы в контратакующем стиле.

Мария Боузкова

Качество игры Боузковой оставляет желать лучшего прямо сейчас, но класс этой теннисистки не подвергается сомнению.

Прогнозы на теннис

У Марии есть много хороших качеств, но одно из главных — видение корта. При должной работе ногами и головой она всегда на шаг впереди своей соперницы.

В первом круге она без особых проблем зачехлила ветеранку Корне, которая не смогла ничего предложить на корте.

Против Бадосы игра будет посложнее, но все равно у Боузковой есть весьма неплохие шансы пройди по дистанции дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.53, победа Боузковой — 2.52.

Прогноз: Боузкова может отправить испанку домой досрочно.

Ставка: П2 за 2.52.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между соперницами, поэтому встреча может зятянуться на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.