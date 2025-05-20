Бадоса — Боузкова. Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

Паула Бадоса-Хиберт
Мари Боузкова
Паула Бадоса
Не очень радует, что Бадоса не смогла выйти на матч четвертого круга в Майами из-за травмы, но весьма оптимистично, что она смогла вернуться на корт довольно быстро.
Нет уверенности, что на грунте против не самой простой соперницы у испанки сразу же пойдет игра, но в её классе никто не сомневается.
На глине Паула умеет и любит играть, но больше всего беспокоит ещё физическая готовность и количество сил, котоыре она сможет грамотно распределить по дистанции матча.
Никто не удивится, если испанка сыграет вторым номером, но при этом добьется победы в контратакующем стиле.
Мария Боузкова
Качество игры Боузковой оставляет желать лучшего прямо сейчас, но класс этой теннисистки не подвергается сомнению.
У Марии есть много хороших качеств, но одно из главных — видение корта. При должной работе ногами и головой она всегда на шаг впереди своей соперницы.
В первом круге она без особых проблем зачехлила ветеранку Корне, которая не смогла ничего предложить на корте.
Против Бадосы игра будет посложнее, но все равно у Боузковой есть весьма неплохие шансы пройди по дистанции дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.53, победа Боузковой — 2.52.
Прогноз: Боузкова может отправить испанку домой досрочно.
- 1.73Линетт — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.85Конюх — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Матеас — Мандлик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: П2 за 2.52.
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между соперницами, поэтому встреча может зятянуться на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.