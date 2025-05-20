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    Боузкова сможет отправить Бадосу домой?

    Бадоса — Боузкова. Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Боузкова
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    Мария Боузкова
    Испанка Паула Бадоса и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 20 Мая 2025 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 13:30 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
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    Паула Бадоса

    Не очень радует, что Бадоса не смогла выйти на матч четвертого круга в Майами из-за травмы, но весьма оптимистично, что она смогла вернуться на корт довольно быстро.

    Нет уверенности, что на грунте против не самой простой соперницы у испанки сразу же пойдет игра, но в её классе никто не сомневается.

    На глине Паула умеет и любит играть, но больше всего беспокоит ещё физическая готовность и количество сил, котоыре она сможет грамотно распределить по дистанции матча.

    Никто не удивится, если испанка сыграет вторым номером, но при этом добьется победы в контратакующем стиле.

    Мария Боузкова

    Качество игры Боузковой оставляет желать лучшего прямо сейчас, но класс этой теннисистки не подвергается сомнению.

    Прогнозы на теннис

    У Марии есть много хороших качеств, но одно из главных — видение корта. При должной работе ногами и головой она всегда на шаг впереди своей соперницы.

    В первом круге она без особых проблем зачехлила ветеранку Корне, которая не смогла ничего предложить на корте.

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    Против Бадосы игра будет посложнее, но все равно у Боузковой есть весьма неплохие шансы пройди по дистанции дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.53, победа Боузковой — 2.52.

    Прогноз: Боузкова может отправить испанку домой досрочно.

    Ставка: П2 за 2.52.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между соперницами, поэтому встреча может зятянуться на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бадоса — Боузкова?

    Матч Бадоса — Боузкова состоится 20 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бадоса — Боузкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бадоса — Боузкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.52.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бадоса — Боузкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бадоса — Боузкова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бадоса — Боузкова: прогноз и ставка за 2.52, статистика, коэффициенты матча 20.05.202513:30. Боузкова сможет отправить Бадосу домой?
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